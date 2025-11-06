Жилой комплекс Oasis

Oasis — курортный жилой комплекс среди гор и моря, Küçükerenköy 🌿🌊
Oasis — современный жилой комплекс, расположенный у подножия зелёных гор в районе Küçükerenköy, с красивыми видами на Средиземное море.
Комплекс находится всего примерно в 700 метрах от моря, сочетая тишину природы и близость к побережью.
Уникальная особенность проекта — его расположение на террасах, спускающихся с гор к морю, что обеспечивает панорамные виды и приватность для каждой резиденции.
---
🏡 О проекте
Комплекс включает 174 объекта недвижимости, предлагая разнообразные форматы жилья:
• студии с садом
• апартаменты
• бунгало с 1, 2 и 3 спальнями
Проект ориентирован на комфортную жизнь в окружении природы и курортный формат проживания.
---
🌴 Инфраструктура комплекса
Комплекс предлагает все основные удобства для отдыха и жизни:
🏊 2 открытых бассейна
🏊 крытый подогреваемый бассейн
🏋️ фитнес-центр
🧖 SPA, сауна и парная
🧘 йога-зоны
🍽 ресторан и бар
Инфраструктура создаёт атмосферу спокойного курорта с элементами wellness lifestyle.
---
📍 Локация
📍 Küçükerenköy — живописный район на северном побережье Кипра
🌿 окружение гор и природных ландшафтов
🥾 пешие маршруты и трекинг прямо у комплекса
🌊 близость к морю (~700 м)
Район идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие, природу и жизнь вдали от городской суеты, оставаясь при этом недалеко от инфраструктуры.
---
Oasis — это гармония природы, панорамных видов и курортного образа жизни. 🌿✨