Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Турецкая Республика Северного Кипра
Все страны
Беларусь
Венгрия
Греция
Испания
Кипр
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Город
не выбрано
Agios Epiktitos
Agios Sergios
Agios Vasilios
Agirda
Anageia
Analiontas
Athienou
Avgorou
Ayia Thekla
Bahceli
Dromolaxia
Geri
Kapparis
Karaoglanoglu
Karavas
Kato Pyrgos
Kazafani
Kiti
Kornos
Leonarisso
Livadia
Lympia
Malounta
Meneou
Mitsero
Oetueken
Oroklini
Paliometocho
Pera
Pervolia
Pyrga
Tseri
Turtle Bay Village
Tuzla
Vasilia
Zeytinlik
Айя-Напа
Айяанна
Арадиппоу
Беллапаис
Богаз
Дали
Дериния
Кирения
Лапитос
Никосия
Паралимни
Пила
Протарас
Сотира
Трикомо
Фамагуста
Френарос
Тип недвижимости
не выбрано
Квартира
Дом
Цена
Найти
1 245 объектов недвижимости
Новостройки
Жилая
Коммерческая
7 организаций
3 агентства
4 застройщика
Статьи о недвижимости на Северном Кипре
5 публикаций
Недорогая недвижимость на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Купить дома и апартаменты на Северном Кипре
Agios Epiktitos
Agios Sergios
Agirda
Ayia Thekla
Bahceli
Kapparis
Karaoglanoglu
Karavas
Kazafani
Kiti
Kornos
Livadia
Meneou
Oetueken
Oroklini
Pervolia
Turtle Bay Village
Tuzla
Vasilia
Айя-Напа
Арадиппоу
Беллапаис
Богаз
Кирения
Никосия
Паралимни
Протарас
Трикомо
Фамагуста
Квартиры на Северном Кипре
Посмотреть все апартаменты
1 спальня
2 спальни
3 спальни
4 спальни
5 спален
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 91,606
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,664
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 55,279
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 63,176
Дома на Северном Кипре
Посмотреть все дома
виллы
коттеджи
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 675,490
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 1
€ 246,783
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 1
€ 246,783
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
127 м²
€ 250,778
Публикации
Все публикации
10.03.2023
«Можно пешком дойти до моря и супермаркета». Подборка домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000
15.02.2023
Северный Кипр: подборка квартир в новостройках по цене от €44,000 до €51,500
30.01.2023
«Не ведитесь на обман — дешевых квартир на Кипре уже давно нет». Эксперт обо всех нюансах покупки недвижимости на Северном Кипре
18.01.2023
«Квартира в Искеле за 9 лет подорожала втрое, но отопления в большинстве домов все еще нет». Белоруска переехала на Северный Кипр и рассказывает о жизни и инвестициях
07.12.2020
Почему стоит задуматься о покупке недвижимости на Северном Кипре
Наши партнеры на Северном Кипре