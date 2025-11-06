Жилой комплекс La Isla Villas

La Isla Villas — гармония природы и современного комфорта у Long Beach 🌿🌊

La Isla Villas — современный жилой комплекс, созданный с философией «Чистое дыхание будущего», где сочетаются радость островной жизни, природная гармония и комфорт современного жилья.

Проект расположен в одном из самых привлекательных районов Long Beach, Искеле, и объединяет природу, пространство и развитую инфраструктуру.

📍 700 метров до знаменитого песчаного пляжа Long Beach

🌳 400 метров до лесопарковой зоны Long Beach Forest

Комплекс находится в удобной локации рядом с главной дорогой Famagusta – Karpaz, обеспечивая быстрый доступ к инфраструктуре региона.

---

🌿 Экологичная концепция

La Isla Villas создан как экологичный и устойчивый жилой проект.

Основные особенности:

🌱 более 50% территории занимают зеленые зоны

🌳 природный ландшафт и большое количество растений

🔋 использование возобновляемых источников энергии в общих зонах

♻ экологичные строительные материалы

Проект выполнен в формате горизонтальной архитектуры, без высотной застройки, что создаёт ощущение пространства и приватности.

---

🏡 Формат проекта

La Isla Villas — это комплекс из 211 резиденций, спроектированных как современный жилой квартал.

Проект возвращает атмосферу уютного соседства, где жители могут наслаждаться спокойной жизнью, а дети — безопасно играть на территории комплекса.

Типы недвижимости:

• 2+1 loft duplex у бассейна

• 3+1 апартаменты с садом

• 3+1, 4+1 и 5+1 отдельные виллы

Многие резиденции имеют:

🌿 собственный сад

🏊 частные или общие бассейны

☀ просторные террасы

Архитектура сочетает современный минимализм, бетон и натуральное дерево, создавая стильный средиземноморский дизайн.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

La Isla Villas предлагает развитую инфраструктуру для комфортной жизни:

🏊 бассейны и детский бассейн

🏋️ тренажерный зал

🧖 SPA центр

⚽ футбольное поле

🏀 баскетбольная площадка

🏐 волейбольная площадка

🎾 теннисный корт

👶 детский клуб и игровые площадки

🌿 ботанический сад

🐾 парк для домашних животных

🔥 BBQ зоны

🚴 велодорожки и прогулочные аллеи

Также на территории расположены коммерческие помещения:

🛒 супермаркет

💊 аптека

🥐 кондитерская

🍽 ресторан

☕ кафе

---

🔐 Технические особенности

🛡 круглосуточная охрана 24/7

🚗 парковка

📡 центральная спутниковая система

🌐 интернет

📹 видеодомофон

🚨 системы пожарной безопасности

🔋 генератор

❄ кондиционирование

---

La Isla Villas — это пространство, где природа, современная архитектура и курортный образ жизни создают идеальную среду для жизни у моря ☀️🌊