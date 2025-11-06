Жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort — жилой комплекс на первой линии моря в районе Bafra 🌊🏖
Thalassa Beach Resort — премиальный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу моря в туристической зоне Bafra, Северный Кипр.
Комплекс занимает уникальную позицию на первой линии с собственным песчаным пляжем, что является редкостью для региона.
Все резиденции ориентированы таким образом, чтобы обеспечить прямой вид на море из каждой квартиры.
🏡 О проекте
Проект разработан с акцентом на курортный образ жизни и комфорт проживания.
Типы недвижимости:
• студии
• апартаменты 1+1, 2+1, 3+1
• пентхаусы с rooftop-террасами и джакузи
• квартиры на ground floor с частными бассейнами
Каждый объект имеет вид на море, а архитектура проекта выполнена известным итальянским архитектором.
🌴 Инфраструктура комплекса
Комплекс предлагает формат полноценного курорта с развитой инфраструктурой:
🏖 собственный песчаный пляж
🏊 infinity бассейн
🏊 крытый подогреваемый бассейн
🎢 водные горки и детский бассейн
🧖 SPA-комплекс и турецкий хаммам
🏋️ фитнес-центр
🎾 теннисный корт
⛳ мини-гольф
👶 детские площадки
🌿 органические сады и цитрусовые рощи
🍽 ресторан, pool bar и beach bar
🛒 минимаркет
🛎 concierge и 24/7 охрана
Также доступны:
🌊 водные виды спорта, дайвинг и рыбалка
📍 Локация — Bafra VIP Tourism Area
Комплекс расположен в зоне Bafra, официально признанной государством туристической зоной высокого уровня.
Регион активно развивается и включает:
🏨 5★ отели (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)
🍽 рестораны и beach clubs
🛍 магазины и сервисы
⛳ планируемое поле для гольфа
Bafra известна:
🌊 чистыми песчаными пляжами
🌿 природой и просторными ландшафтами
📈 высоким инвестиционным потенциалом
🔐 Правовой статус
✔ международно признанные титулы
✔ юридически подтверждённая безопасность земли
✔ отсутствие споров по праву собственности
💼 Инвестиционные возможности
Комплекс предлагает услуги по управлению недвижимостью и аренде:
• размещение на международных платформах
• управление бронированиями
• заселение и выезд гостей
• сервисы concierge
• аренда автомобилей и трансферы
• обслуживание и подготовка апартаментов
Thalassa Beach Resort — это сочетание первой линии моря, курортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности. 🌴✨