Жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Воколида, Северный Кипр
от
$87,763
BTC
1.0439185
ETH
54.7162337
USDT
86 769.5129246
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35094
Дата обновления: 06.04.2026

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Воколида

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Thalassa Beach Resort — жилой комплекс на первой линии моря в районе Bafra 🌊🏖

Thalassa Beach Resort — премиальный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу моря в туристической зоне Bafra, Северный Кипр.

Комплекс занимает уникальную позицию на первой линии с собственным песчаным пляжем, что является редкостью для региона.
Все резиденции ориентированы таким образом, чтобы обеспечить прямой вид на море из каждой квартиры.

---

🏡 О проекте

Проект разработан с акцентом на курортный образ жизни и комфорт проживания.

Типы недвижимости:

• студии
• апартаменты 1+1, 2+1, 3+1
• пентхаусы с rooftop-террасами и джакузи
• квартиры на ground floor с частными бассейнами

Каждый объект имеет вид на море, а архитектура проекта выполнена известным итальянским архитектором.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает формат полноценного курорта с развитой инфраструктурой:

🏖 собственный песчаный пляж
🏊 infinity бассейн
🏊 крытый подогреваемый бассейн
🎢 водные горки и детский бассейн
🧖 SPA-комплекс и турецкий хаммам
🏋️ фитнес-центр
🎾 теннисный корт
⛳ мини-гольф
👶 детские площадки
🌿 органические сады и цитрусовые рощи

🍽 ресторан, pool bar и beach bar
🛒 минимаркет
🛎 concierge и 24/7 охрана

Также доступны:

🌊 водные виды спорта, дайвинг и рыбалка

---

📍 Локация — Bafra VIP Tourism Area

Комплекс расположен в зоне Bafra, официально признанной государством туристической зоной высокого уровня.

Регион активно развивается и включает:

🏨 5★ отели (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)
🍽 рестораны и beach clubs
🛍 магазины и сервисы
⛳ планируемое поле для гольфа

Bafra известна:

🌊 чистыми песчаными пляжами
🌿 природой и просторными ландшафтами
📈 высоким инвестиционным потенциалом

---

🔐 Правовой статус

✔ международно признанные титулы
✔ юридически подтверждённая безопасность земли
✔ отсутствие споров по праву собственности

---

💼 Инвестиционные возможности

Комплекс предлагает услуги по управлению недвижимостью и аренде:

• размещение на международных платформах
• управление бронированиями
• заселение и выезд гостей
• сервисы concierge
• аренда автомобилей и трансферы
• обслуживание и подготовка апартаментов

---

Thalassa Beach Resort — это сочетание первой линии моря, курортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности. 🌴✨

