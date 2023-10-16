Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Виллы

Виллы на Северном Кипре

Кирения
121
Фамагуста
57
Agios Epiktitos
33
Искеле (Трикомо)
9
Вилла В архив
Очистить
302 объекта найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представляем Вам красивое четырехкомнатное бунгало площадью 130 квадратных метров с собстве…
€488,297
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам неповторимый и уникальный проект на Северном Кипре в престижном районе Кирен…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам красивый и уютный комплекс, состоящий из современных вилл, расположенных …
€807,102
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Позвольте представить вам красивую современную виллу с собственным бассейном и просторной т…
€807,102
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
€437,500
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Вилла 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Давайте познакомим Вас с красивой и уютной студией бунгало площадью 38 квадратных метров и …
€328,606
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Представляем вам красивое современное бунгало, расположенное в уютном комплексе в прекрасно…
€922,287
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Это проект из 20 вилл OFFPLAN - это значит, что виллы будут строиться конкретно под клиента…
€403,551
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€420,846
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€634,151
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этот триплекс вилла с четырьмя спальнями - настоящая жемчужина, расположенная всего в 1 кил…
€645,682
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€518,851
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Озанкой расположенный в 5 км к востоку от Кирении. Поселок Озанкой является одной из самы…
€449,671
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€575,348
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€455,436
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,141
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Новый и современный комплекс будет построен в районе Эсентепе. Эсентепе ничем не уступает п…
€570,736
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современный Эсентепе ничем не уступает по инфраструктуре туристическим центрам Северного Ки…
€518,851
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Уютная вилла 83,5 м² + 28,5 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комп…
€696,414
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Рынок недвижимости Лапты в последние годы стремительно растет, для местных и иностранных п…
€403,551
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 35 м²
Предлагаем Вам новый проект, который сочетает в себе невероятно свежий архитектурный дизай…
€443,906
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Эсентепе расположен на северном побережье, западнее от города Кирения. Данный небольшой ко…
€594,892
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€807,102
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€605,326
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый и комфортный комплекс будет построен к началу 2025 года в районе Эсентепе. Эсенте…
€622,621
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,037
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,79 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,03 млн

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти