Квартира в новостройке ISATIS INFINITY

В нескольких шагах от золотых песчаных пляжей INFINITY предлагает идеальную гармонию между мирным уединением и яркой жизнью. Вдали от шума города, но с легким доступом к своему бизнесу и местам отдыха - это то, где ваш дом мечты становится реальностью.
Аэропорт Ларнаки 79 км
Никосия 65 км
Айя-Напа 45 км
Аэропорт Эркан 55 км
Фамагуста 10 км
Весь проект охватывает более 6400 м2.
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный Isatis Construction, который предлагает разнообразные апартаменты с видом на море.
Расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг, который является потрясающим местом, чтобы жить спокойной жизнью или просто наслаждаться отдыхом.
INFINITY представляет собой сложную коллекцию типов резиденций в поразительной высотной застройке, каждая из которых предназначена для захвата широких, непрерывных видов на море - переопределение современной прибрежной жизни.
Каждая резиденция в INFINITY завершена по самым высоким стандартам, сочетая современный дизайн с премиальными материалами, чтобы создать исключительный опыт прибрежной жизни.
удобства
INFINITY был тщательно разработан, чтобы предложить жителям изысканный и полный спектр удобств, предназначенных для повышения повседневной жизни.
Различные крытые / наружные бассейны
Сауна
гимн
Прием
План выплат
По завершении проекта доступен гибкий вариант оплаты:
70% авансовый платеж (Handover Property)
30% беспроцентные платежи в течение 18 месяцев после передачи ключа