Жилой комплекс Green & Blue

Зеленый и синий берет свое название от двух определяющих цветов региона Карпас: глубокого синего Средиземного моря и пышного зеленого его нетронутого природного ландшафта. 🌿. Каждая резиденция вдумчиво расположена, чтобы принять эти элементы, создавая гармоничный баланс между природой и современной жизнью.
Расположение 📍
Green & Blue - это закрытый жилой комплекс, расположенный в самом сердце заповедника Ени Еренкоя. 🌴⛰️. Окруженный каньонами, пальмовыми долинами, оливковыми рощами, горами и кристально чистым Средиземноморьем, проект предлагает уникальный образ жизни, погруженный в природу.
Золотистые песчаные пляжи и теплое море находятся всего в 5 минутах езды, в то время как возвышенное положение комплекса обеспечивает захватывающий 180-градусный вид на море и круглый год солнечный свет - настоящий 365-дневный летний образ жизни.
Обзор проекта 🏗️
• Общая площадь земли: 8 724 м2
• Всего: 50 резиденций
• Типы недвижимости: 4 различных варианта жилья
• Мирное развитие с низкой плотностью, предназначенное для уединения и спокойствия
Типы собственности 🏠✨
Тип 1 — Виллы Сансет (2+1) 🌇
• Частный сад прибл. 400 м2 🌿
• Барбекю 🍖
• терраса на крыше с видом на море и Ени Еренкоя 🌊⛰️
• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️
• Общая площадь: 125 м2 + сад
• Цены от £216 000 💷
• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑
Тип 2 — блок Сан-Вэлли (1+1 апартаменты) 🌞
Наземный этаж
• Закрытая площадь: 50 м2
• Терраса: 30 м2 🌴
Первый этаж
• Закрытая площадь: 50 м2
• Закрытая терраса: 10 м2
• Открытая терраса: 43,5 м2 🌅
Тип 3 — Sun Seize Villas (2+1 таунхаус) 🌊
• Полуотдельные виллы
• Частный сад 🌿
• Барбекю 🍖
• терраса на крыше 🌅
• Встроенная кухня с грилем на террасе 🍽️
• Вид на море, бассейн 🏊♂️Резерв Ени Еренкоя ⛰️
• Общая площадь: 100 м2 + сад
• Цены от £216 000 💷
• Доставка: 30 марта 2024 – 30 мая 2025 (фаза 2) 🔑
Тип 4 — Блок восхода (1+1 апартаменты) 🌄
Наземный этаж
• Закрытая площадь: 61 м2
• Зеленый сад: 12,5 – 47 м2 🌿
Первый этаж
• Закрытая площадь: 61 – 75 м2
• Барбекю терраса: 61 - 75 м2 🍷
Почему зеленый и синий 💎
✔ Обнаруженный комплекс в охраняемой природной зоне 🌱
✔ Панорамные виды на море 🌊
✔ Низкая высота, низкая плотность жизни 🏡
✔ Идеально подходит для постоянного проживания, отдыха или инвестиций 📈
✔ Редкая возможность жить там, где зеленые пейзажи встречаются с синим морем 🌿💙