Северный Кипр — это жемчужина Средиземноморья с мягким климатом, разнообразной природой и привлекательными условиями для жизни и инвестиций.

Преимущества покупки жилой недвижимости на Северном Кипре

Купить недвижимость на Северном Кипре можно как резиденту, так и иностранцу. Такая сделка обладает рядом преимуществ:

Доступные цены. Жилье на Северном Кипре стоит дешевле, чем в других средиземноморских странах и Республике Кипр.

Жилье на Северном Кипре стоит дешевле, чем в других средиземноморских странах и Республике Кипр. Низкие налоги. Налоги, связанные с недвижимостью ниже, чем в странах ЕС.

Налоги, связанные с недвижимостью ниже, чем в странах ЕС. Простота оформления. Упрощенный процесс приобретения недвижимости для иностранцев и менее сложная бюрократия в целом.

Упрощенный процесс приобретения недвижимости для иностранцев и менее сложная бюрократия в целом. Перспективы роста стоимости. Рынок Северного Кипра показывает стабильный роста как спроса, так и предложения.

Ключевые особенности покупки недвижимости на Северном Кипре

При приобретении недвижимости важно учитывать следующие аспекты:

Налоги:

- Гербовый сбор. 0,5% от стоимости объекта, уплачивается при регистрации договора купли-продажи.

- Налог на передачу права собственности. 6% от стоимости недвижимости для иностранцев.

- НДС. 5% при покупке нового жилья; вторичная недвижимость на Северном Кипре не облагается НДС.

Документы. Для оформления необходим договор купли-продажи, удостоверение личности (паспорт), подтверждение оплаты налогов и сборов. После этого покупка регистрируется в земельном кадастре в течение 21 дня с момента подписания договора.

Для оформления необходим договор купли-продажи, удостоверение личности (паспорт), подтверждение оплаты налогов и сборов. После этого покупка регистрируется в земельном кадастре в течение 21 дня с момента подписания договора. Требования. Иностранные покупатели могут приобрести один объект недвижимости площадью не более 1340 м². Правила требуют получение иностранцем разрешения от Совета министров ТРСК на приобретение недвижимости.

Стоимость недвижимости на Северном Кипре

Перед тем как разобраться в том, сколько стоит недвижимость на Северном Кипре, сначала нужно взглянуть на структуру местного рынка. В нем чаще всего происходят операции с апартаментами студийного типа, квартирами 1+1, 2+1 и 3+1, таунхаусами и виллами.

По данным крупнейших девелоперских объединений, среднегодовой рост стоимости жилья в прибрежных районах за 2021–2024 годы составил 18–22%, а в проектах на ранних стадиях строительства — до 28%.

Средняя стоимость недвижимости на Северном Кипре:

Город / район Апартаменты с 1 спальней Апартаменты с 2 спальнями Виллы Кирения €80–120 тыс. €110–150 тыс. от €200 тыс. Фамагуста €70–100 тыс. €90–130 тыс. от €180 тыс. Искеле €60–90 тыс. €80–120 тыс. от €150 тыс. Эсентепе €75–110 тыс. €100–140 тыс. от €220 тыс. Алсанджак €70–100 тыс. €90–130 тыс. от €200 тыс.

Средняя цена квадратного метра составляет €1300–€1600 за м², а в премиальных прибрежных проектах достигает €2200–€2800 за м². Цены на вторичное жилье на Северном Кипре на 15–30% ниже, чем на первичное.

Популярные города и районы Северного Кипра для приобретения жилья

Северный Кипр предлагает разнообразные районы для покупки недвижимости. Наиболее популярные: