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Виллы на Северном Кипре

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384 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
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Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
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Вилла 2 комнаты в Стилли, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Стилли, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Купить Виллу на Северном Кипре - это то, что вам нужно!  Виллы мечты в районе Мутлуяка – иде…
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла 3+1 в комплексе FOREST GOLF & BEACH RESORT Документы на право собственности готовы! …
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Вилла 7 комнат в Калограя, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Недвижимость Северного Кипра: люкс вилла с панорамным видом — купить элитную недвижимость в …
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Вилла 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Просторная вилла 3+1 в Тузле, Северный Кипр Откройте для себя роскошь этой потрясающей мебли…
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Покупка 3+1 Виллы в Эсентепе Sun Valley привлечет Ваше внимание! Роскошная вилла в престижно…
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Видовая вилла 4+1 в комплексе Sugar Cubes привлечет Ваше внимание! Жилой комплекс «Сахарные …
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
Уютная вилла у моря на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Эта стильная вилла расположен…
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Вилла 6 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 320 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла 6+3 в Беллапаисе с панорамным видом на море и …
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Виллы в эксклюзивном комплексе с частными бассейнами в Гирне на Северном Кипре Район Беллапа…
$1,83 млн
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Вилла 3 комнаты в Айос - Андроникос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Айос - Андроникос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Вилла на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Превосходный по качеству комплекс из 4 апа…
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Вилла 3+1 в Эсентепе рядом с песчаным пляжем — идеальный выбор для комфортной жизни и отдыха…
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Вилла 4 комнаты в Фламуди, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, видом на море и собственной террасой на крыше | Kantara, Татл…
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Вилла 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Недвижимость Северного Кипра: вилла с видом на море в Кирении — роскошь, комфорт и инвестици…
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Вилла 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивная вилла 3+1 в горах с собственным бассейном и панорамным видом! Представляем уник…
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В АЛСАНДЖАКЕ — РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 📍 Алсанд…
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Вилла 5 комнат в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла с бассейном и садом в Искеле Недвижимость Севе…
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с морем и пляжем на Северном Кипре в Лапте, Гирне Лапта — это один из самых попу…
$588,434
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$882,651
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Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Это люксовое жилое пространство включает в себя сад и собственный большой бассейн. С виллы о…
$2,66 млн
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Land of Dreams Gallery
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы с джакузи и подогреваемыми бассейнами у моря в Гирне, Озанкой Северный Кипр, омываемый…
$1,57 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum &taurus; Муниципа…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящая вилла с 5 спальнями у моря в Эсентепе Северный Кипр, известный своими живопи…
$1,69 млн
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Премиальная одноэтажная вилла с панорамным видом на море в районе Boğaz 🌊🏡 Представляем э…
$1,06 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
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Вилла 6 комнат в Орга, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Орга, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Это эксклюзивная коллекция вилл премиум-класса на первой линии у моря, созданных для тех, кт…
$2,19 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частным бассейном в комплексе на Северном Кипре, Озанкёй Озанкёй – город в…
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Готовая к заселению отдельная вилла в Гирне на Северном Кипре Алсанджак в Гирне — живописный…
$520,360
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с полями для гольфа в Гирне, Северный Кипр Виллы расположены в деревне…
$1,47 млн
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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