Квартира в новостройке Dormix

Dormix — бутик-проект в самом востребованном районе Фамагусты
Dormix — это эксклюзивный жилой проект, сочетающий современную архитектуру, продуманные планировки и стратегически идеальное расположение.
Проект включает всего 17 резиденций:
16 стильных апартаментов 2+1 (75 м²)
1 роскошный пентхаус 3+1 (200 м² + 95 м² террасы)
Формат boutique обеспечивает приватность, комфорт и высокий инвестиционный потенциал.
📍 Локация
Dormix расположен в одном из самых востребованных районов Фамагусты:
3 минуты до Eastern Mediterranean University (EMU)
2 минуты до государственной больницы
5 минут до пляжа Glapsides
В шаговой доступности также находятся торговые центры, общественный транспорт и вся городская инфраструктура.
Идеальный баланс между городской динамикой и близостью к морю 🌊
🏡 Характеристики
Всего юнитов: 17
Апартаменты: 75 м²
Пентхаус: 200 м² + 95 м² террасы с панорамным видом
Дополнительно:
частные балконы
крытая парковка
лифт
Пентхаус предлагает просторную террасу с панорамными видами — идеальное пространство для отдыха и приёма гостей.
💼 Инвестиционные преимущества
Dormix создан как для проживания, так и для стабильного дохода.
Ключевые преимущества:
стратегическое расположение рядом с университетом
высокий круглогодичный спрос на аренду
качественная внутренняя отделка
операционные расходы оплачиваются арендатором
потенциал роста капитализации
Проект отлично подходит для:
студенческой аренды
долгосрочного проживания
краткосрочной сдачи
Dormix — это умное вложение в одном из самых быстрорастущих районов Северного Кипра.