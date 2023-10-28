ID ПРОЕКТА:
CP-798
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 м² - 105 000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-797
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 115 000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-797
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 115 000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-795
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 Пентхаус - 90 м² - 210,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ОСОБЕННОСТИ:
Охраняемые главные въездные ворота с домофоном
Центральная спутниковая система
Центральная интернет-система
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-794
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -2200 м
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 150 м² - 325,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Сад
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-794
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -2200 м
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 150 м² - 325,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Сад
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-793
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м² - 160,000 GBP
3+1 - 120 м² - 175,000 GBP
Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
CP-792
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря - 100 м
Расстояние до города Лефкоша - 130 км
Аэропорт Эрджан -1 40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
1+0 - 38 м² - 115,000 GBP
1+1 Пентхаус - 94 м² - 165,000 GBP
2+1 Пентхаус - 125 м² - 235,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые бассейны
Зоны барбекю
Сад
Парковка
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID ПРОЕКТА:
ID: CP-791
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
Расстояние до моря -4000 м
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 218 м² - 460,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Реди к переезду
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Терраса
частный сад
На 2 этажах терраса на крыше
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
ID ПРОЕКТА:
CP-790
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
Расстояние до моря - 300 м
Расстояние до города Лефкоша - 45 км
Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 м² - 140,000 GBP
2+1 - 75 м² - 170,000 GBP
3+1 - 100 м² - 210,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые плавательные бассейны
Открытая парковка
Gaerden
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ:
Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа
ID ПРОЕКТА:
CP-789
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -5000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 199 м² - 385,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Парковка
АКОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.