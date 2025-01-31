Жилой комплекс Spectra

Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве
Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении.
Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии создают атмосферу будущего 🌿✨
Проект расположен рядом с главной трассой, ведущей в центр города. До Кирении — всего 22 минуты на автомобиле.
Рядом находятся:
Suna’s Beach Bar
Sardunya Bay
Camelot Beach Club
Lapta Coastal Walkway
Merit Hotels
🌍 Концепция проекта
Spectra вдохновлён чудесами Вселенной — на территории комплекса предусмотрено 8 тематических зон, каждая со своим характером и атмосферой.
Входную часть комплекса украшает Nova Center — пространство для отдыха и социальной жизни площадью 3 250 м², где вы сможете проводить время с семьёй и друзьями.
Проект включает:
162 роскошные квартиры и виллы
Общая площадь участка — 46 500 м²
Площадь застройки — 27 862 м²
8 500 м² зелёных общественных зон
Панорамные виды на море и горы, впечатляющие рассветы и закаты делают жизнь здесь по-настоящему особенной 🌅
🏡 Типы апартаментов
1+0 Studio (Garden / Penthouse)
1+1 (Garden / Penthouse)
2+1 (Garden / Penthouse)
2+1 с Linear Pool
3+1 с Linear Pool
🏘 Типы вилл
4+1 Villa
5+2 Villa
6+2 Villa
Проект предлагает разнообразные форматы жилья — от стильных студий до ультра-люксовых вилл с максимальной приватностью.
🏊 Социальная инфраструктура
Overflow Pool 875 м²
Второй открытый бассейн 250 м²
Mini Aqua Park
Pool Bar
Крытый подогреваемый бассейн
Ресторан / Café
Мини-маркет
Фитнес-зал
Сауна
Indoor Game Zone
Детская площадка
Салон красоты
Reception и управляющий офис
Лифты
Spectra — это место, где детям весело 👶, а взрослым комфортно.
✨ Технические характеристики
Центральный автоматический генератор
Система безопасности и шлагбаум
CCTV
Подземные резервуары для воды
Итальянские каменные столешницы
IP-домофон
VRF система кондиционирования Hisense
BBQ во всех виллах и пентхаусах (кроме студий)
Опциональное джакузи в пентхаусах
🏡 Особенности вилл
Infinity Pool
Джакузи
Камин 🔥
Бар и терраса на крыше
Летний душ у бассейна
Итальянский камень в ванных
Сауна и лифт (в 5+2 и 6+2)
Прачечная
Винный погреб (6+2)
🌊 Концепция Overflow Pool
Главная архитектурная жемчужина проекта — Overflow Pool площадью 875 м².
Бассейн расположен на естественном возвышении и открывает панорамный вид на закат.
Это пространство, где вода, небо и горизонт сливаются воедино, создавая ощущение бесконечности.
Spectra — это инвестиция в образ жизни, в будущее и в комфорт нового поколения ✨