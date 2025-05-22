Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с террасой 15 м2 в комплексе Park Residence.

Двухкомнатные апартаменты в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста.

В этом проекте все было сделано для вашего комфорта. В комплексе есть общий бассейн, парковые зоны, площадки для отдыха, ресторан, кафе, магазин, детские развлечения, мед. пункт и т.д.



Основные характеристики:

Просторная гостиная

Полностью оборудованная ванная комната

Кухня со встроенными шкафами

Спальня со встроенным шкафом

Электрический водонагреватель

Двойные стеклопакеты

Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах

Отдельная автомобильная парковка

Ландшафтный дизайн

Общий крытый и открытый бассейн

Детская площадка

Фитнес-центр

Ресторан

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!