Жилой комплекс La Isla Villas

Спатарико, Северный Кипр
$278,639
Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Спатарико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

La Isla Villas — гармония природы и современного комфорта у Long Beach 🌿🌊

La Isla Villas — современный жилой комплекс, созданный с философией «Чистое дыхание будущего», где сочетаются радость островной жизни, природная гармония и комфорт современного жилья.

Проект расположен в одном из самых привлекательных районов Long Beach, Искеле, и объединяет природу, пространство и развитую инфраструктуру.

📍 700 метров до знаменитого песчаного пляжа Long Beach
🌳 400 метров до лесопарковой зоны Long Beach Forest

Комплекс находится в удобной локации рядом с главной дорогой Famagusta – Karpaz, обеспечивая быстрый доступ к инфраструктуре региона.

🌿 Экологичная концепция

La Isla Villas создан как экологичный и устойчивый жилой проект.

Основные особенности:

🌱 более 50% территории занимают зеленые зоны
🌳 природный ландшафт и большое количество растений
🔋 использование возобновляемых источников энергии в общих зонах
♻ экологичные строительные материалы

Проект выполнен в формате горизонтальной архитектуры, без высотной застройки, что создаёт ощущение пространства и приватности.

🏡 Формат проекта

La Isla Villas — это комплекс из 211 резиденций, спроектированных как современный жилой квартал.

Проект возвращает атмосферу уютного соседства, где жители могут наслаждаться спокойной жизнью, а дети — безопасно играть на территории комплекса.

Типы недвижимости:

2+1 loft duplex у бассейна
3+1 апартаменты с садом
3+1, 4+1 и 5+1 отдельные виллы

Многие резиденции имеют:

🌿 собственный сад
🏊 частные или общие бассейны
☀ просторные террасы

Архитектура сочетает современный минимализм, бетон и натуральное дерево, создавая стильный средиземноморский дизайн.

🌴 Инфраструктура комплекса

La Isla Villas предлагает развитую инфраструктуру для комфортной жизни:

🏊 бассейны и детский бассейн
🏋️ тренажерный зал
🧖 SPA центр
⚽ футбольное поле
🏀 баскетбольная площадка
🏐 волейбольная площадка
🎾 теннисный корт
👶 детский клуб и игровые площадки
🌿 ботанический сад
🐾 парк для домашних животных
🔥 BBQ зоны
🚴 велодорожки и прогулочные аллеи

Также на территории расположены коммерческие помещения:

🛒 супермаркет
💊 аптека
🥐 кондитерская
🍽 ресторан
☕ кафе

🔐 Технические особенности

🛡 круглосуточная охрана 24/7
🚗 парковка
📡 центральная спутниковая система
🌐 интернет
📹 видеодомофон
🚨 системы пожарной безопасности
🔋 генератор
❄ кондиционирование

La Isla Villas — это пространство, где природа, современная архитектура и курортный образ жизни создают идеальную среду для жизни у моря ☀️🌊

