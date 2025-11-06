Жилой комплекс Sea Life Residence

Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖
Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach.
Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной инфраструктуры, и при этом в комфортном жилом комплексе.
---
📍 О комплексе
🏢 Несколько жилых блоков высотой от 5 до 9 этажей
🛎 Ресепшен
🏊 Бассейн с мини-аквапарком для детей
🍽 Кафе
🏀 Баскетбольная площадка
🌳 Мини-парк
🔥 BBQ-зона
С большинства квартир открывается вид на море, а с верхних этажей — панорамный обзор на всё побережье Long Beach 🌅
---
🌴 Локация — ключевое преимущество
Sea Life Residence находится в самом центре курортной жизни:
🏖 Выход к оборудованному пляжу через безопасный подземный переход
🍽 Рестораны и кафе в пешей доступности
🛒 Супермаркеты
💊 Аптека
💇 Салон красоты
🍻 Спорт-бар
🚶 Прогулочная набережная
Всё, что нужно для жизни и отдыха, — буквально у вас под рукой.
Sea Life Residence — это идеальный вариант для:
✔ постоянного проживания у моря
✔ отдыха в любое время года
✔ инвестиции с высоким арендным спросом 📈
Жизнь здесь — это море в каждом вдохе и настоящая атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊