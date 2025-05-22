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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences

Trikomo, Северный Кипр
от
$129,645
;
31
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Описание Описание
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ID: 26651
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    31

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

О комплексе

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Крупнейший проект Северного Кипра

Необычный проект, в котором разместится резиденция, состоящая из 1630 апартаментов и ультра-роскошного курортного отеля в Искеле Лонг-Бич, одном из самых красивых берегов Средиземного моря. Grand Sapphire Resort and Residences, самый большой и особенный проект на Северном Кипре, состоит из 3 высотных зданий с 27, 29 и 31 этажами, 7 коротких зданий с 5 этажами и зданием отеля. Предлагая богатые жилые помещения, подходящие для разных стилей жизни, проект включает в себя студии, апартаменты с 1, 2, 3, 4 комнатами и дуплексные резиденции с 3, 4 комнатами.

7 звездных привилегий

Каждая деталь в Гранд-Сапфире была разработана, чтобы быть наиболее подходящей для 7-звездочной жизни. Ваш 7-звездочный опыт, начиная со всех проектов 1630 квартир, сольется с идеальной жизнью резиденции. Grand Sapphire подходит для всех возрастов с его ресторанами, тренажерными залами, площадью бассейна 10000 м2, зеленой зоной 60000 м2, органическим садом, баром на крыше и баром в бассейне, мероприятиями и детским клубом.

Арендная и инвестиционная стоимость

Район Искеле стал одним из самых популярных направлений на Северном Кипре как для инвестиций в жилую недвижимость, так и для инвестиций в недвижимость, с инвестициями, которые продолжают расти с каждым днем. Благодаря преимуществам, связанным с растущим спросом на жилье, особенно в районе Лонг-Бич, вы получите максимальный доход от аренды на свои инвестиции в недвижимость благодаря 7-звездочной жизни, предлагаемой Grand Sapphire.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,645
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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