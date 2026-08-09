Trikomo, Северный Кипр

GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…