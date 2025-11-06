  1. Realting.com
  Северный Кипр
  3. Gazimagusa Belediyesi
  Квартира в новостройке Dormix

Квартира в новостройке Dormix

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,179
НДС
;
16
ID: 33335
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Dormix — бутик-проект в самом востребованном районе Фамагусты

Dormix — это эксклюзивный жилой проект, сочетающий современную архитектуру, продуманные планировки и стратегически идеальное расположение.

Проект включает всего 17 резиденций:

  • 16 стильных апартаментов 2+1 (75 м²)

  • 1 роскошный пентхаус 3+1 (200 м² + 95 м² террасы)

Формат boutique обеспечивает приватность, комфорт и высокий инвестиционный потенциал.

 

📍 Локация

Dormix расположен в одном из самых востребованных районов Фамагусты:

  • 3 минуты до Eastern Mediterranean University (EMU)

  • 2 минуты до государственной больницы

  • 5 минут до пляжа Glapsides

В шаговой доступности также находятся торговые центры, общественный транспорт и вся городская инфраструктура.

Идеальный баланс между городской динамикой и близостью к морю 🌊

 

🏡 Характеристики

Всего юнитов: 17
Апартаменты: 75 м²
Пентхаус: 200 м² + 95 м² террасы с панорамным видом

Дополнительно:

  • частные балконы

  • крытая парковка

  • лифт

Пентхаус предлагает просторную террасу с панорамными видами — идеальное пространство для отдыха и приёма гостей.

 

💼 Инвестиционные преимущества

Dormix создан как для проживания, так и для стабильного дохода.

Ключевые преимущества:

  • стратегическое расположение рядом с университетом

  • высокий круглогодичный спрос на аренду

  • качественная внутренняя отделка

  • операционные расходы оплачиваются арендатором

  • потенциал роста капитализации

Проект отлично подходит для:

  • студенческой аренды

  • долгосрочного проживания

  • краткосрочной сдачи

Dormix — это умное вложение в одном из самых быстрорастущих районов Северного Кипра.

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Вы просматриваете
Квартира в новостройке Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,179
НДС
