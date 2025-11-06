Квартира в новостройке Dormix

Dormix — бутик-проект в самом востребованном районе Фамагусты

Dormix — это эксклюзивный жилой проект, сочетающий современную архитектуру, продуманные планировки и стратегически идеальное расположение.

Проект включает всего 17 резиденций:

16 стильных апартаментов 2+1 (75 м²)

1 роскошный пентхаус 3+1 (200 м² + 95 м² террасы)

Формат boutique обеспечивает приватность, комфорт и высокий инвестиционный потенциал.

📍 Локация

Dormix расположен в одном из самых востребованных районов Фамагусты:

3 минуты до Eastern Mediterranean University (EMU)

2 минуты до государственной больницы

5 минут до пляжа Glapsides

В шаговой доступности также находятся торговые центры, общественный транспорт и вся городская инфраструктура.

Идеальный баланс между городской динамикой и близостью к морю 🌊

🏡 Характеристики

Всего юнитов: 17

Апартаменты: 75 м²

Пентхаус: 200 м² + 95 м² террасы с панорамным видом

Дополнительно:

частные балконы

крытая парковка

лифт

Пентхаус предлагает просторную террасу с панорамными видами — идеальное пространство для отдыха и приёма гостей.

💼 Инвестиционные преимущества

Dormix создан как для проживания, так и для стабильного дохода.

Ключевые преимущества:

стратегическое расположение рядом с университетом

высокий круглогодичный спрос на аренду

качественная внутренняя отделка

операционные расходы оплачиваются арендатором

потенциал роста капитализации

Проект отлично подходит для:

студенческой аренды

долгосрочного проживания

краткосрочной сдачи

Dormix — это умное вложение в одном из самых быстрорастущих районов Северного Кипра.