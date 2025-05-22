  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.

Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.

Trikomo, Северный Кипр
от
$114,792
7
ID: 27521
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с террасой 15 м2 в комплексе Park Residence.

Двухкомнатные апартаменты в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста.

В этом проекте все было сделано для вашего комфорта. В комплексе есть общий бассейн, парковые зоны, площадки для отдыха, ресторан, кафе, магазин, детские развлечения, мед. пункт и т.д.
 

Основные характеристики:

  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Кухня со встроенными шкафами
  • Спальня со встроенным шкафом
  • Электрический водонагреватель
  • Двойные стеклопакеты
  • Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах
  • Отдельная автомобильная парковка
  • Ландшафтный дизайн
  • Общий крытый и открытый бассейн
  • Детская площадка
  • Фитнес-центр
  • Ресторан

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

