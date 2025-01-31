  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Жилой комплекс Spectra

Жилой комплекс Spectra

Лапитос, Северный Кипр
от
$242,832
НДС
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
51
ID: 33323
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Город
    Лапитос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве

Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении.

Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии создают атмосферу будущего 🌿✨

 

Проект расположен рядом с главной трассой, ведущей в центр города. До Кирении — всего 22 минуты на автомобиле.

Рядом находятся:

  • Suna’s Beach Bar

  • Sardunya Bay

  • Camelot Beach Club

  • Lapta Coastal Walkway

  • Merit Hotels

 

🌍 Концепция проекта

Spectra вдохновлён чудесами Вселенной — на территории комплекса предусмотрено 8 тематических зон, каждая со своим характером и атмосферой.

Входную часть комплекса украшает Nova Center — пространство для отдыха и социальной жизни площадью 3 250 м², где вы сможете проводить время с семьёй и друзьями.

Проект включает:

  • 162 роскошные квартиры и виллы

  • Общая площадь участка — 46 500 м²

  • Площадь застройки — 27 862 м²

  • 8 500 м² зелёных общественных зон

Панорамные виды на море и горы, впечатляющие рассветы и закаты делают жизнь здесь по-настоящему особенной 🌅

 

🏡 Типы апартаментов

  • 1+0 Studio (Garden / Penthouse)

  • 1+1 (Garden / Penthouse)

  • 2+1 (Garden / Penthouse)

  • 2+1 с Linear Pool

  • 3+1 с Linear Pool

🏘 Типы вилл

  • 4+1 Villa

  • 5+2 Villa

  • 6+2 Villa

Проект предлагает разнообразные форматы жилья — от стильных студий до ультра-люксовых вилл с максимальной приватностью.

 

🏊 Социальная инфраструктура

  • Overflow Pool 875 м²

  • Второй открытый бассейн 250 м²

  • Mini Aqua Park

  • Pool Bar

  • Крытый подогреваемый бассейн

  • Ресторан / Café

  • Мини-маркет

  • Фитнес-зал

  • Сауна

  • Indoor Game Zone

  • Детская площадка

  • Салон красоты

  • Reception и управляющий офис

  • Лифты

Spectra — это место, где детям весело 👶, а взрослым комфортно.

 

✨ Технические характеристики

  • Центральный автоматический генератор

  • Система безопасности и шлагбаум

  • CCTV

  • Подземные резервуары для воды

  • Итальянские каменные столешницы

  • IP-домофон

  • VRF система кондиционирования Hisense

  • BBQ во всех виллах и пентхаусах (кроме студий)

  • Опциональное джакузи в пентхаусах

 

🏡 Особенности вилл

  • Infinity Pool

  • Джакузи

  • Камин 🔥

  • Бар и терраса на крыше

  • Летний душ у бассейна

  • Итальянский камень в ванных

  • Сауна и лифт (в 5+2 и 6+2)

  • Прачечная

  • Винный погреб (6+2)

 

🌊 Концепция Overflow Pool

Главная архитектурная жемчужина проекта — Overflow Pool площадью 875 м².

Бассейн расположен на естественном возвышении и открывает панорамный вид на закат.
Это пространство, где вода, небо и горизонт сливаются воедино, создавая ощущение бесконечности.

Spectra — это инвестиция в образ жизни, в будущее и в комфорт нового поколения ✨

Местонахождение на карте

Лапитос, Северный Кипр

Вы просматриваете
Жилой комплекс Spectra
Лапитос, Северный Кипр
от
$242,832
НДС
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
