Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.

Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff.

Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом.

Специально для детей будет построено большое количество всевозможных площадок и качелей. В комплексе будет собственный кинотеатр под открытым небом и супермаркет.

Высокое качество строительства, развитая инфраструктура. Здесь есть все, необходимое для комфортного проживания и отличного отдыха.

Инфраструктура:

Частный пляж

Бассейны для взрослых и детей

Крытый бассейн с подогревом

Тренажерный зал

Открытая спортплощадка

Теннисный корт

Детские игровые площадки

Ресторан и кафе

Супермаркет

Пляжный бар

Кинотеатр

Озеленение и ландшафтный дизайн

Сауна

Велосипедная дорожка

Площадки для барбекю

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!