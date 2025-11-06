  1. Realting.com
Жилой комплекс Green & Blue

Йиалусса, Северный Кипр
от
$160,517
НДС
BTC
1.9093187
ETH
100.0755568
USDT
158 700.7499172
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 33181
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Деревня
    Йиалусса

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Зеленый и синий берет свое название от двух определяющих цветов региона Карпас: глубокого синего Средиземного моря и пышного зеленого его нетронутого природного ландшафта. 🌿. Каждая резиденция вдумчиво расположена, чтобы принять эти элементы, создавая гармоничный баланс между природой и современной жизнью.

Расположение 📍

Green & Blue - это закрытый жилой комплекс, расположенный в самом сердце заповедника Ени Еренкоя. 🌴⛰️. Окруженный каньонами, пальмовыми долинами, оливковыми рощами, горами и кристально чистым Средиземноморьем, проект предлагает уникальный образ жизни, погруженный в природу.

Золотистые песчаные пляжи и теплое море находятся всего в 5 минутах езды, в то время как возвышенное положение комплекса обеспечивает захватывающий 180-градусный вид на море и круглый год солнечный свет - настоящий 365-дневный летний образ жизни.

Обзор проекта 🏗️

• Общая площадь земли: 8 724 м2
• Всего: 50 резиденций
• Типы недвижимости: 4 различных варианта жилья
• Мирное развитие с низкой плотностью, предназначенное для уединения и спокойствия

Типы собственности 🏠✨

Тип 1 — Виллы Сансет (2+1) 🌇

• Частный сад прибл. 400 м2 🌿
• Барбекю 🍖
• терраса на крыше с видом на море и Ени Еренкоя 🌊⛰️
• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️
• Общая площадь: 125 м2 + сад
• Цены от £216 000 💷
• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑

Тип 2 — блок Сан-Вэлли (1+1 апартаменты) 🌞

Наземный этаж
• Закрытая площадь: 50 м2
• Терраса: 30 м2 🌴

Первый этаж
• Закрытая площадь: 50 м2
• Закрытая терраса: 10 м2
• Открытая терраса: 43,5 м2 🌅

Тип 3 — Sun Seize Villas (2+1 таунхаус) 🌊

• Полуотдельные виллы
• Частный сад 🌿
• Барбекю 🍖
• терраса на крыше 🌅
• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️
• Вид на море, бассейн 🏊‍♂️Резерв Ени Еренкоя ⛰️
• Общая площадь: 100 м2 + сад
• Цены от £216 000 💷
• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑

Тип 4 — Блок восхода (1+1 апартаменты) 🌄

Наземный этаж
• Закрытая площадь: 61 м2
• Зеленый сад: 12,5 – 47 м2 🌿

Первый этаж
• Закрытая площадь: 61 – 75 м2
• Барбекю терраса: 61 - 75 м2 🍷

Почему зеленый и синий 💎

✔ Обнаруженный комплекс в охраняемой природной зоне 🌱
✔ Панорамные виды на море 🌊
✔ Низкая высота, низкая плотность жизни 🏡
✔ Идеально подходит для постоянного проживания, отдыха или инвестиций 📈
✔ Редкая возможность жить там, где зеленые пейзажи встречаются с синим морем 🌿💙

Местонахождение на карте

Йиалусса, Северный Кипр

Вы просматриваете
Жилой комплекс Green & Blue
Йиалусса, Северный Кипр
от
$160,517
НДС
Другие комплексы
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Лапитос, Северный Кипр
от
$531,946
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
