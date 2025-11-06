  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence

Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence

Trikomo, Северный Кипр
от
$136,991
НДС
BTC
1.6294854
ETH
85.4082982
USDT
135 441.2746121
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
49
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 34038
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Royal Sun Elite Residence — масштабный жилой комплекс на побережье Long Beach (Искеле), где гармонично сочетаются курортная атмосфера и комфорт городской инфраструктуры.

Комплекс занимает территорию 90 акров и включает 1122 объекта недвижимости с различными типами жилья — от студий и апартаментов до просторных таунхаусов.

Благодаря удобному расположению жители могут всего за несколько минут добраться до пляжа и всей необходимой инфраструктуры.

---

📍 Локация

🏖 5 минут до Long Beach
🏙 15 минут до Фамагусты
✈ 40 минут до аэропорта Эрджан
🏛 45 минут до Никосии
✈ 55 минут до аэропорта Ларнаки

Комплекс расположен на главной дороге, что обеспечивает удобный доступ ко всем регионам острова.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Royal Sun Elite Residence предлагает всё необходимое для комфортной жизни и отдыха:

🏊 бассейны
🎢 водные горки
🎾 теннисные корты
🎠 детские площадки
🍽 ресторан
🌿 зеленые зоны
🚴 велосипедные дорожки
🚶 прогулочные дорожки
🛡 круглосуточная охрана

На территории комплекса расположена коммерческая зона с 24 магазинами, где жители могут найти всё необходимое:

🏦 банк
💊 аптека
☕ кафе и бары
🍔 рестораны и фастфуд
🚗 rent a car
🧸 магазин игрушек
🏋️ фитнес-центр
🛒 супермаркет
👗 магазины одежды
💍 ювелирные магазины
👕 химчистка
💇 парикмахерская
🧖 SPA и сауна
💱 обмен валют

---

🏡 Типы недвижимости

Комплекс состоит из различных блоков, каждый из которых предлагает свой формат жилья.

---

Ruby Homes

Таунхаусы 2+1

• 2 санузла
• просторный сад
• открытая roof-терраса

Площадь дома: 98 м²
Roof-терраса: 31 м²

---

Sapphire Homes

Таунхаусы 3+1

• 2 санузла
• просторный сад
• roof-терраса

Площадь дома: 126 м²
Roof-терраса: 43 м²

---

Jasper Block

Апартаменты 1+1 и пентхаусы

• 1+1 апартаменты — 53 м²
• 1+1 пентхаусы — 55 м²

---

Turquoise Block

• 2+1 апартаменты — 77 м²
• 1+1 пентхаусы — 41 м²

---

Aquamarine Block

• 1+1 апартаменты — 41–53 м²
• 2+1 апартаменты — 77 м²
• 1+1 пентхаусы — 41 м²

---

Jade Block

• студии — 42 м²
• студии-пентхаусы — 42 м²

---

Carnelian Block

• 1+1 апартаменты — 61–65 м²
• 2+1 пентхаусы — 78–86 м²
• коммерческие помещения

---

Larimar Block

• 2+1 апартаменты — 74–89 м²
• 3+1 пентхаусы — 160 м²
• коммерческие помещения

---

Garnet Block

• 1+1 апартаменты — 51–65 м²
• 2+1 апартаменты — 75 м²
• 2+1 пентхаусы — 79–91 м²
• коммерческие помещения

---

Onyx Block

• 1+1 апартаменты — 55–60 м²
• 2+1 апартаменты — 75 м²
• 2+1 пентхаусы — 82–87 м²

---

🌊 Концепция комплекса

Royal Sun Elite Residence объединяет:

✔ курортную инфраструктуру
✔ разнообразие форматов жилья
✔ развитую коммерческую зону
✔ удобную локацию рядом с Long Beach

Royal Sun Elite Residence — это полноценный жилой город у моря, где можно жить, отдыхать и инвестировать одновременно. 🌴✨

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 143.0
Цена за м², USD 2,032
Цена квартиры, USD 290,608

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Majestic Luxury Villas
Iskele District, Северный Кипр
от
$595,800
Жилой квартал Dream Homes 4 You
Лимния, Северный Кипр
от
$379,961
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Жилой квартал Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$136,145
Жилой квартал Eden Garden
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$124,754
Вы просматриваете
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$136,991
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$188,081
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Показать все Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
Варианты отделки С отделкой
Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич. Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра. Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и ко…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Аканту, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации