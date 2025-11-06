Жилой комплекс Velaris

Velaris — гармония стиля, уюта и курортной жизни 🌿✨
Velaris — это современный малоэтажный проект, расположенный всего в 700 метрах от моря, созданный для комфортной жизни и отдыха в атмосфере спокойствия и уюта 🌊
Идеальное место для тех, кто ценит баланс между природой, развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни.
В непосредственной близости — велодорожки, яхт-марины, пляжи и зоны барбекю, а также все необходимое для повседневной жизни:
Инфраструктура комплекса
Velaris предлагает богатый набор общественных пространств и сервисов, создающих ощущение настоящего курорта 🌴
Апартаменты Velaris
Апартаменты спроектированы с акцентом на функциональность, эстетику и комфорт ✨
Каждая деталь продумана для удобной и стильной жизни:
Виллы Velaris
Виллы выполнены в современном стиле с использованием премиальных материалов и качественной отделки 🏡
Идеальное сочетание элегантного дизайна и практичных решений:
О проекте
📐 Общая площадь проекта: 23 000 м²
🏡 Всего 85 резиденций, что гарантирует камерность и приватность
В составе проекта:
• 13 вилл
• 36 апартаментов 2+1 с частными садами
• 36 апартаментов 1+1 с приватными террасами на крыше
💦 3 бассейна общей площадью 1 000 м²
🚗 100 парковочных мест
💆 салоны красоты, рестораны, спортзал, сауны и детские зоны
Velaris — это пространство, где комфорт, стиль и курортная атмосфера объединяются в единый образ жизни 🌊🌿
Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом 💼💎