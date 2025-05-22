Жилой комплекс Hawaii Homes

Дома на Гавайях - один из крупнейших жилых проектов на берегу моря со студиями, 1+1, 2+1 пентхаусами и роскошными виллами с 3 спальнями, имеющими общее количество единиц 500. Расположенный на побережье Татлису, проект имеет искусственные реки, озера и острова, разбросанные по всему участку с добавлением наших знаменитых садовых проектов. Объектами на месте являются крытый бассейн с подогревом, спа-центр, ресторан, бар, тренажерный зал, баскетбольный и теннисный корт. Проект должен завершиться к концу 2025 года. На Гавайях есть 3 типа недвижимости. Апартаменты типа A 1+1 и 2+1, студии типа B и виллы типа C.

HAWAII HOMES состоит из 22 блоков двухэтажных квартир-студий, 8 блоков пентхаусов 1+1 и 2+1 и 10 роскошных вилл. Проект построен с влагозащищающей, бетонной и климатической и водоизолированной кровлей. Он поставляется с пятилетней структурной гарантией, оборудованными кухнями, окнами с двойным остеклением и выделенными парковочными местами.

Гавайские дома - Тип Апартаменты включают в себя 1-спальные садовые апартаменты и 2-спальные апартаменты пентхауса.

Гавайские дома - Тип Квартиры B включают в себя пентхаус-студии и садовые апартаменты.

И, наконец, Гавайи - Тип C включает в себя 3 спальные роскошные виллы.