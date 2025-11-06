Жилой комплекс Majestic Luxury Villas

Majestic Luxury Villas — новый уровень роскошной жизни 👑

Добро пожаловать в Majestic Luxury Villas — эксклюзивный проект вилл в Йенибогазичи, Фамагуста, где комфорт, стиль и приватность выходят на совершенно новый уровень ✨

Всего 5 минут до Фамагусты, и при этом — тишина, пространство и ощущение настоящей загородной роскоши 🌿

Проект создан для тех, кто ценит простор, индивидуальность и внимание к деталям. Здесь каждая вилла продумана так, чтобы дарить максимальный комфорт и ощущение жизни в 5★ резиденции 🏡💎

О проекте

Majestic Luxury Villas включает 5 различных типов вилл, каждая из которых отвечает самым высоким стандартам современного жилья:

🏊‍♂️ 6 ультра-люксовых вилл с 4 спальнями и частными бассейнами

🏊‍♂️ 10 дуплекс-вилл с 4 спальнями и частными бассейнами

🏡 5 дуплекс-вилл с 3 спальнями

🌿 8 одноэтажных вилл с 3 спальнями

🏘 16 таунхаус-вилл (twin) с 3 спальнями

Каждая деталь проекта продумана для вашего комфорта и удовольствия от жизни ✨

Простор, в котором хочется жить

🛋 Большие и светлые гостиные

Гостиная — сердце дома, и в Majestic ей уделено особое внимание. Во всех типах вилл гостиные максимально просторные, наполненные светом и идеально подходящие как для семейных вечеров, так и для приёма гостей 🥂

Просыпаться с ощущением любви и уюта

🛏 Каждая спальня — с собственной ванной и гардеробной

Все спальни в проекте имеют приватную ванную комнату, WC и гардеробную, обеспечивая максимальный уровень комфорта и приватности.

Роскошь отельного уровня — каждый день у вас дома ✨🛌

Кухня, где готовка становится искусством

🍽 Просторные, полностью оборудованные кухни с отдельной кладовой (pantry room)

Вы сами создаёте кухню своей мечты — под свой вкус и стиль.

Высокоглянцевые фасады, гранитные столешницы, ощущение качества в каждой детали 💎

Современные и элегантные ванные комнаты

🛁 В Majestic нет общих ванных — каждая спальня имеет собственную ванную комнату

Современный дизайн, качественные материалы и ощущение личного spa-пространства делают каждое утро и вечер по-настоящему особенными ✨

Majestic Luxury Villas — это не просто дом.

Это новый образ жизни, где роскошь, комфорт и эстетика соединяются в идеальной гармонии 👑🌿