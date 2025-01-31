Жилой комплекс Spectra

Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве

Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении.

Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии создают атмосферу будущего 🌿✨

Проект расположен рядом с главной трассой, ведущей в центр города. До Кирении — всего 22 минуты на автомобиле.

Рядом находятся:

Suna’s Beach Bar

Sardunya Bay

Camelot Beach Club

Lapta Coastal Walkway

Merit Hotels

🌍 Концепция проекта

Spectra вдохновлён чудесами Вселенной — на территории комплекса предусмотрено 8 тематических зон, каждая со своим характером и атмосферой.

Входную часть комплекса украшает Nova Center — пространство для отдыха и социальной жизни площадью 3 250 м², где вы сможете проводить время с семьёй и друзьями.

Проект включает:

162 роскошные квартиры и виллы

Общая площадь участка — 46 500 м²

Площадь застройки — 27 862 м²

8 500 м² зелёных общественных зон

Панорамные виды на море и горы, впечатляющие рассветы и закаты делают жизнь здесь по-настоящему особенной 🌅

🏡 Типы апартаментов

1+0 Studio (Garden / Penthouse)

1+1 (Garden / Penthouse)

2+1 (Garden / Penthouse)

2+1 с Linear Pool

3+1 с Linear Pool

🏘 Типы вилл

4+1 Villa

5+2 Villa

6+2 Villa

Проект предлагает разнообразные форматы жилья — от стильных студий до ультра-люксовых вилл с максимальной приватностью.

🏊 Социальная инфраструктура

Overflow Pool 875 м²

Второй открытый бассейн 250 м²

Mini Aqua Park

Pool Bar

Крытый подогреваемый бассейн

Ресторан / Café

Мини-маркет

Фитнес-зал

Сауна

Indoor Game Zone

Детская площадка

Салон красоты

Reception и управляющий офис

Лифты

Spectra — это место, где детям весело 👶, а взрослым комфортно.

✨ Технические характеристики

Центральный автоматический генератор

Система безопасности и шлагбаум

CCTV

Подземные резервуары для воды

Итальянские каменные столешницы

IP-домофон

VRF система кондиционирования Hisense

BBQ во всех виллах и пентхаусах (кроме студий)

Опциональное джакузи в пентхаусах

🏡 Особенности вилл

Infinity Pool

Джакузи

Камин 🔥

Бар и терраса на крыше

Летний душ у бассейна

Итальянский камень в ванных

Сауна и лифт (в 5+2 и 6+2)

Прачечная

Винный погреб (6+2)

🌊 Концепция Overflow Pool

Главная архитектурная жемчужина проекта — Overflow Pool площадью 875 м².

Бассейн расположен на естественном возвышении и открывает панорамный вид на закат.

Это пространство, где вода, небо и горизонт сливаются воедино, создавая ощущение бесконечности.

Spectra — это инвестиция в образ жизни, в будущее и в комфорт нового поколения ✨