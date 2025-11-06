Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence — масштабный жилой комплекс на побережье Long Beach (Искеле), где гармонично сочетаются курортная атмосфера и комфорт городской инфраструктуры.

Комплекс занимает территорию 90 акров и включает 1122 объекта недвижимости с различными типами жилья — от студий и апартаментов до просторных таунхаусов.

Благодаря удобному расположению жители могут всего за несколько минут добраться до пляжа и всей необходимой инфраструктуры.

---

📍 Локация

🏖 5 минут до Long Beach

🏙 15 минут до Фамагусты

✈ 40 минут до аэропорта Эрджан

🏛 45 минут до Никосии

✈ 55 минут до аэропорта Ларнаки

Комплекс расположен на главной дороге, что обеспечивает удобный доступ ко всем регионам острова.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Royal Sun Elite Residence предлагает всё необходимое для комфортной жизни и отдыха:

🏊 бассейны

🎢 водные горки

🎾 теннисные корты

🎠 детские площадки

🍽 ресторан

🌿 зеленые зоны

🚴 велосипедные дорожки

🚶 прогулочные дорожки

🛡 круглосуточная охрана

На территории комплекса расположена коммерческая зона с 24 магазинами, где жители могут найти всё необходимое:

🏦 банк

💊 аптека

☕ кафе и бары

🍔 рестораны и фастфуд

🚗 rent a car

🧸 магазин игрушек

🏋️ фитнес-центр

🛒 супермаркет

👗 магазины одежды

💍 ювелирные магазины

👕 химчистка

💇 парикмахерская

🧖 SPA и сауна

💱 обмен валют

---

🏡 Типы недвижимости

Комплекс состоит из различных блоков, каждый из которых предлагает свой формат жилья.

---

Ruby Homes

Таунхаусы 2+1

• 2 санузла

• просторный сад

• открытая roof-терраса

Площадь дома: 98 м²

Roof-терраса: 31 м²

---

Sapphire Homes

Таунхаусы 3+1

• 2 санузла

• просторный сад

• roof-терраса

Площадь дома: 126 м²

Roof-терраса: 43 м²

---

Jasper Block

Апартаменты 1+1 и пентхаусы

• 1+1 апартаменты — 53 м²

• 1+1 пентхаусы — 55 м²

---

Turquoise Block

• 2+1 апартаменты — 77 м²

• 1+1 пентхаусы — 41 м²

---

Aquamarine Block

• 1+1 апартаменты — 41–53 м²

• 2+1 апартаменты — 77 м²

• 1+1 пентхаусы — 41 м²

---

Jade Block

• студии — 42 м²

• студии-пентхаусы — 42 м²

---

Carnelian Block

• 1+1 апартаменты — 61–65 м²

• 2+1 пентхаусы — 78–86 м²

• коммерческие помещения

---

Larimar Block

• 2+1 апартаменты — 74–89 м²

• 3+1 пентхаусы — 160 м²

• коммерческие помещения

---

Garnet Block

• 1+1 апартаменты — 51–65 м²

• 2+1 апартаменты — 75 м²

• 2+1 пентхаусы — 79–91 м²

• коммерческие помещения

---

Onyx Block

• 1+1 апартаменты — 55–60 м²

• 2+1 апартаменты — 75 м²

• 2+1 пентхаусы — 82–87 м²

---

🌊 Концепция комплекса

Royal Sun Elite Residence объединяет:

✔ курортную инфраструктуру

✔ разнообразие форматов жилья

✔ развитую коммерческую зону

✔ удобную локацию рядом с Long Beach

Royal Sun Elite Residence — это полноценный жилой город у моря, где можно жить, отдыхать и инвестировать одновременно. 🌴✨