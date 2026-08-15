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Таунхаусы на Северном Кипре

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Girne Belediyesi
10
Кирения
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Iskele Belediyesi
5
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29 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие дома с особым дизайном в развитом комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$466,132
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Таунхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с видом на море в Гирне Бахчели, Северный Кипр Северный Кипр, с его природными пля…
$798,616
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$269,987
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Таунхаус в Северный Кипр
Таунхаус
Северный Кипр
Площадь 10 м²
Продается красивый лофт 2+1 = пентхаус 65м2 + терраса 6м2 + терраса на крыше 35м2 , с двумя …
$296,089
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Таунхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$132,441
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Северный Кипр
Таунхаус
Северный Кипр
Площадь 170 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТАУНХАУС С 3 СПАЛЬНЯМИ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ — БЕЛЛАПАИС, СЕВЕРНЫЙ …
$390,299
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Таунхаус 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные дома рядом с пляжем в Караогланоглу, Гирне Эти дома расположены в районе Караогл…
$609,349
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Таунхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные дома рядом с пляжем в Караогланоглу, Гирне Эти дома расположены в районе Караогл…
$541,259
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Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
$393,096
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Таунхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
ТАУНХАУС 2+1 с рассрочкой платежа до 3х лет!  К вашему вниманию предлагается таунхаус в э…
$317,948
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Инвестиционные дома в проекте с бассейном возле моря на Северном Кипре, Гирне Гирне — это ис…
$223,889
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Таунхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в живописной местности ТРСК. Ключи в декабре 2025. 2 спальни 3 санузла, террасы на …
$311,618
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Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Прекрасный таунхаус с двумя спальнями и тремя современными санузлами, расположенный в живопи…
$296,738
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Таунхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютный двухэтажный таунхаус 2+1 рядом с Long Beach 🌴🏖 Продаётся комфортный двухэтажный та…
$218,853
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Василия, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый готовый уникальный проект, великолепно расположенный в 300 метрах от моря и  уютного м…
$233,523
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$310,445
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$338,305
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Таунхаус 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивное предложение — Townhouse 2+1 в три этажа с палисадником и террасой на крыше О…
$262,900
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Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Лофт 1+1 Описание: Уникальный лофт площадью 60 м² с балконом (6 м²) для завтраков и прос…
$209,065
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Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
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Таунхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
$136,826
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
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Таунхаус 4 комнаты в Йиалусса, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Йиалусса, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Объект 161 СРОЧНАЯ ‼️ ПРОДАЖА ГОТОВЫЙ ТАУНХАУС 3+1  /  3-х этажный ⠀ Доход с аренды 1…
$279,059
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
3-комнатный таунхаус 124 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс рас…
$291,844
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Аталанта
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Таунхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Таунхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Таунхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Таунхаус в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
$273,758
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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