Жилой комплекс Majestic Luxury Villas

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$355,698
НДС
;
47
ID: 33305
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Majestic Luxury Villas — новый уровень роскошной жизни 👑

Добро пожаловать в Majestic Luxury Villas — эксклюзивный проект вилл в Йенибогазичи, Фамагуста, где комфорт, стиль и приватность выходят на совершенно новый уровень ✨
Всего 5 минут до Фамагусты, и при этом — тишина, пространство и ощущение настоящей загородной роскоши 🌿

Проект создан для тех, кто ценит простор, индивидуальность и внимание к деталям. Здесь каждая вилла продумана так, чтобы дарить максимальный комфорт и ощущение жизни в 5★ резиденции 🏡💎

 

О проекте

Majestic Luxury Villas включает 5 различных типов вилл, каждая из которых отвечает самым высоким стандартам современного жилья:

🏊‍♂️ 6 ультра-люксовых вилл с 4 спальнями и частными бассейнами
🏊‍♂️ 10 дуплекс-вилл с 4 спальнями и частными бассейнами
🏡 5 дуплекс-вилл с 3 спальнями
🌿 8 одноэтажных вилл с 3 спальнями
🏘 16 таунхаус-вилл (twin) с 3 спальнями

Каждая деталь проекта продумана для вашего комфорта и удовольствия от жизни ✨

 

Простор, в котором хочется жить

🛋 Большие и светлые гостиные
Гостиная — сердце дома, и в Majestic ей уделено особое внимание. Во всех типах вилл гостиные максимально просторные, наполненные светом и идеально подходящие как для семейных вечеров, так и для приёма гостей 🥂

 

Просыпаться с ощущением любви и уюта

🛏 Каждая спальня — с собственной ванной и гардеробной
Все спальни в проекте имеют приватную ванную комнату, WC и гардеробную, обеспечивая максимальный уровень комфорта и приватности.
Роскошь отельного уровня — каждый день у вас дома ✨🛌

 

Кухня, где готовка становится искусством

🍽 Просторные, полностью оборудованные кухни с отдельной кладовой (pantry room)
Вы сами создаёте кухню своей мечты — под свой вкус и стиль.
Высокоглянцевые фасады, гранитные столешницы, ощущение качества в каждой детали 💎

 

Современные и элегантные ванные комнаты

🛁 В Majestic нет общих ванных — каждая спальня имеет собственную ванную комнату
Современный дизайн, качественные материалы и ощущение личного spa-пространства делают каждое утро и вечер по-настоящему особенными ✨

 

Majestic Luxury Villas — это не просто дом.
Это новый образ жизни, где роскошь, комфорт и эстетика соединяются в идеальной гармонии 👑🌿

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

Вы просматриваете
