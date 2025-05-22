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Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,457
BTC
2.1940819
ETH
115.0012136
USDT
182 369.9954026
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26627
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Этот новый концептуальный проект позволит вам испытать разнообразие отдыха от процветающих пятипалых гор и великолепных пейзажей Средиземного моря прямо перед вами.

Роскошь, уединение, спокойствие, расслабление, комфорт и современность - это то, что вы найдете здесь, в Phuket Health & Wellness Resort. Тихая атмосфера среди зелени природы и свежего воздуха укрепляет концепцию здоровья и благополучия, на которой построен проект.

Проект состоит из 655 жилых единиц - 368 студийных квартир, 136 1+1 квартир, 136 3+1 квартир, 12 полуотдельных вилл и 3 отдельно стоящих вилл. Он также в полной мере использует медицинские клиники на месте и средства для фитнес-сессий, оздоровительных семинаров, йоги, медитации и массажа. Природные прогулки и велосипедные маршруты также предназначены для тех, кто ищет кусочек ума в этой естественной среде. Что еще может попросить тело и разум?

Проект «Пхукет» предлагает ряд объектов, в том числе:

  • крытый бассейн с подогревом,
  • Спа с сауной,
  • Хаммам и массаж,
  • тренажерный зал и медицинский центр,
  • теннисный корт,
  • ресторан,
  • пляж с пляжными удобствами,
  • арт-зона,
  • бассейны с водопадами,
  • стоматологическая клиника, услуги по проверке тела и экстренная помощь.

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,457
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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