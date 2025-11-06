  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Sueno Villas

Жилой комплекс Sueno Villas

Клепини, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
BTC
16.2390130
ETH
851.1560988
USDT
1 349 771.2678396
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
26
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33275
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Клепини

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивные виллы с панорамным видом на море в горах Бешпармак

 

О регионе Arapköy (Арапкёй), Северный Кипр 📍

В живописных горах Бешпармак расположена уютная деревня Arapköy — место, где природа, история и тишина соединяются в идеальном балансе.

Ранее известная как греческая деревня Клепини, Арапкёй была заселена арабоязычными маронитами в период османского правления. Сегодня это спокойный и зелёный регион, который привлекает ценителей уединения, панорамных видов и аутентичной атмосферы.

🌄 Деревня славится захватывающими пейзажами и великолепными видами на побережье. Несмотря на небольшие размеры, Arapköy популярен среди туристов и инвесторов, ищущих спокойствие вдали от городского шума.

 

О проекте Sueno Villas

Sueno Villas — это бутик-проект из 6 эксклюзивных вилл, созданный для тех, кто ценит простор, приватность и панорамные морские виды.

Сроки реализации 🛠

• Начало строительства: декабрь 2024
• Завершение проекта: декабрь 2027

Характеристики проекта 📊

• Всего вилл: 6
• Тип: A Type — эксклюзивные дуплекс-виллы
• Планировка: 6+1
(4 спальни + тренажёрный зал + хобби-комната)

🌊 Все виллы имеют панорамный вид на море

Площади 📐

• Закрытая площадь: 410 м²
• Частный infinity-бассейн: 35 м²
• Площадь участка: от 810 м² до 1300 м²

Инфраструктура и оснащение 🏊‍♂️

• Частный infinity-бассейн (35 м²)
• Пространства под сауну, спортзал или зону отдыха
• Максимальная приватность и комфорт 🌿

Преимущества проекта 💎

✔ ожидаемый рост цены проекта на 25–30%
высокий арендный доход
✔ возможность перепродажи в любое время 🔁
Property Management (долгосрочная аренда)
✔ один из лучших вилловых проектов в Arapköy

Sueno Villas — это 🌅

✔ панорамные виды на море
✔ эксклюзивность и ограниченное предложение
✔ просторные виллы с большими участками
✔ сильный инвестиционный потенциал

📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальные цены, планировки и забронировать виллу в проекте Sueno Villas.

Местонахождение на карте

Клепини, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Olivia Court
Лапитос, Северный Кипр
от
$186,814
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Северный Кипр
от
$128,144
Жилой квартал Lanai Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Жилой квартал Papillon Villas *
Лапитос, Северный Кипр
от
$531,946
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Вы просматриваете
Жилой комплекс Sueno Villas
Клепини, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Karavas, Северный Кипр
от
$132,986
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Аканту, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации