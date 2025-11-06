Жилой комплекс La Isla Villas

La Isla Villas — гармония природы и современного комфорта у Long Beach 🌿🌊
La Isla Villas — современный жилой комплекс, созданный с философией «Чистое дыхание будущего», где сочетаются радость островной жизни, природная гармония и комфорт современного жилья.
Проект расположен в одном из самых привлекательных районов Long Beach, Искеле, и объединяет природу, пространство и развитую инфраструктуру.
📍 700 метров до знаменитого песчаного пляжа Long Beach
🌳 400 метров до лесопарковой зоны Long Beach Forest
Комплекс находится в удобной локации рядом с главной дорогой Famagusta – Karpaz, обеспечивая быстрый доступ к инфраструктуре региона.
🌿 Экологичная концепция
La Isla Villas создан как экологичный и устойчивый жилой проект.
Основные особенности:
🌱 более 50% территории занимают зеленые зоны
🌳 природный ландшафт и большое количество растений
🔋 использование возобновляемых источников энергии в общих зонах
♻ экологичные строительные материалы
Проект выполнен в формате горизонтальной архитектуры, без высотной застройки, что создаёт ощущение пространства и приватности.
🏡 Формат проекта
La Isla Villas — это комплекс из 211 резиденций, спроектированных как современный жилой квартал.
Проект возвращает атмосферу уютного соседства, где жители могут наслаждаться спокойной жизнью, а дети — безопасно играть на территории комплекса.
Типы недвижимости:
• 2+1 loft duplex у бассейна
• 3+1 апартаменты с садом
• 3+1, 4+1 и 5+1 отдельные виллы
Многие резиденции имеют:
🌿 собственный сад
🏊 частные или общие бассейны
☀ просторные террасы
Архитектура сочетает современный минимализм, бетон и натуральное дерево, создавая стильный средиземноморский дизайн.
🌴 Инфраструктура комплекса
La Isla Villas предлагает развитую инфраструктуру для комфортной жизни:
🏊 бассейны и детский бассейн
🏋️ тренажерный зал
🧖 SPA центр
⚽ футбольное поле
🏀 баскетбольная площадка
🏐 волейбольная площадка
🎾 теннисный корт
👶 детский клуб и игровые площадки
🌿 ботанический сад
🐾 парк для домашних животных
🔥 BBQ зоны
🚴 велодорожки и прогулочные аллеи
Также на территории расположены коммерческие помещения:
🛒 супермаркет
💊 аптека
🥐 кондитерская
🍽 ресторан
☕ кафе
🔐 Технические особенности
🛡 круглосуточная охрана 24/7
🚗 парковка
📡 центральная спутниковая система
🌐 интернет
📹 видеодомофон
🚨 системы пожарной безопасности
🔋 генератор
❄ кондиционирование
La Isla Villas — это пространство, где природа, современная архитектура и курортный образ жизни создают идеальную среду для жизни у моря ☀️🌊