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Продажа новостроек в Gecitkale Serdarli Belediyesi

Лефконико
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Жилой квартал Olea Residence
Жилой квартал Olea Residence
Лефконико, Северный Кипр
от
$79,792
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Мелунта, Северный Кипр
от
$244,172
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 72–165 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-717 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 72 m2 2+1 - GR Dublex 101 м2  2+1 Пентхаус - 142 м2 - 158 м2 3+1 - 165 m2  ДОСТУПНЫЕ Т…
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Мелунта, Северный Кипр
от
$486,802
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-728 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -50 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 80 м2  3+1 - 100 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. …
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Properties and partners
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