Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence — масштабный жилой комплекс на побережье Long Beach (Искеле), где гармонично сочетаются курортная атмосфера и комфорт городской инфраструктуры.
Комплекс занимает территорию 90 акров и включает 1122 объекта недвижимости с различными типами жилья — от студий и апартаментов до просторных таунхаусов.
Благодаря удобному расположению жители могут всего за несколько минут добраться до пляжа и всей необходимой инфраструктуры.
---
📍 Локация
🏖 5 минут до Long Beach
🏙 15 минут до Фамагусты
✈ 40 минут до аэропорта Эрджан
🏛 45 минут до Никосии
✈ 55 минут до аэропорта Ларнаки
Комплекс расположен на главной дороге, что обеспечивает удобный доступ ко всем регионам острова.
---
🌴 Инфраструктура комплекса
Royal Sun Elite Residence предлагает всё необходимое для комфортной жизни и отдыха:
🏊 бассейны
🎢 водные горки
🎾 теннисные корты
🎠 детские площадки
🍽 ресторан
🌿 зеленые зоны
🚴 велосипедные дорожки
🚶 прогулочные дорожки
🛡 круглосуточная охрана
На территории комплекса расположена коммерческая зона с 24 магазинами, где жители могут найти всё необходимое:
🏦 банк
💊 аптека
☕ кафе и бары
🍔 рестораны и фастфуд
🚗 rent a car
🧸 магазин игрушек
🏋️ фитнес-центр
🛒 супермаркет
👗 магазины одежды
💍 ювелирные магазины
👕 химчистка
💇 парикмахерская
🧖 SPA и сауна
💱 обмен валют
---
🏡 Типы недвижимости
Комплекс состоит из различных блоков, каждый из которых предлагает свой формат жилья.
---
Ruby Homes
Таунхаусы 2+1
• 2 санузла
• просторный сад
• открытая roof-терраса
Площадь дома: 98 м²
Roof-терраса: 31 м²
---
Sapphire Homes
Таунхаусы 3+1
• 2 санузла
• просторный сад
• roof-терраса
Площадь дома: 126 м²
Roof-терраса: 43 м²
---
Jasper Block
Апартаменты 1+1 и пентхаусы
• 1+1 апартаменты — 53 м²
• 1+1 пентхаусы — 55 м²
---
Turquoise Block
• 2+1 апартаменты — 77 м²
• 1+1 пентхаусы — 41 м²
---
Aquamarine Block
• 1+1 апартаменты — 41–53 м²
• 2+1 апартаменты — 77 м²
• 1+1 пентхаусы — 41 м²
---
Jade Block
• студии — 42 м²
• студии-пентхаусы — 42 м²
---
Carnelian Block
• 1+1 апартаменты — 61–65 м²
• 2+1 пентхаусы — 78–86 м²
• коммерческие помещения
---
Larimar Block
• 2+1 апартаменты — 74–89 м²
• 3+1 пентхаусы — 160 м²
• коммерческие помещения
---
Garnet Block
• 1+1 апартаменты — 51–65 м²
• 2+1 апартаменты — 75 м²
• 2+1 пентхаусы — 79–91 м²
• коммерческие помещения
---
Onyx Block
• 1+1 апартаменты — 55–60 м²
• 2+1 апартаменты — 75 м²
• 2+1 пентхаусы — 82–87 м²
---
🌊 Концепция комплекса
Royal Sun Elite Residence объединяет:
✔ курортную инфраструктуру
✔ разнообразие форматов жилья
✔ развитую коммерческую зону
✔ удобную локацию рядом с Long Beach
Royal Sun Elite Residence — это полноценный жилой город у моря, где можно жить, отдыхать и инвестировать одновременно. 🌴✨