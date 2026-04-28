Средние показатели стоимости квартир по Фамагусте фигурируют на уровне £1084/м², а по Искеле — около £1802/м². Однако это ориентировочные значения, так как в одном и том же городе разница достигает десятков процентов, поэтому корректнее считать бюджет по конкретным объектам.
Недвижимость на Северном Кипре дает полное право владения активом (с последующей регистрацией титула) и возможность сдавать в аренду. После покупки и регистрации права собственности можно подавать заявку на ВНЖ. Минимальной суммы вложений нет — важен сам факт наличия жилья.
Инвестиционный рынок недвижимости Северного Кипра сконцентрирован в следующих районах:
По обзорам доходности на долгосрок по региону нередко приводят диапазон ~8–12% годовых (очень зависит от локации, формата и реальной загрузки).
Гирне (Kyrenia/Girne) подходит как вариант для постоянного проживания на берегу моря. Лефкоша (Nicosia/Lefkoşa) — хороший вариант для ведения дел и бизнеса, а Газимагуса (Famagusta/Gazimağusa) — для сдачи жилья в аренду многочисленным студентам.
В Северном Кипре есть ежегодный налог на недвижимость, который рассчитывается по площади объекта, а не по его рыночной стоимости. В среднем его размер составляет £0.05–0.08 за 1 м² в год (примерно $0.06–0.10).
Дополнительно владельцы оплачивают муниципальные сборы в размере £20–40 в год и взнос за обслуживание жилого комплекса (maintenance / aidat) — коммерческий платеж за содержание бассейнов, лифтов, охраны и общих зон в размере £300–1200 в год.
Для иностранцев стандартная логика выглядит так:
Продажа недвижимости на Северном Кипре иностранцам разрешена, но такому покупателю сначала потребуется оформить разрешение. Также количество объектов, которые могут купить иностранцы, лимитировано квотами, проверить их наличие можно через юриста.
Покупка недвижимости является основанием для оформления/продления ВНЖ при выполнении условий (документы, подтверждение средств и т.п.). Разрешение дают сроком действия в 1 год с возможностью продления при сохранении жилья.
Есть несколько основных титула (title deed / koçan) для недвижимости на Северном Кипре:
Минимальный базовый набор обычно включает:
По рыночным обзорам доходность аренды недвижимости на Северном Кипре составляет 8–12% годовых. Реальная цифра упирается в 3 вещи: локация, управление, сезонность. Также стоит учитывать наличие самой возможности сдачи в аренду, так как некоторые ЖК могут ее ограничивать.
Случаи преступлений, связанных с туристами, редки, но рекомендуется соблюдать базовые меры предосторожности: держать документы и деньги в безопасном месте.
Основной язык Северного Кипра — турецкий. В туристических районах и в сфере недвижимости/сервиса широко используют английский, особенно в курортных зонах вроде Гирне.
Коммунальные расходы на Северном Кипре в среднем составляют £60–90 в месяц зимой и £120–180 летом. Основная статья расходов — это электроэнергия, так как кондиционеры работают практически круглосуточно. Вода стоит недорого (обычно £5–15 в месяц), интернет — £15–30 в месяц.
Перед тем как купить недвижимость на Северном Кипре, нужно проверить:
Срок пребывания при въезде не может превышать 90 дней в течение 180-дневного периода. Если нужно больше, то придется оформлять ВНЖ, но для этого нужны четкие основания.