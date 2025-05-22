Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!



Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич.

Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра.

Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и комфорт.

Окончание строительства: сдан

У нас цены ниже на 30% - 40% чем стоимость аналогичных квартир у застройщика!



Основные характеристики:

Уютная гостиная

Кухня со встроенной мебелью высокого качества

Полностью оборудованная ванная комната

Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате

Электрический водонагреватель

Панорамные окна с двойными стеклопакетами

Стеклянные перила на балконе



Инфраструктура:

Открытые бассейны

Джакузи

Детский бассейн с аквапарком

Отдельные зоны для отдыха и загара возле бассейнов

Закрытый бассейн с джакузи и сауной

Рестораны, кафе и бар в бассейне

СПА - салон

Фитнес - центр

Тренажерный зал, и зал для занятий боевыми искусствами

Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки

Зал для игры в сквош

Большая детская игровая комната с игровыми приставками и настольными играми

Детские игровые площадки на свежем воздухе

Бильярд

Парковые зоны

Площадки для барбекю

Амфитеатр для показов кинофильмов и выступлений артистов

Прокат автомобилей

Бесплатный трансфер на пляж

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!