Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort.
Квартира полностью меблирована и укомплектована: современная кухня с техникой (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, микроволновка, чайник, посудомоечная машина), обеденная зона, уютная гостиная с мягкой мебелью и телевизором, две отдельные спальни с двуспальными кроватями и шкафами, а также стильная ванная комната с душевой кабиной.
Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.
