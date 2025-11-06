Жилой комплекс Sea Life Residence

Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖

Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach.

Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной инфраструктуры, и при этом в комфортном жилом комплексе.

---

📍 О комплексе

🏢 Несколько жилых блоков высотой от 5 до 9 этажей

🛎 Ресепшен

🏊 Бассейн с мини-аквапарком для детей

🍽 Кафе

🏀 Баскетбольная площадка

🌳 Мини-парк

🔥 BBQ-зона

С большинства квартир открывается вид на море, а с верхних этажей — панорамный обзор на всё побережье Long Beach 🌅

---

🌴 Локация — ключевое преимущество

Sea Life Residence находится в самом центре курортной жизни:

🏖 Выход к оборудованному пляжу через безопасный подземный переход

🍽 Рестораны и кафе в пешей доступности

🛒 Супермаркеты

💊 Аптека

💇 Салон красоты

🍻 Спорт-бар

🚶 Прогулочная набережная

Всё, что нужно для жизни и отдыха, — буквально у вас под рукой.

Sea Life Residence — это идеальный вариант для:

✔ постоянного проживания у моря

✔ отдыха в любое время года

✔ инвестиции с высоким арендным спросом 📈

Жизнь здесь — это море в каждом вдохе и настоящая атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊