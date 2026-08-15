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Жилье на Северном Кипре

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24
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65
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3 048 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Северный Кипр
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Квартира 2 спальни
Северный Кипр
Количество спален 2
$378,729
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Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
UP UP
Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
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Квартира в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира-студия в Татлысу — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северного Кипра…
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Недвижимость Северного Кипра: 1-комнатная квартира с видом на море и горы в CC Towers, центр…
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Вилла 2 комнаты в Стилли, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Стилли, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Купить Виллу на Северном Кипре - это то, что вам нужно!  Виллы мечты в районе Мутлуяка – иде…
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла 3+1 в комплексе FOREST GOLF & BEACH RESORT Документы на право собственности готовы! …
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Роскошный пентхаус 1+1 с потрясающим закатом на море привлечет Ваше внимание! Роскошный пент…
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Недвижимость Северного Кипра: современная 3-комнатная квартира в новом жилом комплексе с бас…
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
🌊 Студия с видом на море на Северном Кипре Локация Апартаменты расположены в живописном райо…
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Просторные апартаменты 2+1 в Эсентепе привлекут Ваше внимание! Апартаменты 2+1 с мебелью а…
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Студия с большой террасой в солнечном комплексе EDELWEISS  Рады представить вам современную …
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Квартира 3 комнаты в Термея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Термея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Элегантные апартаменты в Life Village, Doğanköy Представляем утончённую 2-спальную квартиру …
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 3+1 в Grand Sapphire Resort, Искеле — премиум жильё у…
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Квартира Студия в CAESAR RESORT Откройте для себя жизнь у моря! Новый жилой комплекс располо…
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Вилла 7 комнат в Калограя, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Недвижимость Северного Кипра: люкс вилла с панорамным видом — купить элитную недвижимость в …
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Вилла 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Просторная вилла 3+1 в Тузле, Северный Кипр Откройте для себя роскошь этой потрясающей мебли…
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты 2+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort - идеальный выбор для жизни и инвест…
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Недвижимость Северного Кипра: апартаменты 2+1 у моря в Бахчели с садом и высоким инвестицион…
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Недвижимость Северного Кипра: просторная квартира 3+1 с турецким титулом в центре Гирне Недв…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Апартаменты с видом на море в CC Towers в центре Кирении привлекут Ваше внимание! В самом це…
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Недвижимость Северного Кипра: пентхаус 1+1 в центре Кирении с видом на море и горы (NEW LIMA…
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира в центре Кирении в HIGH TOWER с доходом от аренды Нед…
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира у моря 1+1 в Olive Grove, Эсентепе Недвижимость Север…
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Готовая квартира у моря в Эсентепе — недвижимость Северного Кипра для жизни и инвестиций Нед…
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Квартира 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартаменты 2+1 с большой террасой в зелёном комплексе у моря Просторные апартаменты 2+1 (10…
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в Цезарь Резорт привлечет Ваше внимание! Представляем вашему вниманию апартаменты-сту…
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Покупка 3+1 Виллы в Эсентепе Sun Valley привлечет Ваше внимание! Роскошная вилла в престижно…
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Квартира в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Недвижимость Северного Кипра: студия с панорамным видом на море и горы в CC Towers, центр Ги…
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 1+1 у моря в Long Beach в Mackenzie Residence Недвижи…
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатная квартира-лофт с видом на море – полностью меблирована и готова к заселению Ква…
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Типы недвижимости на Северном Кипре

квартиры
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Северный Кипр — это жемчужина Средиземноморья с мягким климатом, разнообразной природой и привлекательными условиями для жизни и инвестиций.

Преимущества покупки жилой недвижимости на Северном Кипре

Купить недвижимость на Северном Кипре можно как резиденту, так и иностранцу. Такая сделка обладает рядом преимуществ:

  • Доступные цены. Жилье на Северном Кипре стоит дешевле, чем в других средиземноморских странах и Республике Кипр.
  • Низкие налоги. Налоги, связанные с недвижимостью ниже, чем в странах ЕС.
  • Простота оформления. Упрощенный процесс приобретения недвижимости для иностранцев и менее сложная бюрократия в целом.
  • Перспективы роста стоимости. Рынок Северного Кипра показывает стабильный роста как спроса, так и предложения.

Ключевые особенности покупки недвижимости на Северном Кипре

При приобретении недвижимости важно учитывать следующие аспекты:

  • Налоги:

- Гербовый сбор. 0,5% от стоимости объекта, уплачивается при регистрации договора купли-продажи.

- Налог на передачу права собственности. 6% от стоимости недвижимости для иностранцев.

- НДС. 5% при покупке нового жилья; вторичная недвижимость на Северном Кипре не облагается НДС.

  • Документы. Для оформления необходим договор купли-продажи, удостоверение личности (паспорт), подтверждение оплаты налогов и сборов. После этого покупка регистрируется в земельном кадастре в течение 21 дня с момента подписания договора.
  • Требования. Иностранные покупатели могут приобрести один объект недвижимости площадью не более 1340 м². Правила требуют получение иностранцем разрешения от Совета министров ТРСК на приобретение недвижимости.

Стоимость недвижимости на Северном Кипре

Перед тем как разобраться в том, сколько стоит недвижимость на Северном Кипре, сначала нужно взглянуть на структуру местного рынка. В нем чаще всего происходят операции с апартаментами студийного типа, квартирами 1+1, 2+1 и 3+1, таунхаусами и виллами.

По данным крупнейших девелоперских объединений, среднегодовой рост стоимости жилья в прибрежных районах за 2021–2024 годы составил 18–22%, а в проектах на ранних стадиях строительства — до 28%.

Средняя стоимость недвижимости на Северном Кипре:

Город / район Апартаменты с 1 спальней Апартаменты с 2 спальнями Виллы
Кирения €80–120 тыс. €110–150 тыс. от €200 тыс.
Фамагуста €70–100 тыс. €90–130 тыс. от €180 тыс.
Искеле €60–90 тыс. €80–120 тыс. от €150 тыс.
Эсентепе €75–110 тыс. €100–140 тыс. от €220 тыс.
Алсанджак €70–100 тыс. €90–130 тыс. от €200 тыс.

Средняя цена квадратного метра составляет €1300–€1600 за м², а в премиальных прибрежных проектах достигает €2200–€2800 за м². Цены на вторичное жилье на Северном Кипре на 15–30% ниже, чем на первичное.

Популярные города и районы Северного Кипра для приобретения жилья

Северный Кипр предлагает разнообразные районы для покупки недвижимости. Наиболее популярные:

  • Кирения (Гирне). Является сердцем региона, известным своими курортами, гаванью и историческими достопримечательностями. Средняя стоимость жилья на Северном Кипре в Кирении для квартир составляет €1400 за м².
  • Искеле. Район с прекрасными пляжами и новым жилым строительством. Идеален для инвесторов благодаря доступным ценам и перспективам роста.
  • Фамагуста (Газимагуса). Город с богатой историей и университетским центром. Здесь можно найти как бюджетные варианты, так и элитную недвижимость.
  • Лефкоша (Никосия). Столица и деловой центр Северного Кипра, где представлены современные жилые комплексы и инфраструктура.
  • Алсанджак. Район для семейного проживания, предлагающий близость к природе и развитую инфраструктуру.

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Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости на Северном Кипре

Какие условия предлагаются иностранцам, покупающим жилье на Северном Кипре?

Иностранные лица могут приобретать любые объекты вторичной недвижимости на Северном Кипре. При покупке нужно уплатить НДС, право на владение жильем и гербовый сбор. Их величина составляет 5%, 3% и 0,5% от кадастровой цены квартиры/дома соответственно. За приобретение объекта на любую сумму выдается бессрочный ВНЖ.

В каких районах выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре?

Беспроигрышный вариант - Киринея и Искиле. Это наиболее популярные курорты страны, где всегда наблюдается спрос на квартиры и дома со стороны арендаторов и покупателей.
Выгодно вложить инвестиции можно также в жилье Фамагусты. Этот район известен большим количеством достопримечательностей и песчаными пляжами, что регулярно притягивает сюда туристов.

Какие преимущества можно получить от покупки вторичного жилья на Северном Кипре?

Наличие недвижимости позволит легально проживать в стране с мягким климатом и чистой экологией. Приобретенный объект можно также рассматривать как источник финансовой прибыли, если сдавать его туристам в аренду.

Стоит ли покупать недвижимость на Северном Кипре?

Рынок Северного Кипра считается одним из наиболее перспективных для инвестиций. По данным ежегодных отчетов девелоперских ассоциаций, чистая доходность арендных объектов в популярных прибрежных зонах достигает 8–12% годовых, а прирост стоимости жилья за последние 5 лет превысил 65%.

Сколько стоит недвижимость в популярных городах Северного Кипра?

Купить жилье на Северном Кипре в Кирении можно от €80,000 за 1 спальню. В районах Искеле и Фамагуста они стартуют от €60–70 тыс. Виллы в прибрежных районах — от €150–220 тыс.

Где лучше всего покупать жилье для инвестиций на Северном Кипре?

ТОП-зоны Северного Кипра по доходности:

  • Искеле;
  • Кирения;
  • Фамагуста;
  • Эсентепе.

Какие факторы влияют на стоимость недвижимости на Северном Кипре?

Ключевым драйвером ценообразования является близость к морю, она составляет до 35–50% от стоимости. За сопутствующую инфраструктуру (SPA, бассейны, ресторанные зоны добавляют) к цене прибавляют еще 10–20% стоимости. Для вторичного жилья главным второстепенным фактором является год постройки, а для новостроек — стадия строительства; рост стоимости по мере готовности достигает 25–40%.

Какие подводные камни есть при покупке недвижимости на Северном Кипре?

Главный юридический нюанс, о котором должен знать каждый покупатель, — это необходимость получения индивидуального разрешения на владение недвижимостью от Совета министров ТРСК. Это стандартная процедура для всех иностранцев: государство проверяет происхождение средств, отсутствие судимостей и соответствие участка правилам безопасности. Срок рассмотрения обычно составляет 6–12 месяцев, однако пользоваться жильем и сдавать его в аренду можно сразу после регистрации контракта.

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