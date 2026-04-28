  1. Realting.com
  2. Недвижимость на Северном Кипре

Недвижимость на Северном Кипре

Ищите среди 3 396 объектов
Новостройки Купить Снять Посуточно Коммерческая
{{ property_type ? property_type : 'не выбрано' }}
Апарт - отель Бизнес-центр Вилла Жилой квартал Жилой комплекс Клубный дом Коммерция Комплекс вилл Коттедж Коттеджный поселок Многоквартирный жилой дом Отель Резиденция Таунхаус Торговый центр Туристический комплекс
Жилая недвижимость
Квартира Пентхаус Студия Дом Вилла Коттедж Комната
Коммерческая
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Прочее
Земельные участки
Квартира Пентхаус Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Коттедж Особняк Бунгало Таунхаус Дуплекс Коммерческое помещение Ресторан, кафе Офис Склад
Квартира Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Шале Бунгало Коммерческое помещение Комната Офис Конференц-зал
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Новостройки на карте на Северном Кипре
3 396 объектов недвижимости
23 компании
Статьи о недвижимости на Северном Кипре
Акции и новости компаний

Агентства и застройщики на Северном Кипре

Застройщики Агентства
Afik Group
Panah Construction
ISATIS Construction Ltd
Recaioğlu Group
Показать больше
SMAK Partners
Северный Кипр & Грузия Этажи
Veles Enterprises
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
Показать больше

Популярные районы на Северном Кипре

Новостройки на Северном Кипре

Все новостройки Квартиры дома

Все новостройки

Показать больше

Квартиры

Показать больше

дома

Показать больше

Квартиры на Северном Кипре

Все квартиры 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат Пентхаусы Кондо Многоуровневые квартиры Квартиры-студии

Все квартиры

Показать больше

1 комната

Показать больше

2 комнаты

Показать больше

3 комнаты

Показать больше

4 комнаты

Показать больше

5 комнат

Показать больше

Пентхаусы

Показать больше

Многоуровневые квартиры

Показать больше

Квартиры-студии

Показать больше

Дома на Северном Кипре

Все дома Виллы Коттеджи Особняки Бунгало Таунхаусы Дуплексы

Все дома

Показать больше

Виллы

Показать больше

Особняки

Показать больше

Бунгало

Показать больше

Таунхаусы

Показать больше

Дуплексы

Показать больше

Аренда на Северном Кипре

Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда

Показать больше

Коммерческая недвижимость на Северном Кипре

Вся коммерческая недвижимость Рестораны Отели Офисы Магазины

Вся коммерческая недвижимость

Показать больше

Офисы

Показать больше

Магазины

Показать больше

Земельные участки на Северном Кипре

Показать больше
Размещайте объявление
Наша форма подачи позволит быстро и удобно разместить объявление
Добавить объявление

Программы иммиграции на Северном Кипре

  • ВНЖ
    ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре
    ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре
    Северный Кипр Северный Кипр
    от
    $30,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Этот тип временного пребывания на Северном Кипре подходит для самозанятых, онлайн-работников или тех, кто имеет финансовые сбережения и ищет тихое место для жизни. Если вы сомневаетесь в переезде на постоянное место жительства, вы можете получить временный вид на жительство сроком на 6 месяц…
    Агентство
    Veles Enterprises
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ по покупке недвижимости на Северном Кипре
    ВНЖ по покупке недвижимости на Северном Кипре
    Северный Кипр Северный Кипр
    от
    $63,601
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    При покупке жилой недвижимости на Северном Кипре вашей семье предоставляется временное разрешение на проживание. ВНЖ выдается сроком на один год с возможностью продления. В отличие от других стран, где для получения ВНЖ требуется определенная сумма инвестиций в недвижимость, на Северном Кипр…
    Агентство
    Veles Enterprises
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    Получение образования на Северном Кипре
    Получение образования на Северном Кипре
    Северный Кипр Северный Кипр
    от
    $1,300
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 1 месяцев
    Северный Кипр работает по британской системе образования. В крупных университетах, таких как Eastern Mediterranean University, Near East University, Girne American University, Final University представлены десятки факультетов, начиная от менеджмента заканчивая медициной и авиацией. На остров…
    Агентство
    Veles Enterprises
    Оставить заявку
Показать больше

Новости в сфере недвижимости на Северном Кипре

Показать больше

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит недвижимость на Северном Кипре?

Средние показатели стоимости квартир по Фамагусте фигурируют на уровне £1084/м², а по Искеле — около £1802/м². Однако это ориентировочные значения, так как в одном и том же городе разница достигает десятков процентов, поэтому корректнее считать бюджет по конкретным объектам.

Что дает покупка недвижимости на Северном Кипре?

Недвижимость на Северном Кипре дает полное право владения активом (с последующей регистрацией титула) и возможность сдавать в аренду. После покупки и регистрации права собственности можно подавать заявку на ВНЖ. Минимальной суммы вложений нет — важен сам факт наличия жилья.

Где лучше купить недвижимость для инвестиций на Северном Кипре?

Инвестиционный рынок недвижимости Северного Кипра сконцентрирован в следующих районах:

  • Гирне (сильный туристический спрос, круглогодичная аренда).
  • Искеле/Long Beach (много курортных проектов, ставка на сезон и новые комплексы).
  • Фамагуста (высокий спрос со стороны студентов).

По обзорам доходности на долгосрок по региону нередко приводят диапазон ~8–12% годовых (очень зависит от локации, формата и реальной загрузки).
 

В каком городе Северного Кипра лучше всего жить?

Гирне (Kyrenia/Girne) подходит как вариант для постоянного проживания на берегу моря. Лефкоша (Nicosia/Lefkoşa) — хороший вариант для ведения дел и бизнеса, а Газимагуса (Famagusta/Gazimağusa) — для сдачи жилья в аренду многочисленным студентам.

Какой налог на недвижимость на Северном Кипре?

В Северном Кипре есть ежегодный налог на недвижимость, который рассчитывается по площади объекта, а не по его рыночной стоимости. В среднем его размер составляет £0.05–0.08 за 1 м² в год (примерно $0.06–0.10).

Дополнительно владельцы оплачивают муниципальные сборы в размере £20–40 в год и взнос за обслуживание жилого комплекса (maintenance / aidat) — коммерческий платеж за содержание бассейнов, лифтов, охраны и общих зон в размере £300–1200 в год.

Как получить разрешение на покупку недвижимости?

Для иностранцев стандартная логика выглядит так:

  1. Выбрать объект, внести депозит;
  2. Нанять независимого юриста;
  3. Подписать и зарегистрировать договор;
  4. Подать заявление на Permission to Purchase (разрешение) в компетентный орган (Совет министров);
  5. Завершить расчеты и оформить титул.

Могут ли иностранцы приобретать недвижимость на Северном Кипре?

Продажа недвижимости на Северном Кипре иностранцам разрешена, но такому покупателю сначала потребуется оформить разрешение. Также количество объектов, которые могут купить иностранцы, лимитировано квотами, проверить их наличие можно через юриста.

Дает ли покупка недвижимости право на ВНЖ?

Покупка недвижимости является основанием для оформления/продления ВНЖ при выполнении условий (документы, подтверждение средств и т.п.). Разрешение дают сроком действия в 1 год с возможностью продления при сохранении жилья.

Какие формы собственности на недвижимость на Северном Кипре существуют?

Есть несколько основных титула (title deed / koçan) для недвижимости на Северном Кипре:

  • Самыми понятными и безопасными являются pre-74 Turkish и pre-74 foreign/grant.
  • Объекты с Exchange (eşdeğer) и Tahsis/TMD требуют более строгой юридической проверки.
  • Лизхолд означает, что жилье оформлено в долгосрочную аренду.
  • Shared deeds является самый спорным вариантом, так как застройщик продает объекты до завершения юридического раздела земли.

Какие документы необходимы при покупке недвижимости?

Минимальный базовый набор обычно включает:

  • загранпаспорт;
  • договор купли-продажи и его регистрация;
  • документы объекта (титул/ко́чан, план/описание, данные застройщика/продавца);
  • подтверждение уплаты налогов и сборов (stamp duty, transfer и т.д.);
  • доверенности (если подписывает представитель).

Сколько можно зарабатывать со сдачи квартиры в аренду на Северном Кипре?

По рыночным обзорам доходность аренды недвижимости на Северном Кипре составляет 8–12% годовых. Реальная цифра упирается в 3 вещи: локация, управление, сезонность. Также стоит учитывать наличие самой возможности сдачи в аренду, так как некоторые ЖК могут ее ограничивать.

Какая обстановка на Северном Кипре, безопасно ли в этой стране?

Случаи преступлений, связанных с туристами, редки, но рекомендуется соблюдать базовые меры предосторожности: держать документы и деньги в безопасном месте.

Какой язык на Северном Кипре?

Основной язык Северного Кипра — турецкий. В туристических районах и в сфере недвижимости/сервиса широко используют английский, особенно в курортных зонах вроде Гирне.

Сколько стоят коммунальные услуги на Северном Кипре?

Коммунальные расходы на Северном Кипре в среднем составляют £60–90 в месяц зимой и £120–180 летом. Основная статья расходов — это электроэнергия, так как кондиционеры работают практически круглосуточно. Вода стоит недорого (обычно £5–15 в месяц), интернет — £15–30 в месяц.

На что обратить внимание при покупке недвижимости?

Перед тем как купить недвижимость на Северном Кипре, нужно проверить:

  • тип титула и юридическую чистоту объекта;
  • условия по срокам оформления титула и штрафы за просрочку;
  • правила комплекса по аренде, размер сборов за обслуживание;
  • репутацию застройщика и фактическую готовность инфраструктуры (дороги, электричество, вода).

Сколько можно жить на Северном Кипре без ВНЖ?

Срок пребывания при въезде не может превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Если нужно больше, то придется оформлять ВНЖ, но для этого нужны четкие основания.

Наши партнеры на Северном Кипре