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Продажа новостроек в Кирения

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Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€580,000
Площадь 350 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэропорт Никосии - 25 км - Аэропорт Эрджан - 43 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+2 - 350 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ОСОБЕННОСТИ: ТЕРРАСНАЯ ЗОНА БАССЕЙН АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Жилой комплекс : Luxurious Coastal Living
Жилой комплекс : Luxurious Coastal Living
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€135,325
Площадь 45–299 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Niltors Estate
Океанский край: изысканный прибрежный рай непревзойденной роскоши  Где непревзойденное качество встречает непревзойденную элегантность   Побалуйте себя непревзойденным опытом роскошной жизни, поскольку крупнейшая строительная компания на Северном Кипре представляет свой новый престижный проект.  Этот изысканный курорт, расположенный на возвышенности, предлагает захватывающий дух, непрерывный вид на безграничное море со всех уголков, создавая очаровательную атмосферу, которая очаровывает чувства. Продуманно разработанный для различных предпочтений, отель представляет впечатляющий ассортимент безупречно созданных домов, включая стильные студии, изысканные апартаменты с 1 и 2 спальнями, модные лофты с 1 и 2 спальнями, и великие виллы с 3 и 4 спальнями. Благодаря безпроблемному процессу покупки потенциальные покупатели могут получить желаемое место жительства, зарезервировав его на один месяц с небольшой комиссией, за которой следует 30% первоначального взноса. Оставшийся остаток можно удобно оплачивать в рассрочку каждые четыре месяца до запланированной доставки в 2026 году. Приготовьтесь отправиться в путешествие непревзойденной элегантности и изысканности, где безмятежный прибрежный образ жизни сочетается с бескомпромиссным качеством и безупречным дизайном. Испытайте воплощение прибрежной жизни во всей красе, где каждый день становится свидетельством необычайных радостей роскошной жизни на море. Эта исключительная резиденция расположена в самом сердце острова, удобно на равном расстоянии от аэропорта и оживленных близлежащих городов, до которых можно добраться за 30 минут езды. Предоставляя непревзойденный жизненный опыт, отель демонстрирует множество первоклассных удобств и удобств на месте. От сверкающего бассейна и очаровательного пейзажного бассейна до омолаживающего спа-салона, а также восхитительного ресторана, кафе и широкого спектра развлекательных мероприятий, каждый аспект роскошной жизни легко обслуживается. Погрузитесь в мир изысканного комфорта и удовольствия, где удобство и отдых сходятся в этом прибрежном раю.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€178,198
Площадь 82–100 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 299 m2  4+1 - 347 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ЗОНА КАФЕ-БАР СПА РЕСТОРАН ПАДЕЛЬ ТЕНИС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА ПЛЯЖ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА ЛАГУНА   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€151,826
Площадь 60 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-689 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитнес-зал Генератор Парковочные места Закрытая территория, круглосуточная охрана Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,500
Площадь 60–135 м²
3 объекта 3
Агентство: Properties and partners
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 95 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 78 m2 1+1 - 60 m2   2+1 Пентхаус - 135 м2    СРОКИ: Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн баскетбольная площадка Детская площадка Спа Тренажерный зал Система видеонаблюдения на территории комплекса Wi-fi на территории комплекса Обслуживание и уход за территорией комплекса   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/ Эсентепе - деревня, расположенная на востоке провинции Кирения, на стыке гор Бешпармак и Средиземного моря. Эсентепе, одно из самых богатых по природной красоте мест на Кипре, подходит для развития и инвестиций. Эта точка, пользующаяся спросом у многих инвесторов, дорожает с каждым днем. Расположенная на дороге из Кирении в Искеле, Бафру и Карпаз, деревня становится местом остановки многочисленных туристов.
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€117,344
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-650 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 - 55 m2 2+1 - 75 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май .2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла OLIMPOS VILLAS
Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€280
Площадь 4 000 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса Частный бассейн Вид на море 200 метров до пляжа Элитный район
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира на Кипре/Гюз
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира на Кипре/Гюз
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€60,687
Площадь 40 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт Расстояние до моря -150 м  Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 30 м2 - 53,000 GBP 1+0 - 40 м2 - 70,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ВНУТРЕННИЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН КРЫТАЯ И ОТКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА ДВУХЭТАЖНЫЙ ПАРКИНГ В КАЖДОМ ЗДАНИИ ВМЕСТИМОСТЬ АВТОСТОЯНКИ 575 АВТОМОБИЛЕЙ ТЕНИС КОРДУ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОГА ПЛЯЖ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ ЗОНА БАРБЕКЮ МИНИ-РЫНОК КАРОКЕ-БАР РЕСТОРАН ФИТНЕС  ХАМАМ САУНА ЙОГА-САЛОН ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ЭЛЕВАТОР ГЕНЕРАТОР КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур. следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ  Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€785,841
Площадь 324–390 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 60 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 377 м2 - 379 м2 5+1 - 442 м2 - 689 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Гирне: Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€115,238
Площадь 49–295 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2027
Агентство: Properties and partners
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 m2  1+1 - 60 м - 72 м2  1+1 Дуплекс - 96 м2  3+1 - 295 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2027 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Спортивный клуб,  Беговая дорожка,  Аквапарк,  Крытый бассейн с подогревом Сауна Паровые комнаты Общие сады для барбекю Магазины и коммерческие объекты Супермаркет Станции электромобилей Детская игровая зона, Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€76,527
Площадь 34–229 м²
7 объектов 7
Застройщик: Alpcans Construction
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди этих дополнительных услуг: ресепшн, курорт (аренда квартир), уборка дома, круглосуточная охрана объекта, причал для яхт, управление пляжем, такси, прокат автомобилей, автостоянка с закрытами и открытыми вариантами, а также склады, которые можно арендовать в подвал. Активная Жизнь  А так же, Фитнес-центр (300 м2), футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, поле для мини-гольфа, пешеходная и велосипедная дорожка, возможность аренды велосипедов и квадроциклов, места для рыбалки, кайтсерфинга, подводного плавания, парусного спорта и воды на территории. , Имеются помещения для занятий спортом.     Типы квартир -Квартиры-студии площадью от 34 м² до 59 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, ванную комнату и балкон. -Квартиры 1+1 площадью от 52 м² до 93 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, спальню, ванную комнату и балкон или сад. -Квартиры 2+1 площадью от 98 м² до 197 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату и балкон или сад. -Апартаменты-лофт 2+1 площадью от 185 м² до 236 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, балкон и сад. -Квартиры 3+1 площадью от 161 м² до 243 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату, гардеробную и балкон. -Квартиры-лофты 3+1 площадью от 229 м² до 343 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 3 спальни, ванную комнату, отдельную ванную комнату в спальне, гардеробную и балкон. -Наземные дуплексы 4+1 площадью 251 м² включают в себя гостиную с кухней открытого плана, 4 спальни, 2 ванные комнаты, отдельную ванную комнату, гардеробную и сад.  
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€140,380
Сдача в: 2023
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеальное место для  спокойной жизни или просто для отдыха.  Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. 26 км езды от Кирении, от центра города 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре 46 км езды до аэропорта Эрджан 32 км езды до гор Бешпармак 55 км езды до Фамагусты, древнего  города 5 км езды  до пляжа Тертл Бэй 56 км езды от Лефкоши, столицы 2.5 км езды от поселка Эсентепе Инфраструктура комплекса:  Тренажерный Зал / Спортивная Площадка Крытый и Открытые Бассейны Детская Площадка Теннисный Корт Велосипедная Дорожка Ресторан Супермаркет Зоны Барбекю Пляжный Бар Мини-Гольф Сауна План платежей: Первый взнос - 30%  Рассрочка безпроцентная - 70% - 36 месяцев  
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€99,188
Площадь 35–104 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Обслуживаемый пляж Открытые 5'.плавательные бассейны Хорошо оборудованный современный тренажерный зал Комнаты для занятий йогой и медитацией Wellness & SPA: сауна, парная, хаммам, джакузи и массажная терапия Крытый бассейн с подогревом Крио-сауна Центр функциональной медицины Центр красоты и антивозрастной терапии Современная диагностика и центр обследования Ландшафтные парки и сады Клуб серфинга и водных видов спорта Рестораны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Газиверене: Апартаменты с видом на море расположены в Газиверене в городе Лефке. Газиверен - один из самых престижных районов Северного Кипра. Этот район предлагает высокую инвестиционную ценность благодаря своей природной текстуре и виду на залив. Газиверен предлагает лучшие цитрусовые на Северном Кипре, высокие деревья хурмы, богатые средиземноморские вкусы, спокойный образ жизни и пляж длиной 36 км. Лефке - это различные учебные заведения, включая университеты, удобное транспортное сообщение и богатые природные уголки. Газиверен расположен недалеко от центров Лефке и Гюзельюрта.
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€679,360
Площадь 310 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-649 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 310 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЗОНА БАРБЕКЮ БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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