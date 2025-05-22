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Жилой комплекс Hawaii Homes

Аканту, Северный Кипр
от
$225,448
BTC
2.6816557
ETH
140.5570430
USDT
222 896.6676389
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26624
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Дома на Гавайях - один из крупнейших жилых проектов на берегу моря со студиями, 1+1, 2+1 пентхаусами и роскошными виллами с 3 спальнями, имеющими общее количество единиц 500. Расположенный на побережье Татлису, проект имеет искусственные реки, озера и острова, разбросанные по всему участку с добавлением наших знаменитых садовых проектов. Объектами на месте являются крытый бассейн с подогревом, спа-центр, ресторан, бар, тренажерный зал, баскетбольный и теннисный корт. Проект должен завершиться к концу 2025 года. На Гавайях есть 3 типа недвижимости. Апартаменты типа A 1+1 и 2+1, студии типа B и виллы типа C.

HAWAII HOMES состоит из 22 блоков двухэтажных квартир-студий, 8 блоков пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл. Проект построен с влагозащищающей, бетонной и климатической и водоизолированной кровлей. Он поставляется с пятилетней структурной гарантией, оборудованными кухнями, окнами с двойным остеклением и выделенными парковочными местами.

Гавайские дома - Тип Апартаменты включают в себя 1-спальные садовые апартаменты и 2-спальные апартаменты пентхауса.

Гавайские дома - Тип Квартиры B включают в себя пентхаус-студии и садовые апартаменты.

И, наконец, Гавайи - Тип C включает в себя 3 спальные роскошные виллы.

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$225,448
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