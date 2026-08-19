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Новостройки в Кирении, Северный Кипр

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Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
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Жилой комплекс Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Elite Park Villas — это камерный комплекс премиальных вилл в одном из лучших районов Кирении (Girne). Проект создан для тех, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень жизни, а также рассматривает недвижимость как надёжную инвестицию 💼✨ Всего 5 отдельных вилл на участке 3 124 м² — м…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
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Жилой комплекс Solterra Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$647,475
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Park Avenue — престиж в самом сердце Кирении Park Avenue — это эксклюзивный проект премиум-класса, расположенный в самом центре города Кирения. Современная архитектура, вдохновлённая легендарной нью-йоркской Park Avenue, сочетается здесь с зелёными зонами, продуманной инфраструктурой и го…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
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Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
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Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950. …
Агентство
GP Real Estate
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Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Показать все Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы Локация: Лапта 400 метров до моря Панорамные виды на море и горы Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км 10 км до Кирении О проекте Alpino Island – это уни…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
2 объекта недвижимости 2
CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.​ Расположение: Центр Гирне Удобный доступ к городск…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
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Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
Город: Кирения, ЭсентепеТип недвижимости: КвартираКоличество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,2+1 ЛофтЗакрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2Ситуация: завершится в июле 2027 года.Стартовая цена: £99,000Платежный план на 10 лет: снижение на 40%84 месяца беспроцентных платежей.Платежный план…
Агентство
SMAK Partners
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Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Показать все Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Агентство
Justreal
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Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Показать все Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$201,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 45–115 м²
4 объекта недвижимости 4
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 115.0
106,614 – 257,063
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$164,650
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Показать все Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающий  комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы” Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура. Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ. Инфраструктура комп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
919
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,583
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$170,983
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Термея, Северный Кипр
от
$1,00 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$177,252
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
Жилой комплекс CC Tower Girne
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Жилой комплекс CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$242,374
Варианты отделки С отделкой
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
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Жилой комплекс Albatros View
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$531,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🏡 Пентхаус 2+1 Loft в премиальном проекте ALBATROS VIEW, Гирне Представляем уникальный двухуровневый пентхаус в эксклюзивном жилом комплексе ALBATROS VIEW, расположенном в престижном районе Гирне. Это идеальное сочетание современной архитектуры, приватности и уюта. О проекте: ✔ Обме…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$253,244
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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