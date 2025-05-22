Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.

Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff.
Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом.
Специально для детей будет построено большое количество всевозможных площадок и качелей. В комплексе будет собственный кинотеатр под открытым небом и супермаркет.
Высокое качество строительства, развитая инфраструктура. Здесь есть все, необходимое для комфортного проживания и отличного отдыха.
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!