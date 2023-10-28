Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

от €373,947

180 м² 1

Сдача в: 2026

ID ПРОЕКТА: CP-794 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -2200 м Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 150 м² - 325,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Сад Парковочные места РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц. ID ПРОЕКТА: CP-794 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -2200 м Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 150 м² - 325,000 GBP СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Сад Парковочные места РАЗМЕЩЕНИЕ Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! О СЕВЕРНОМ КИПРЕ Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.