Северный Кипр — это жемчужина Средиземноморья с мягким климатом, разнообразной природой и привлекательными условиями для жизни и инвестиций.
Преимущества покупки жилой недвижимости на Северном Кипре
Купить недвижимость на Северном Кипре можно как резиденту, так и иностранцу. Такая сделка обладает рядом преимуществ:
- Доступные цены. Жилье на Северном Кипре стоит дешевле, чем в других средиземноморских странах и Республике Кипр.
- Низкие налоги. Налоги, связанные с недвижимостью ниже, чем в странах ЕС.
- Простота оформления. Упрощенный процесс приобретения недвижимости для иностранцев и менее сложная бюрократия в целом.
- Перспективы роста стоимости. Рынок Северного Кипра показывает стабильный роста как спроса, так и предложения.
Ключевые особенности покупки недвижимости на Северном Кипре
При приобретении недвижимости важно учитывать следующие аспекты:
- Гербовый сбор. 0,5% от стоимости объекта, уплачивается при регистрации договора купли-продажи.
- Налог на передачу права собственности. 6% от стоимости недвижимости для иностранцев.
- НДС. 5% при покупке нового жилья; вторичная недвижимость на Северном Кипре не облагается НДС.
- Документы. Для оформления необходим договор купли-продажи, удостоверение личности (паспорт), подтверждение оплаты налогов и сборов. После этого покупка регистрируется в земельном кадастре в течение 21 дня с момента подписания договора.
- Требования. Иностранные покупатели могут приобрести один объект недвижимости площадью не более 1340 м². Правила требуют получение иностранцем разрешения от Совета министров ТРСК на приобретение недвижимости.
Стоимость недвижимости на Северном Кипре
Перед тем как разобраться в том, сколько стоит недвижимость на Северном Кипре, сначала нужно взглянуть на структуру местного рынка. В нем чаще всего происходят операции с апартаментами студийного типа, квартирами 1+1, 2+1 и 3+1, таунхаусами и виллами.
По данным крупнейших девелоперских объединений, среднегодовой рост стоимости жилья в прибрежных районах за 2021–2024 годы составил 18–22%, а в проектах на ранних стадиях строительства — до 28%.
Средняя стоимость недвижимости на Северном Кипре:
|Город / район
|Апартаменты с 1 спальней
|Апартаменты с 2 спальнями
|Виллы
|Кирения
|€80–120 тыс.
|€110–150 тыс.
|от €200 тыс.
|Фамагуста
|€70–100 тыс.
|€90–130 тыс.
|от €180 тыс.
|Искеле
|€60–90 тыс.
|€80–120 тыс.
|от €150 тыс.
|Эсентепе
|€75–110 тыс.
|€100–140 тыс.
|от €220 тыс.
|Алсанджак
|€70–100 тыс.
|€90–130 тыс.
|от €200 тыс.
Средняя цена квадратного метра составляет €1300–€1600 за м², а в премиальных прибрежных проектах достигает €2200–€2800 за м². Цены на вторичное жилье на Северном Кипре на 15–30% ниже, чем на первичное.
Популярные города и районы Северного Кипра для приобретения жилья
Северный Кипр предлагает разнообразные районы для покупки недвижимости. Наиболее популярные:
- Кирения (Гирне). Является сердцем региона, известным своими курортами, гаванью и историческими достопримечательностями. Средняя стоимость жилья на Северном Кипре в Кирении для квартир составляет €1400 за м².
- Искеле. Район с прекрасными пляжами и новым жилым строительством. Идеален для инвесторов благодаря доступным ценам и перспективам роста.
- Фамагуста (Газимагуса). Город с богатой историей и университетским центром. Здесь можно найти как бюджетные варианты, так и элитную недвижимость.
- Лефкоша (Никосия). Столица и деловой центр Северного Кипра, где представлены современные жилые комплексы и инфраструктура.
- Алсанджак. Район для семейного проживания, предлагающий близость к природе и развитую инфраструктуру.