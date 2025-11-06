Жилой комплекс Velaris

Velaris — гармония стиля, уюта и курортной жизни 🌿✨

Velaris — это современный малоэтажный проект, расположенный всего в 700 метрах от моря, созданный для комфортной жизни и отдыха в атмосфере спокойствия и уюта 🌊

Идеальное место для тех, кто ценит баланс между природой, развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни.

В непосредственной близости — велодорожки, яхт-марины, пляжи и зоны барбекю, а также все необходимое для повседневной жизни:

🏫 школы и детские сады

🎓 университеты

🍽 рестораны и кафе

🛍 магазины и бары

🎢 аквапарки и насыщенная ночная жизнь

Инфраструктура комплекса

Velaris предлагает богатый набор общественных пространств и сервисов, создающих ощущение настоящего курорта 🌴

🍽 ресторан и кафе

🏊‍♂️ общие бассейны и детская водная горка

♟ большая шахматная зона и детская площадка

🏋️‍♀️ крытый тренажерный зал и спортивные площадки

🧖 турецкий хаммам и сауна

🚗 парковка для резидентов и гостей

🛴 бесплатная аренда электросамокатов

🛡 круглосуточная охрана и генератор

Апартаменты Velaris

Апартаменты спроектированы с акцентом на функциональность, эстетику и комфорт ✨

Каждая деталь продумана для удобной и стильной жизни:

✔ керамические напольные покрытия

✔ встроенные душевые кабины

✔ приватные террасы на крыше для квартир 1+1 🌅

для квартир 1+1 🌅 ✔ сады для квартир 2+1 🌿

для квартир 2+1 🌿 ✔ гранитные столешницы на кухне

✔ теплые полы

✔ натуральные отделочные материалы (дерево и камень)

✔ встроенные шкафы в спальнях

✔ скрытые потолочные системы охлаждения

✔ окна с двойным остеклением

Виллы Velaris

Виллы выполнены в современном стиле с использованием премиальных материалов и качественной отделки 🏡

Идеальное сочетание элегантного дизайна и практичных решений:

✔ просторные планировки

✔ керамические полы

✔ встроенные душевые

✔ террасы на верхнем уровне

✔ гранитные кухонные поверхности

✔ теплые полы

✔ натуральное дерево и камень

✔ встроенные шкафы в спальнях

✔ скрытые системы охлаждения

✔ панорамные окна с двойным стеклопакетом

✔ высококачественная сантехника и фурнитура

О проекте

📐 Общая площадь проекта: 23 000 м²

🏡 Всего 85 резиденций, что гарантирует камерность и приватность

В составе проекта:

• 13 вилл

• 36 апартаментов 2+1 с частными садами

• 36 апартаментов 1+1 с приватными террасами на крыше

💦 3 бассейна общей площадью 1 000 м²

🚗 100 парковочных мест

💆 салоны красоты, рестораны, спортзал, сауны и детские зоны

Velaris — это пространство, где комфорт, стиль и курортная атмосфера объединяются в единый образ жизни 🌊🌿

Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом 💼💎