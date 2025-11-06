Жилой комплекс Thalassa Beach Resort

Thalassa Beach Resort — жилой комплекс на первой линии моря в районе Bafra 🌊🏖

Thalassa Beach Resort — премиальный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу моря в туристической зоне Bafra, Северный Кипр.

Комплекс занимает уникальную позицию на первой линии с собственным песчаным пляжем, что является редкостью для региона.

Все резиденции ориентированы таким образом, чтобы обеспечить прямой вид на море из каждой квартиры.

🏡 О проекте

Проект разработан с акцентом на курортный образ жизни и комфорт проживания.

Типы недвижимости:

• студии

• апартаменты 1+1, 2+1, 3+1

• пентхаусы с rooftop-террасами и джакузи

• квартиры на ground floor с частными бассейнами

Каждый объект имеет вид на море, а архитектура проекта выполнена известным итальянским архитектором.

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает формат полноценного курорта с развитой инфраструктурой:

🏖 собственный песчаный пляж

🏊 infinity бассейн

🏊 крытый подогреваемый бассейн

🎢 водные горки и детский бассейн

🧖 SPA-комплекс и турецкий хаммам

🏋️ фитнес-центр

🎾 теннисный корт

⛳ мини-гольф

👶 детские площадки

🌿 органические сады и цитрусовые рощи

🍽 ресторан, pool bar и beach bar

🛒 минимаркет

🛎 concierge и 24/7 охрана

Также доступны:

🌊 водные виды спорта, дайвинг и рыбалка

📍 Локация — Bafra VIP Tourism Area

Комплекс расположен в зоне Bafra, официально признанной государством туристической зоной высокого уровня.

Регион активно развивается и включает:

🏨 5★ отели (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)

🍽 рестораны и beach clubs

🛍 магазины и сервисы

⛳ планируемое поле для гольфа

Bafra известна:

🌊 чистыми песчаными пляжами

🌿 природой и просторными ландшафтами

📈 высоким инвестиционным потенциалом

🔐 Правовой статус

✔ международно признанные титулы

✔ юридически подтверждённая безопасность земли

✔ отсутствие споров по праву собственности

💼 Инвестиционные возможности

Комплекс предлагает услуги по управлению недвижимостью и аренде:

• размещение на международных платформах

• управление бронированиями

• заселение и выезд гостей

• сервисы concierge

• аренда автомобилей и трансферы

• обслуживание и подготовка апартаментов

Thalassa Beach Resort — это сочетание первой линии моря, курортной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности. 🌴✨