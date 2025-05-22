  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.

Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
BTC
1.7786870
ETH
93.2285921
USDT
147 842.7695030
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
Оставить заявку
ID: 27501
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff.

Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом.

Специально для детей будет построено большое количество всевозможных площадок и качелей. В комплексе будет собственный кинотеатр под открытым небом и супермаркет.

Высокое качество строительства, развитая инфраструктура. Здесь есть все, необходимое для комфортного проживания и отличного отдыха.

Инфраструктура:

  • Частный пляж
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Тренажерный зал
  • Открытая спортплощадка
  • Теннисный корт
  • Детские игровые площадки
  • Ресторан и кафе
  • Супермаркет
  • Пляжный бар
  • Кинотеатр
  • Озеленение и ландшафтный дизайн
  • Сауна
  • Велосипедная дорожка
  • Площадки для барбекю

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Poseidon
Аканту, Северный Кипр
от
$468,556
Жилой квартал Olive Garden
Лапитос, Северный Кипр
от
$696,596
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Карми, Северный Кипр
от
$582,607
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Iskele District, Северный Кипр
от
$595,800
Вы просматриваете
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$109,556
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$193,780
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации