  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Velaris

Богази, Северный Кипр
от
$196,318
НДС
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
ID: 33313
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Velaris — гармония стиля, уюта и курортной жизни 🌿✨

Velaris — это современный малоэтажный проект, расположенный всего в 700 метрах от моря, созданный для комфортной жизни и отдыха в атмосфере спокойствия и уюта 🌊
Идеальное место для тех, кто ценит баланс между природой, развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни.

 

В непосредственной близости — велодорожки, яхт-марины, пляжи и зоны барбекю, а также все необходимое для повседневной жизни:

  • 🏫 школы и детские сады
  • 🎓 университеты
  • 🍽 рестораны и кафе
  • 🛍 магазины и бары
  • 🎢 аквапарки и насыщенная ночная жизнь

 

Инфраструктура комплекса

Velaris предлагает богатый набор общественных пространств и сервисов, создающих ощущение настоящего курорта 🌴

  • 🍽 ресторан и кафе
  • 🏊‍♂️ общие бассейны и детская водная горка
  • ♟ большая шахматная зона и детская площадка
  • 🏋️‍♀️ крытый тренажерный зал и спортивные площадки
  • 🧖 турецкий хаммам и сауна
  • 🚗 парковка для резидентов и гостей
  • 🛴 бесплатная аренда электросамокатов
  • 🛡 круглосуточная охрана и генератор

 

Апартаменты Velaris

Апартаменты спроектированы с акцентом на функциональность, эстетику и комфорт ✨
Каждая деталь продумана для удобной и стильной жизни:

  • ✔ керамические напольные покрытия
  • ✔ встроенные душевые кабины
  • ✔ приватные террасы на крыше для квартир 1+1 🌅
  • сады для квартир 2+1 🌿
  • ✔ гранитные столешницы на кухне
  • ✔ теплые полы
  • ✔ натуральные отделочные материалы (дерево и камень)
  • ✔ встроенные шкафы в спальнях
  • ✔ скрытые потолочные системы охлаждения
  • ✔ окна с двойным остеклением

 

Виллы Velaris

Виллы выполнены в современном стиле с использованием премиальных материалов и качественной отделки 🏡
Идеальное сочетание элегантного дизайна и практичных решений:

  • ✔ просторные планировки
  • ✔ керамические полы
  • ✔ встроенные душевые
  • ✔ террасы на верхнем уровне
  • ✔ гранитные кухонные поверхности
  • ✔ теплые полы
  • ✔ натуральное дерево и камень
  • ✔ встроенные шкафы в спальнях
  • ✔ скрытые системы охлаждения
  • ✔ панорамные окна с двойным стеклопакетом
  • ✔ высококачественная сантехника и фурнитура

 

О проекте

📐 Общая площадь проекта: 23 000 м²
🏡 Всего 85 резиденций, что гарантирует камерность и приватность

В составе проекта:
13 вилл
36 апартаментов 2+1 с частными садами
36 апартаментов 1+1 с приватными террасами на крыше

💦 3 бассейна общей площадью 1 000 м²
🚗 100 парковочных мест
💆 салоны красоты, рестораны, спортзал, сауны и детские зоны

 

Velaris — это пространство, где комфорт, стиль и курортная атмосфера объединяются в единый образ жизни 🌊🌿
Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом 💼💎

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

