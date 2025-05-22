Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!
Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич.
Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра.
Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и комфорт.
Окончание строительства: сдан
Основные характеристики:
Инфраструктура:
