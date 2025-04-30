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Виллы с видом на море на Северном Кипре

Фамагуста
4
Кирения
34
Girne Belediyesi
144
Catalkoy Esentepe Belediyesi
70
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150 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 390 м²
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь :  390 кв.м Санузел : совмещен…
$631,501
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,314
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
$299,456
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла 6 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$800,294
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с видом на море и горы, н…
$1,26 млн
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$390,736
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
О вилле: Casa del Mare предлагает эксклюзивные роскошные виллы, спроектированные для соче…
$2,74 млн
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 256 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальный проект, находящийся всего в нескольких шагах от …
$662,276
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 180 м²
На берегу блистательного Средиземного моря, в самом сердце уединенного Эсентепе, расположены…
$2,65 млн
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$270,593
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
$227,298
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 200 м²
Комплекс вилл — это воплощение роскоши и гармонии с природой, где Средиземное море встречает…
$2,05 млн
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
$258,566
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$192,421
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
$737,389
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Виллы 2+1 на продажу, в 200 метрах от моря. -Качественное исполнение, немедленная доставка,…
$156,342
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$378,830
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Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$141,911
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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