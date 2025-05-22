Жилой комплекс Phuket Health and Wellness resort

Этот новый концептуальный проект позволит вам испытать разнообразие отдыха от процветающих пятипалых гор и великолепных пейзажей Средиземного моря прямо перед вами.

Роскошь, уединение, спокойствие, расслабление, комфорт и современность - это то, что вы найдете здесь, в Phuket Health & Wellness Resort. Тихая атмосфера среди зелени природы и свежего воздуха укрепляет концепцию здоровья и благополучия, на которой построен проект.

Проект состоит из 655 жилых единиц - 368 студийных квартир, 136 1+1 квартир, 136 3+1 квартир, 12 полуотдельных вилл и 3 отдельно стоящих вилл. Он также в полной мере использует медицинские клиники на месте и средства для фитнес-сессий, оздоровительных семинаров, йоги, медитации и массажа. Природные прогулки и велосипедные маршруты также предназначены для тех, кто ищет кусочек ума в этой естественной среде. Что еще может попросить тело и разум?

Проект «Пхукет» предлагает ряд объектов, в том числе: