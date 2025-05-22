Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences

Крупнейший проект Северного Кипра

Необычный проект, в котором разместится резиденция, состоящая из 1630 апартаментов и ультра-роскошного курортного отеля в Искеле Лонг-Бич, одном из самых красивых берегов Средиземного моря. Grand Sapphire Resort and Residences, самый большой и особенный проект на Северном Кипре, состоит из 3 высотных зданий с 27, 29 и 31 этажами, 7 коротких зданий с 5 этажами и зданием отеля. Предлагая богатые жилые помещения, подходящие для разных стилей жизни, проект включает в себя студии, апартаменты с 1, 2, 3, 4 комнатами и дуплексные резиденции с 3, 4 комнатами.

7 звездных привилегий

Каждая деталь в Гранд-Сапфире была разработана, чтобы быть наиболее подходящей для 7-звездочной жизни. Ваш 7-звездочный опыт, начиная со всех проектов 1630 квартир, сольется с идеальной жизнью резиденции. Grand Sapphire подходит для всех возрастов с его ресторанами, тренажерными залами, площадью бассейна 10000 м2, зеленой зоной 60000 м2, органическим садом, баром на крыше и баром в бассейне, мероприятиями и детским клубом.

Арендная и инвестиционная стоимость

Район Искеле стал одним из самых популярных направлений на Северном Кипре как для инвестиций в жилую недвижимость, так и для инвестиций в недвижимость, с инвестициями, которые продолжают расти с каждым днем. Благодаря преимуществам, связанным с растущим спросом на жилье, особенно в районе Лонг-Бич, вы получите максимальный доход от аренды на свои инвестиции в недвижимость благодаря 7-звездочной жизни, предлагаемой Grand Sapphire.