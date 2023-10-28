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Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€447,474
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€154,895
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Realting.com
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Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€113,590
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€550,738
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€481,895
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
Агентство: GP real estate
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€917,896
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€235,211
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,011
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,15 млн
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€916,748
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,03 млн
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
Агентство: GP real estate
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,584
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€453,211
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€252,421
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€200,790
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Агентство: GP real estate
Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€154,895
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€109,000
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€169,237
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€906,422
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€228,327
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Azure Villas
Жилой квартал Azure Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€453,211
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€355,685
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Irina
Жилой квартал Irina
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€281,106
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,579
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€315,527
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€121,564
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€88,164
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€97,526
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€80,201
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€361,421
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,474
Агентство: GP real estate
Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,705
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€218,000
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал MODA KENT
Жилой квартал MODA KENT
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€275,311
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,522
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€131,948
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Waterside
Жилой квартал Waterside
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,38 млн
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€401,522
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,574
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€229,417
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,259
Агентство: GP real estate
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€355,627
Агентство: GP real estate
Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€735,349
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,26 млн
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€561,064
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€248,979
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,306
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€144,454
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,306
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,517
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€487,517
Сдача в: 2026
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,517
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€154,895
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€169,237
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€240,948
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€470,422
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Olive Garden
Жилой квартал Olive Garden
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€631,053
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,474
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€372,895
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€85,520
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€527,790
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€441,737
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€183,579
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,158
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€160,632
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€550,738
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€265,094
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€516,316
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€682,685
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€141,126
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€642,527
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€631,053
Сдача в: 2023
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,192
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€860,527
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,684
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Aqualina
Жилой квартал Aqualina
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€153,748
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,219
Площадь 65 м²
1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-798   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 м² - 105 000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€132,320
Площадь 95 м²
1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  CP-797   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - 115 000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к переезду   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц. ID ПРОЕКТА:  CP-797   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - 115 000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к переезду   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре
Многоквартирный жилой дом Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€241,627
Площадь 100 м²
1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-795 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 Пентхаус - 90 м² - 210,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ОСОБЕННОСТИ: Охраняемые главные въездные ворота с домофоном Центральная спутниковая система Центральная интернет-система Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€373,947
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  CP-794   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -2200 м Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 150 м² - 325,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Сад Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц. ID ПРОЕКТА:  CP-794 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -2200 м Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 150 м² - 325,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Сад Парковочные места РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€184,097
Площадь 95–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м² - 160,000 GBP 3+1 - 120 м² - 175,000 GBP Пентхаус 3+1 - 120 м² - 305,000 GBP   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места   РАЗМЕЩЕНИЕ: Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Многоквартирный жилой дом Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,265
Площадь 48–135 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря - 100 м Расстояние до города Лефкоша - 130 км Аэропорт Эрджан -1 40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: 1+0 - 38 м² - 115,000 GBP 1+1 Пентхаус - 94 м² - 165,000 GBP 2+1 Пентхаус - 125 м² - 235,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытые бассейны Зоны барбекю Сад  Парковка  РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
Вилла Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк
Вилла Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€533,062
Площадь 230 м²
1 объект 1
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  ID: CP-791   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак Расстояние до моря -4000 м Расстояние до Лефкоша - 30 км Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 218 м² - 460,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства:  Реди к переезду ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Терраса частный сад На 2 этажах терраса на крыше РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!    О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Почувствуйте очарование Асланкака, Кипр - идеальное сочетание красоты и истории. Откройте для себя потрясающие пляжи, загляните в древние места и окунитесь в атмосферу оживленных местных рынков. Незабываемые моменты ждут вас в Асланкаке, где каждый уголок рассказывает свою увлекательную историю.
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€162,236
Площадь 65–110 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА: CP-790   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  Расстояние до моря - 300 м Расстояние до города Лефкоша - 45 км  Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 м² - 140,000 GBP 2+1 - 75 м² - 170,000 GBP 3+1 - 100 м² - 210,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытые плавательные бассейны Открытая парковка Gaerden  РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ: Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа
Вилла Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире
Вилла Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€446,149
Площадь 209 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID ПРОЕКТА:  CP-789 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -5000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 199 м² - 385,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Парковка АКОМОДАЦИЯ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.  (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!  О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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