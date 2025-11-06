  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Sea Life Residence

Жилой комплекс Sea Life Residence

Trikomo, Северный Кипр
от
$103,306
BTC
1.2288018
ETH
64.4067563
USDT
102 136.8339356
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33944
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖

Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach.

Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной инфраструктуры, и при этом в комфортном жилом комплексе.

---

📍 О комплексе

🏢 Несколько жилых блоков высотой от 5 до 9 этажей
🛎 Ресепшен
🏊 Бассейн с мини-аквапарком для детей
🍽 Кафе
🏀 Баскетбольная площадка
🌳 Мини-парк
🔥 BBQ-зона

С большинства квартир открывается вид на море, а с верхних этажей — панорамный обзор на всё побережье Long Beach 🌅

---

🌴 Локация — ключевое преимущество

Sea Life Residence находится в самом центре курортной жизни:

🏖 Выход к оборудованному пляжу через безопасный подземный переход
🍽 Рестораны и кафе в пешей доступности
🛒 Супермаркеты
💊 Аптека
💇 Салон красоты
🍻 Спорт-бар
🚶 Прогулочная набережная

Всё, что нужно для жизни и отдыха, — буквально у вас под рукой.

Sea Life Residence — это идеальный вариант для:

✔ постоянного проживания у моря
✔ отдыха в любое время года
✔ инвестиции с высоким арендным спросом 📈

Жизнь здесь — это море в каждом вдохе и настоящая атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², USD 1,801 – 2,003
Цена квартиры, USD 108,032 – 120,186

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Orchard
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$569,942
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$182,255
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$193,780
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Никита, Северный Кипр
от
$69,084
Вы просматриваете
Жилой комплекс Sea Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$103,306
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Karavas, Северный Кипр
от
$125,387
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
Варианты отделки С отделкой
Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019! Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино. Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х ки…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации