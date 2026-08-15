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Многоуровневые квартиры на Северном Кипре

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Iskele Belediyesi
8
Trikomo
5
Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Агиос Амвросиос
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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21 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Просторная квартира 2+2 LOFT с террасами — Olive Court 🌿🌊 Продаётся современная квартира …
$216,233
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Готовая квартира в стиле Лофт (двухуровневая). Идеальный вариант как для постоянного прожива…
$297,181
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается 1+1 апартаменты на 1 этаже в комплексе Caesar Cliff, Эсентепе. Общая площадь кв…
$126,721
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Двухэтажный таунхаус 2+1 в Royal Sun 🌊🏡 В продаже уютный двухэтажный таунхаус в полностью…
$210,130
НДС
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Sunning Well – Апартаменты 2+1 с террасой на крыше | Лапта Откройте для себя уютные апарт…
$96,299
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус 3+1 в Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊 Предлагается уютный таунхаус 3+1 в попу…
$251,391
НДС
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Уютный дуплекс 2+1 с прямым видом на море в Caesar Cliff, Эсентепе 🌊✨ Продаётся стильный …
$276,769
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Лофт 1+1 с террасой на крыше в Эсентепе О квартире Формат: лофт 1+1 Общая площадь…
$189,745
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Новостройка в Эсентепе – Casa del Mare, Фаза 3 🏡 Квартира 1+1 на первом этаже 📐 65 м² жил…
$167,948
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Таунхаус 2+1 в Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊 Предлагается уютный таунхаус 2+1 в попу…
$190,993
НДС
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
В продаже готовые апартаменты-лофт с панорамными окнами из которых открывается незакрываемый…
$196,188
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Land of Dreams Gallery
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$467,463
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
$128,954
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Новый проект в регионе Гирне Эсентепе!!! В нашем проекте, расположенном в регионе Гирне Эсен…
$170,847
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Квартира-лофт с 1 спальней в малоэтажном комплексе в регионе Татлысу. Ключи в сентябре 2025.…
$169,357
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Многоуровневые квартиры в Trikomo, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Этаж 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$414,579
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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