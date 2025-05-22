  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.

Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.

Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
BTC
0.9140090
ETH
47.9071191
USDT
75 971.5555468
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 27497
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!


Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич.

Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра.

Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и комфорт.

Окончание строительства: сдан

У нас цены ниже на 30% - 40% чем стоимость аналогичных квартир у застройщика!


Основные характеристики: 

  • Уютная гостиная
  • Кухня со встроенной мебелью высокого качества
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Электрический водонагреватель
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Стеклянные перила на балконе
     

Инфраструктура:

  • Открытые бассейны
  • Джакузи
  • Детский бассейн с аквапарком
  • Отдельные зоны для отдыха и загара возле бассейнов
  • Закрытый бассейн с джакузи и сауной
  • Рестораны, кафе и бар в бассейне
  • СПА - салон
  • Фитнес - центр
  • Тренажерный зал, и зал для занятий боевыми искусствами
  • Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки
  • Зал для игры в сквош
  • Большая детская игровая комната с игровыми приставками и настольными играми
  • Детские игровые площадки на свежем воздухе
  • Бильярд
  • Парковые зоны
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр для показов кинофильмов и выступлений артистов
  • Прокат автомобилей
  • Бесплатный трансфер на пляж

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Студии в комплексе Pearl Island.
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,844
Жилой квартал CC Tower Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$101,811
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Газивера, Северный Кипр
от
$94,403
Жилой комплекс Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,769
Жилой квартал Neo Residence
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$189,854
Вы просматриваете
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$203,353
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Северного Кипра – Лонг-Бич, Grand Saphire Hotel, Luna Park, баров, ресторанов и детской площадки.Солнечная башня содержит:Студия, 1+1, 2+1 квартирыпарковка, лифт, система видеодомофонов, бассейнОсобенности:Качественный …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Показать все Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Северный Кипр
от
$146,156
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу яв…
Застройщик
Tunalı İnşaat
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации