Жилой комплекс Oasis

Аканту, Северный Кипр
$157,049
BTC
1.8680648
ETH
97.9132632
USDT
155 271.7646535
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
ID: 35096
Дата обновления: 06.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Oasis — курортный жилой комплекс среди гор и моря, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis — современный жилой комплекс, расположенный у подножия зелёных гор в районе Küçükerenköy, с красивыми видами на Средиземное море.

Комплекс находится всего примерно в 700 метрах от моря, сочетая тишину природы и близость к побережью.

Уникальная особенность проекта — его расположение на террасах, спускающихся с гор к морю, что обеспечивает панорамные виды и приватность для каждой резиденции.

🏡 О проекте

Комплекс включает 174 объекта недвижимости, предлагая разнообразные форматы жилья:

• студии с садом
• апартаменты
• бунгало с 1, 2 и 3 спальнями

Проект ориентирован на комфортную жизнь в окружении природы и курортный формат проживания.

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает все основные удобства для отдыха и жизни:

🏊 2 открытых бассейна
🏊 крытый подогреваемый бассейн
🏋️ фитнес-центр
🧖 SPA, сауна и парная
🧘 йога-зоны
🍽 ресторан и бар

Инфраструктура создаёт атмосферу спокойного курорта с элементами wellness lifestyle.

📍 Локация

📍 Küçükerenköy — живописный район на северном побережье Кипра

🌿 окружение гор и природных ландшафтов
🥾 пешие маршруты и трекинг прямо у комплекса
🌊 близость к морю (~700 м)

Район идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие, природу и жизнь вдали от городской суеты, оставаясь при этом недалеко от инфраструктуры.

Oasis — это гармония природы, панорамных видов и курортного образа жизни. 🌿✨

