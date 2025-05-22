  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Северный Кипр
от
$303,111
22
ID: 27499
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Это проект получил престижные награды Property NC Awards!

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort.

Квартира полностью меблирована и укомплектована: современная кухня с техникой (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, микроволновка, чайник, посудомоечная машина), обеденная зона, уютная гостиная с мягкой мебелью и телевизором, две отдельные спальни с двуспальными кроватями и шкафами, а также стильная ванная комната с душевой кабиной.

Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более трех километров.

Инфраструктура:

  • Отель 5*
  • Казино
  • 10 бассейнов 7.000 м2
  • Аквапарк
  • Детские бассейны
  • Бассейн на крыше с баром
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр: джакузи, сауна, хамам, массаж и пр.
  • Рестораны, бары и кафе
  • Магазины
  • Открытый и закрытый кинотеатры
  • Ночной клуб
  • Казино
  • Детский клуб
  • Пляж и пляжный бар
  • Теннисный корт
  • Площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола
  • Ландшафтное озеленение комплекса и парковые зоны
  • Подъезды на уровне земли, удобные для родителей с колясками
  • Охрана на входе, видеонаблюдение
  • Автоматические ворота

При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

