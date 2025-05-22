Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.

Это проект получил престижные награды Property NC Awards!

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort.

Квартира полностью меблирована и укомплектована: современная кухня с техникой (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, микроволновка, чайник, посудомоечная машина), обеденная зона, уютная гостиная с мягкой мебелью и телевизором, две отдельные спальни с двуспальными кроватями и шкафами, а также стильная ванная комната с душевой кабиной.

Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.



Инфраструктура:

Отель 5*

Казино

10 бассейнов 7.000 м2

Аквапарк

Детские бассейны

Бассейн на крыше с баром

Фитнес-центр

СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.

Рестораны, бары и кафе

Магазины

Открытый и закрытый кинотеатры

Ночной клуб

Детский клуб

Пляж и пляжный бар

Теннисный корт

Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола

Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны

Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками

Охрана на входе, видеонаблюдение

Автоматические ворота

