Жилой комплекс Sueno Villas

Эксклюзивные виллы с панорамным видом на море в горах Бешпармак

О регионе Arapköy (Арапкёй), Северный Кипр 📍

В живописных горах Бешпармак расположена уютная деревня Arapköy — место, где природа, история и тишина соединяются в идеальном балансе.

Ранее известная как греческая деревня Клепини, Арапкёй была заселена арабоязычными маронитами в период османского правления. Сегодня это спокойный и зелёный регион, который привлекает ценителей уединения, панорамных видов и аутентичной атмосферы.

🌄 Деревня славится захватывающими пейзажами и великолепными видами на побережье. Несмотря на небольшие размеры, Arapköy популярен среди туристов и инвесторов, ищущих спокойствие вдали от городского шума.

О проекте Sueno Villas ✨

Sueno Villas — это бутик-проект из 6 эксклюзивных вилл, созданный для тех, кто ценит простор, приватность и панорамные морские виды.

Сроки реализации 🛠

• Начало строительства: декабрь 2024

• Завершение проекта: декабрь 2027

Характеристики проекта 📊

• Всего вилл: 6

• Тип: A Type — эксклюзивные дуплекс-виллы

• Планировка: 6+1

(4 спальни + тренажёрный зал + хобби-комната)

🌊 Все виллы имеют панорамный вид на море

Площади 📐

• Закрытая площадь: 410 м²

• Частный infinity-бассейн: 35 м²

• Площадь участка: от 810 м² до 1300 м²

Инфраструктура и оснащение 🏊‍♂️

• Частный infinity-бассейн (35 м²)

• Пространства под сауну, спортзал или зону отдыха

• Максимальная приватность и комфорт 🌿

Преимущества проекта 💎

✔ ожидаемый рост цены проекта на 25–30%

✔ высокий арендный доход

✔ возможность перепродажи в любое время 🔁

✔ Property Management (долгосрочная аренда)

✔ один из лучших вилловых проектов в Arapköy

Sueno Villas — это 🌅

✔ панорамные виды на море

✔ эксклюзивность и ограниченное предложение

✔ просторные виллы с большими участками

✔ сильный инвестиционный потенциал

📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальные цены, планировки и забронировать виллу в проекте Sueno Villas.