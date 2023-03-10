Турецкая Республика Северного Кипра

Все страны Беларусь Венгрия Греция Испания Кипр Польша Россия США Турция Украина
1 245 объектов недвижимости
Новостройки
Жилая
Коммерческая
7 организаций
3 агентства
4 застройщика
Статьи о недвижимости на Северном Кипре
5 публикаций
Недорогая недвижимость на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Купить дома и апартаменты на Северном Кипре
Agios Epiktitos
Agios Sergios
Agirda
Ayia Thekla
Bahceli
Kapparis
Karaoglanoglu
Karavas
Kazafani
Kiti
Kornos
Livadia
Meneou
Oetueken
Oroklini
Pervolia
Turtle Bay Village
Tuzla
Vasilia
Айя-Напа
Арадиппоу
Беллапаис
Богаз
Кирения
Никосия
Паралимни
Протарас
Трикомо
Фамагуста
Квартиры на Северном Кипре
Посмотреть все апартаменты 1 спальня 2 спальни 3 спальни 4 спальни 5 спален
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 91,606
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,664
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 55,279
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 63,176
Дома на Северном Кипре
Посмотреть все дома виллы коттеджи особняки бунгало таунхаусы дуплексы
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 675,490
Вилла 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 246,783
Дуплекс 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 1
€ 246,783
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 250,778
Публикации
Все публикации
«Можно пешком дойти до моря и супермаркета». Подборка домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000
10.03.2023
«Можно пешком дойти до моря и супермаркета». Подборка домов на Северном Кипре стоимостью от €106,000
Северный Кипр: подборка квартир в новостройках по цене от €44,000 до €51,500
15.02.2023
Северный Кипр: подборка квартир в новостройках по цене от €44,000 до €51,500
«Не ведитесь на обман — дешевых квартир на Кипре уже давно нет». Эксперт обо всех нюансах покупки недвижимости на Северном Кипре
30.01.2023
«Не ведитесь на обман — дешевых квартир на Кипре уже давно нет». Эксперт обо всех нюансах покупки недвижимости на Северном Кипре
«Квартира в Искеле за 9 лет подорожала втрое, но отопления в большинстве домов все еще нет». Белоруска переехала на Северный Кипр и рассказывает о жизни и инвестициях
18.01.2023
«Квартира в Искеле за 9 лет подорожала втрое, но отопления в большинстве домов все еще нет». Белоруска переехала на Северный Кипр и рассказывает о жизни и инвестициях
Почему стоит задуматься о покупке недвижимости на Северном Кипре
07.12.2020
Почему стоит задуматься о покупке недвижимости на Северном Кипре
Наши партнеры на Северном Кипре
Оршанский центр недвижимости SABBIANCO PROPERTIES LIMITED ЦН «Престиж» SIA Liga Real Estate AWAY REALTY R.M.G RU MEDIA GROUP LTD Address-Estate Cyprus Grekodom Development Gold Mark Estate Atalanta Elitedoor properties DOM Real Estate FIRST CLASS HOMES LTD