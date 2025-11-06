Жилой комплекс Green & Blue

Зеленый и синий берет свое название от двух определяющих цветов региона Карпас: глубокого синего Средиземного моря и пышного зеленого его нетронутого природного ландшафта. 🌿. Каждая резиденция вдумчиво расположена, чтобы принять эти элементы, создавая гармоничный баланс между природой и современной жизнью.

Расположение 📍

Green & Blue - это закрытый жилой комплекс, расположенный в самом сердце заповедника Ени Еренкоя. 🌴⛰️. Окруженный каньонами, пальмовыми долинами, оливковыми рощами, горами и кристально чистым Средиземноморьем, проект предлагает уникальный образ жизни, погруженный в природу.

Золотистые песчаные пляжи и теплое море находятся всего в 5 минутах езды, в то время как возвышенное положение комплекса обеспечивает захватывающий 180-градусный вид на море и круглый год солнечный свет - настоящий 365-дневный летний образ жизни.

Обзор проекта 🏗️

• Общая площадь земли: 8 724 м2

• Всего: 50 резиденций

• Типы недвижимости: 4 различных варианта жилья

• Мирное развитие с низкой плотностью, предназначенное для уединения и спокойствия

Типы собственности 🏠✨

Тип 1 — Виллы Сансет (2+1) 🌇

• Частный сад прибл. 400 м2 🌿

• Барбекю 🍖

• терраса на крыше с видом на море и Ени Еренкоя 🌊⛰️

• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️

• Общая площадь: 125 м2 + сад

• Цены от £216 000 💷

• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑

Тип 2 — блок Сан-Вэлли (1+1 апартаменты) 🌞

Наземный этаж

• Закрытая площадь: 50 м2

• Терраса: 30 м2 🌴

Первый этаж

• Закрытая площадь: 50 м2

• Закрытая терраса: 10 м2

• Открытая терраса: 43,5 м2 🌅

Тип 3 — Sun Seize Villas (2+1 таунхаус) 🌊

• Полуотдельные виллы

• Частный сад 🌿

• Барбекю 🍖

• терраса на крыше 🌅

• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️

• Вид на море, бассейн 🏊‍♂️Резерв Ени Еренкоя ⛰️

• Общая площадь: 100 м2 + сад

• Цены от £216 000 💷

• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑

Тип 4 — Блок восхода (1+1 апартаменты) 🌄

Наземный этаж

• Закрытая площадь: 61 м2

• Зеленый сад: 12,5 – 47 м2 🌿

Первый этаж

• Закрытая площадь: 61 – 75 м2

• Барбекю терраса: 61 - 75 м2 🍷

Почему зеленый и синий 💎

✔ Обнаруженный комплекс в охраняемой природной зоне 🌱

✔ Панорамные виды на море 🌊

✔ Низкая высота, низкая плотность жизни 🏡

✔ Идеально подходит для постоянного проживания, отдыха или инвестиций 📈

✔ Редкая возможность жить там, где зеленые пейзажи встречаются с синим морем 🌿💙