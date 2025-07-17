  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Лефка

Новостройки в Лефке

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters
Многоквартирный жилой дом NCP-153 Vavilia Serenity Villas is a boutique luxury villa development located just 400 meters
Лефка, Северный Кипр
от
$509,213
Год сдачи 2026
Площадь 185–245 м²
2 объекта недвижимости 2
О проекте: Vavilia Serenity Villas — это бутик-проект роскошных вилл, расположенный всего в 400 метрах от моря в Каршияке, Северный Кипр. Комплекс состоит из 12 частных вилл с индивидуальными бассейнами, просторными садами и современными климатическими системами. Проект сочетает средиземном…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти