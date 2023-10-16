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Многоуровневые квартиры на Северном Кипре

Кирения
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Многоуровневые квартиры В архив
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
  Brand new project in Girne Esentepe Region!! In our project located in Girne Esentepe…
€116,040
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
€188,495
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
€122,552

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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