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Турецкая Республика Северного Кипра
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Таунхаусы на Северном Кипре
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16 объектов найдено
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Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
127 м²
3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
€365,981
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Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
50 м²
1
Приватный комплекс апартаментов и вилл класса люкс с уникальной концепцией в самом живописно…
€156,500
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
5
1
60 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
126 м²
2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€307,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
127 м²
2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€261,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
130 м²
3
Дом в Эксклюзивном Месте в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кипр Дом находится …
€203,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
€223,496
1
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
€187,222
Рекомендовать
Таунхаус
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс будет состоять из 17 Вилл ( 11 отдельностоящие и 6 - таунхаусы), которые будут пост…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Проект расположен в спокойном, уютном и живописном месте, Северного Кипра, посреди оливковы…
€390,000
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Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
€260,165
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
€404,298
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€304,069
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€304,069
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
€137,500
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