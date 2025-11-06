Жилой комплекс Sueno Villas

Эксклюзивные виллы с панорамным видом на море в горах Бешпармак
О регионе Arapköy (Арапкёй), Северный Кипр 📍
В живописных горах Бешпармак расположена уютная деревня Arapköy — место, где природа, история и тишина соединяются в идеальном балансе.
Ранее известная как греческая деревня Клепини, Арапкёй была заселена арабоязычными маронитами в период османского правления. Сегодня это спокойный и зелёный регион, который привлекает ценителей уединения, панорамных видов и аутентичной атмосферы.
🌄 Деревня славится захватывающими пейзажами и великолепными видами на побережье. Несмотря на небольшие размеры, Arapköy популярен среди туристов и инвесторов, ищущих спокойствие вдали от городского шума.
О проекте Sueno Villas ✨
Sueno Villas — это бутик-проект из 6 эксклюзивных вилл, созданный для тех, кто ценит простор, приватность и панорамные морские виды.
Сроки реализации 🛠
• Начало строительства: декабрь 2024
• Завершение проекта: декабрь 2027
Характеристики проекта 📊
• Всего вилл: 6
• Тип: A Type — эксклюзивные дуплекс-виллы
• Планировка: 6+1
(4 спальни + тренажёрный зал + хобби-комната)
🌊 Все виллы имеют панорамный вид на море
Площади 📐
• Закрытая площадь: 410 м²
• Частный infinity-бассейн: 35 м²
• Площадь участка: от 810 м² до 1300 м²
Инфраструктура и оснащение 🏊♂️
• Частный infinity-бассейн (35 м²)
• Пространства под сауну, спортзал или зону отдыха
• Максимальная приватность и комфорт 🌿
Преимущества проекта 💎
✔ ожидаемый рост цены проекта на 25–30%
✔ высокий арендный доход
✔ возможность перепродажи в любое время 🔁
✔ Property Management (долгосрочная аренда)
✔ один из лучших вилловых проектов в Arapköy
Sueno Villas — это 🌅
✔ панорамные виды на море
✔ эксклюзивность и ограниченное предложение
✔ просторные виллы с большими участками
✔ сильный инвестиционный потенциал
📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальные цены, планировки и забронировать виллу в проекте Sueno Villas.