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Новостройки в Кирении, Северный Кипр

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Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$367,452
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
🌲 Pine Hill Residence — панорамная жизнь в Эсентепе, Северный Кипр Pine Hill Residence — это камерный бутик-проект, созданный для тех, кто ценит тишину, приватность и захватывающие виды на Средиземное море. Комплекс расположен на возвышенности в районе Эсентепе, среди гор и зелени, всего …
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Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
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Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$359,378
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Sandscape Coastal Residences — первая линия Средиземного моря 🌊 Sandscape Coastal Residences — эксклюзивный жилой проект на самом берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, одном из самых быстро развивающихся прибрежных регионов Северного Кипра. Это не просто квартиры с видом на море …
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Жилой комплекс Malibu 5
Жилой комплекс Malibu 5
Жилой комплекс Malibu 5
Жилой комплекс Malibu 5
Жилой комплекс Malibu 5
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Жилой комплекс Malibu 5
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$258,557
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌴 Malibu 5 — премиальный прибрежный проект в Эсентепе, Северный Кипр Malibu 5 — это эксклюзивная коллекция современных резиденций на первой линии Средиземного моря, где изысканная архитектура гармонично сочетается с природной красотой Северного Кипра. Проект создан для тех, кто ценит комф…
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TekceTekce
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Показать все Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Жилой комплекс Студия - пентхаус в комплексе Ceasar Cliff.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$149,535
Варианты отделки С отделкой
Студия - пентхаус 34 м2 с террасой на крыше 20 м2 в комплексе Ceasar Cliff. Комплекс расположен в очень красивом месте на холме, откуда открываются потрясающие виды на Средиземное море и горы Бешпармак. До песчаного пляжа будет вести живописный мост с лифтом. Специально для детей будет…
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Жилой комплекс Sueno Villas
Жилой комплекс Sueno Villas
Жилой комплекс Sueno Villas
Жилой комплекс Sueno Villas
Жилой комплекс Sueno Villas
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Жилой комплекс Sueno Villas
Клепини, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с панорамным видом на море в горах Бешпармак   О регионе Arapköy (Арапкёй), Северный Кипр 📍 В живописных горах Бешпармак расположена уютная деревня Arapköy — место, где природа, история и тишина соединяются в идеальном балансе. Ранее известная как греческая дер…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
Жилой комплекс L'Aventure
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Жилой комплекс L'Aventure
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$144,888
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌊 L’AVENTURE - проект, с которым вас ждет новая жизнь! Состоящий из 66 уникальных квартир, L’Aventure соединяет комфорт и элегантность 🌅 С неповторимым панорамным видом на Средиземное море. 📍 Вид на море и горы 🏢 Варианты квартир: студии, 1+1 и 2+1 лофт 📅 Срок сдачи: декабрь 2026 …
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Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
Жилой комплекс Spectra
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Жилой комплекс Spectra
Лапитос, Северный Кипр
от
$242,832
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Spectra — где природа, семья и футуристичный дизайн соединяются в одном пространстве Добро пожаловать в Spectra — масштабный премиальный проект в регионе Лапта, к западу от туристического центра Кирении. Здесь зелёные горы встречаются с лазурным морем, а современные архитектурные линии…
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Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
Жилой комплекс Caesar Cliff
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Жилой комплекс Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$156,532
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 128–156 м²
2 объекта недвижимости 2
Caesar Cliff расположен в поселке Эсентепе, Кирения. Климат типичный для  средиземноморья, морской бриз, сосны; летний сезон очень мягкий, как и зима. ✓ 26 км езды от Кирении, от центра города ✓ 7 км езды до поля для гольфа, самого большого на Кипре ✓ 46 км езды до аэропорта Эрджан …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
128.0
279,251
Вилла
156.0
465,419
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$203,421
Варианты отделки С отделкой
Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря. Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и…
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Smart Home
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Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
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Жилой комплекс Casa del Mare Project
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Испытайте роскошь, как никогда прежде Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря. Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка…
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Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
Жилой комплекс Sea Magic Garden
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Жилой комплекс Sea Magic Garden
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$313,004
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Sea Magic Garden — уютный жилой комплекс в Эсентепе, Северный Кипр Sea Magic Garden — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Северного Кипра — Эсентепе. Здесь гармонично сочетаются природа, море, горы и спокойный средиземноморс…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Bellapais Villas
Жилой комплекс Bellapais Villas
Жилой комплекс Bellapais Villas
Жилой комплекс Bellapais Villas
Жилой комплекс Bellapais Villas
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Жилой комплекс Bellapais Villas
Казафани, Северный Кипр
от
$1,16 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Bellapais Villas — эксклюзивные виллы с панорамным видом на море 🌊🏔️ О регионе Беллапаис 📍 Беллапаис — один из самых престижных и атмосферных пригородов Кирении. Это тихая и уютная деревушка, расположенная на возвышении у подножия Киренийских гор, откуда открываются по-настоящему роско…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
Жилой комплекс Solterra Villas
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Жилой комплекс Solterra Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$647,475
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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SMAK Partners
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Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Показать все Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$171,089
Варианты отделки С отделкой
Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе. Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат…
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$174,996
Варианты отделки С отделкой
Квартира с одной спальней (1+1) площадью 60 м2 с просторной террасой и небольшим садом, полностью меблирована и оборудована современной техникой. Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной. На кухне установлена бытовая техники: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и стир…
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Smart Home
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Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
Жилой комплекс Elite Park Villas
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Жилой комплекс Elite Park Villas
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,37 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Elite Park Villas — это камерный комплекс премиальных вилл в одном из лучших районов Кирении (Girne). Проект создан для тех, кто ценит приватность, комфорт и высокий уровень жизни, а также рассматривает недвижимость как надёжную инвестицию 💼✨ Всего 5 отдельных вилл на участке 3 124 м² — м…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Park Avenue — престиж в самом сердце Кирении Park Avenue — это эксклюзивный проект премиум-класса, расположенный в самом центре города Кирения. Современная архитектура, вдохновлённая легендарной нью-йоркской Park Avenue, сочетается здесь с зелёными зонами, продуманной инфраструктурой и го…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Жилой комплекс Turtle Bay Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$166,947
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 115 м²
3 объекта недвижимости 3
Turtle Bay Village — курортный комплекс на побережье Эсентепе 🌴🌊 Turtle Bay Village — масштабный жилой комплекс на северном побережье Кипра, расположенный в живописном районе Эсентепе, всего примерно в 200 метрах от моря. Комплекс находится рядом с одним из лучших гольф-клубов острова …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
115.0
174,026
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
Жилой комплекс Bahamas Homes
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Жилой комплекс Bahamas Homes
Калограя, Северный Кипр
от
$127,565
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Bahamas Homes — курортный жилой комплекс с атмосферой тропического рая у моря 🌴🌊 Bahamas Homes — уникальный жилой проект, расположенный на востоке Кирении (Гирне), в одном из самых зелёных и живописных регионов Северного Кипра. Проект сочетает современную архитектуру, тропический дизай…
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Жилой комплекс Hive Villas
Жилой комплекс Hive Villas
Жилой комплекс Hive Villas
Жилой комплекс Hive Villas
Жилой комплекс Hive Villas
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Жилой комплекс Hive Villas
Казафани, Северный Кипр
от
$785,001
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Готовые виллы с видом на море в одном из лучших районов Кирении О регионе Ozanköy (Озанкёй), Северный Кипр 📍 Ozanköy, расположенный всего в 5 км к востоку от Кирении, считается одной из самых живописных и атмосферных деревень Северного Кипра. Этот район гармонично сочетает природу, ист…
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Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Жилой комплекс Ultramarine Nuance
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Жилой комплекс Ultramarine Nuance
Калограя, Северный Кипр
от
$140,803
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный комплекс Ultramarine Nuance в живописном районе Эсентепе 🌊 🏗 Готовность: декабрь 2025 💰 Удобный план оплаты: • 40% — первый взнос • 40% — до получения ключей • 20% — в течение 1 года после сдачи Инфраструктура комплекса: • Променад 🚶‍♂️ • SPA и хаммам 🧖‍♀️ • Infi…
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Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
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Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$194,513
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Phuket Health & Wellness Resort — пространство гармонии, здоровья и отдыха у моря 🌿🌊 Phuket Health & Wellness Resort — новый концептуальный проект от Cyprus Constructions, созданный для тех, кто ценит здоровье, спокойствие и качественную средиземноморскую жизнь. Комплекс расположен в о…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Показать все Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$254,018
Варианты отделки С отделкой
Лофт-пентхаусы с двумя спальнями 70 м2 + 35 м2 терраса на крыше. На первом уровне расположены гостиная с выходом на балкон, кухонная зона, одна спальня и ванная комната. На втором уровне лофт-этаже находится вторая спальня с видом на море и второй санузел. Выход на просторную террас…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
Жилой комплекс YeniLand
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Жилой комплекс YeniLand
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$322,390
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊 📐 Общая площадь проекта: 6 000 м² 🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿 🏡 Состав проекта: • 42 жилые виллы • 15 студий • 15 апартаментов с одной…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
Жилой комплекс Natulux
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Жилой комплекс Natulux
Калограя, Северный Кипр
от
$287,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде. Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊 🏡 Эксклюзивные виллы и апа…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
Жилой комплекс L'Plage
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Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
Жилой комплекс Mykonos Homes
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Жилой комплекс Mykonos Homes
Калограя, Северный Кипр
от
$379,771
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 116 м²
2 объекта недвижимости 2
Mykonos Homes — эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса на побережье Северного Кипра, вдохновлённый архитектурой всемирно известного отеля Cavo Tagoo Mykonos. Проект расположен в одном из самых живописных регионов острова — Эсентепе, всего в нескольких шагах от Средиземного моря. Здесь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
116.0
387,849 – 404,712
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,965
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Mediterranean Villas
Жилой комплекс Mediterranean Villas
Жилой комплекс Mediterranean Villas
Жилой комплекс Mediterranean Villas
Жилой комплекс Mediterranean Villas
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Жилой комплекс Mediterranean Villas
Мотидес, Северный Кипр
от
$300,348
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Современные виллы у подножия гор Five Fingers с панорамным видом на море   О регионе и локации 📍 Проект Mediterranean Villas расположен в уникальном месте — у подножия гор Five Fingers, рядом с лесом и традиционной средиземноморской деревней İncesu, всего в 1 км к югу от центра Алса…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
Жилой комплекс Brise de Vallee
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Жилой комплекс Brise de Vallee
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$157,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Küçükerenköy / Эсентепе, Северный Кипр 📍 О регионе Küçükerenköy — один из самых уютных и перспективных районов Северного Кипра 🌊⛰ Он идеально расположен между морем и горами, в окружении оливковых рощ и природы.   ✨ Тихая и зеленая атмосфера 🏖 Песчаные пляжи всего в 300 метрах …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Жилой комплекс Меблированная студия в 250 метрах от моря в комплексе Cove Garden.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$154,294
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты. Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изгол…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$134,190
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
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Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
Город: Кирения, ЭсентепеТип недвижимости: КвартираКоличество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,2+1 ЛофтЗакрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2Ситуация: завершится в июле 2027 года.Стартовая цена: £99,000Платежный план на 10 лет: снижение на 40%84 месяца беспроцентных платежей.Платежный план…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Показать все Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Площадь 370 м²
1 объект недвижимости 1
В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья. Зелень, Синева и Роскошь Благодаря великолепному расп…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Казафани, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Показать все Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающий  комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы” Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура. Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ. Инфраструктура комп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
956
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Показать все Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Калограя, Северный Кипр
от
$683,930
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$569,879
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Показать все Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Коттеджный поселок Супер инвестиция! Вилла 4+1 до моря 50 м!
Василия, Северный Кипр
от
$594,467
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Коттеджный поселок из 20ти вилл на берегу моря! Отдельные виллы 4+1 с личным бассейном. Площадь вилл 230м2, площадь участка в среднем 500м2. ЖК расположен в 50м от моря и нового муниципального пляжа в районе Каршияка. (Лучший район для ИНВЕСТИЦИЙ на сегодняшний день!). Каждая вилла состоит и…
Агентство
North Symbol
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Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Показать все Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$200,537
Варианты отделки С отделкой
🌟 Эксклюзивная квартира 2+1 с видом на море и горы в Есентепе, Северный Кипр 🌟   Ваш идеальный дом на первой линии моря!   🏡 О квартире:   - Площадь: 105 м², 2 спальни+ салон — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.   - Вид: потрясающие панорамы на море и горы — наслаждай…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями с террасой на крыше.
Karavas, Северный Кипр
от
$184,884
Варианты отделки С отделкой
Просторные апартаменты 2+1 площадью 95 м² с балконом и террасой на крыше 40 м². Современная кухня открытого типа с барной стойкой, гостиная с панорамными окнами и выходом на балкон. Просторная планировка, много естественного света с качественной отделкой, две уютные спальни с встроенными шка…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе El Capitano.
Karavas, Северный Кипр
от
$171,851
Варианты отделки С отделкой
Уютные квартира с одной спальней (1+1) площадью 50 м2 с современной меблировкой и техникой. В квартире есть балкон и просторная терраса на крыше 40 м2 с красивым видом.  Кухонный гарнитур оснащен встроенной техникой BOSCH: духовкой, варочной панелью, вытяжкой, посудомоечной машиной и холо…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$392,563
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Лапитос, Северный Кипр
от
$392,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$252,041
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Аканту, Северный Кипр
от
$1,08 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Показать все Вилла Ozankoy Villa
Вилла Ozankoy Villa
Казафани, Северный Кипр
от
$784,679
Варианты отделки С отделкой
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Казафани, Северный Кипр
от
$728,259
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Показать все Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Жилой комплекс ESENTEPE LUX VILLAS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Уютные виллы на побережье Новый неповторимый проект компании NorthernLAND – очаровательный комплекс из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побережья. Из каждой виллы открывается великолепный вид на море, все объекты отличаются исключительной архитектурой. Такой вариант прожи…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Показать все Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Северный Кипр
от
$118,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 50–100 м²
15 объектов недвижимости 15
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этаж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
129,508 – 133,555
Квартира 2 комнаты
85.0
156,489 – 164,583
Квартира 3 комнаты
100.0
182,120
Застройщик
DINDI GROUP
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Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Василия, Северный Кипр
от
$158,317
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Калограя, Северный Кипр
от
$196,313
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$253,244
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Фтериха, Северный Кипр
от
$411,625
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,985
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Olive Garden
Жилой квартал Olive Garden
Жилой квартал Olive Garden
Лапитос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Показать все Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Калограя, Северный Кипр
от
$170,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни! Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению! 📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеа…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Karavas, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$443,225
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Калограя, Северный Кипр
от
$563,609
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Показать все Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
Агентство
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,017
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Василия, Северный Кипр
от
$151,921
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Показать все Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Karavas, Северный Кипр
от
$440,682
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлек…
Агентство
Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Лапитос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$155,784
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Термея, Северный Кипр
от
$303,906
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$218,478
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Термея, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Вилла Bella
Показать все Вилла Bella
Вилла Bella
Казафани, Северный Кипр
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Основные преимущества Villa Bella: Превосходное расположение: Вилла находится всего в 1500 метрах от берега моря, что делает ее идеальным местом для любителей пляжного отдыха и активного образа жизни. Беллапаис — тихая и живописная деревня, но при этом она находится в непосредственной …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Показать все Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$201,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 45–115 м²
4 объекта недвижимости 4
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических до…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 115.0
106,304 – 256,318
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Тримити, Северный Кипр
от
$753,590
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Показать все Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение. Основные характеристики: 4 прос…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,839
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$398,959
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Тримити, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
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Вилла Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$549,129
Караогланолу Виллы – это эксклюзивное предложение для тех, кто мечтает о современном жилье на прекрасном острове Кипр. Этот уникальный комплекс состоит всего из 6 вилл под ключ, предлагающих высокий уровень комфорта и доступности ко всем необходимым удобствам. Расположенные в оживленном райо…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Лапитос, Северный Кипр
от
$145,652
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,583
Агентство
GP real estate
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