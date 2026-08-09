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Новостройки в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
146
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81
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Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Жилой комплекс Sea Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$91,075
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 55–78 м²
8 объектов недвижимости 8
Sea Life Residence — жизнь в самом сердце Long Beach 🌊🏖 Sea Life Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в минутной пешей доступности от одного из лучших песчаных пляжей Северного Кипра — Long Beach. Это редкий формат: жить буквально у моря, в центре всей курортной …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 60.0
87,017 – 120,070
Квартира 2 комнаты
72.0 – 78.0
132,212 – 186,176
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
Жилой комплекс La Isla Villas
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Жилой комплекс La Isla Villas
Спатарико, Северный Кипр
от
$278,639
Варианты отделки С отделкой
Площадь 170 м²
1 объект недвижимости 1
La Isla Villas — гармония природы и современного комфорта у Long Beach 🌿🌊 La Isla Villas — современный жилой комплекс, созданный с философией «Чистое дыхание будущего», где сочетаются радость островной жизни, природная гармония и комфорт современного жилья. Проект расположен в одном из…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
Жилой комплекс Four Seasons Life II
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Жилой комплекс Four Seasons Life II
Богази, Северный Кипр
от
$217,415
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 40–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Four Seasons Life II — гармония природы и комфорта у Средиземного моря 🌊🌿 Four Seasons Life II — полностью готовый жилой комплекс, предлагающий жизнь с привилегиями в одном из самых перспективных районов Искеле — Boğaz. Проект создан с уважением к природе и архитектурной гармонии регио…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
217,205
Студия
40.0
119,395
Агентство
SMAK Partners
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
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Многоквартирный жилой дом Bellagio
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Новый центр притяжения Meditteranean находится в Искеле. Белладжио — роскошь, воплощенная в жизнь. Он позволяет открыть для себя неограниченный комфорт роскошной жизни в сердце природы и моря. Просторные апартаменты, террасы и балконы, спроектированные с эстетическими и функциональными особе…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
Жилой комплекс Magnolia Residence
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Жилой комплекс Magnolia Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$213,283
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 106 м²
1 объект недвижимости 1
Magnolia Residence — современный жилой комплекс с технологичным комфортом в Искеле 🌴 Magnolia Residence — инновационный жилой проект в районе Искеле, созданный для тех, кто ценит современный стиль жизни, комфорт и технологии. Название комплекса вдохновлено цветком магнолии — символом с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
106.0
217,205
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Показать все Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$128,512
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Площадь 54–117 м²
8 объектов недвижимости 8
Новый эталон роскошной жизни на берегу Средиземного моря 🌊✨ Grand Sapphire Resort & Residences — это крупнейший и самый масштабный жилой проект Северного Кипра, расположенный на первой линии знаменитого Long Beach в Искеле. 1630 роскошных резиденций, отель мирового уровня и концепция ж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
111.0 – 117.0
269,820 – 296,802
Студия
54.0
150,425 – 153,797
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$303,111
Варианты отделки С отделкой
Это проект получил престижные награды Property NC Awards! Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort. Квартира полностью меблирована и укомплектована: сов…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,792
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с террасой 15 м2 в комплексе Park Residence. Двухкомнатные апартаменты в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. В этом проекте все бы…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Показать все Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Trikomo, Северный Кипр
от
$176,478
Варианты отделки С отделкой
Меблированные студии 48.8 м2 и 55.6 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard. В студии имеется гостиная зона с телевизором и двуспальной кроватью, кухонная зона с техникой, включая варочную панель, вытяжку и холодильник. Этот проект имеет большую территорию и многообра…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
Жилой комплекс Green & Blue
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Жилой комплекс Green & Blue
Йиалусса, Северный Кипр
от
$160,517
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Зеленый и синий берет свое название от двух определяющих цветов региона Карпас: глубокого синего Средиземного моря и пышного зеленого его нетронутого природного ландшафта. 🌿. Каждая резиденция вдумчиво расположена, чтобы принять эти элементы, создавая гармоничный баланс между природой и совр…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
Жилой комплекс Aventus Residence
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Жилой комплекс Aventus Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$211,811
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Aventus Residence - это новый жилой комплек, расположенный в районе Искеле, всего в 750 метрах от Средиземного моря. Проект удобно расположен рядом с ресторанами, рынками, АЗС и всеми необходимыми удобствами. Aventus состоит из двух этапов, которые включают в себя семь жилых домов на 130 …
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Воколида, Северный Кипр
от
$193,991
Варианты отделки С отделкой
Квартира с двумя спальнями 87 м2 - комплексе в 100 метрах от собственного песчаного пляжа в 5* СПА комплексе Thalassa Beach. Комплекс находится в главной туристической зоне Северного Кипра. Регион Бафры стремительно развивается как основной туристический регион. СПА - комплекс расположен …
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Smart Home
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Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Trikomo, Северный Кипр
от
$70,101
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence. "Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Ки…
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Smart Home
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Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
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Жилой комплекс Olive Court 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,371
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 103 м²
1 объект недвижимости 1
Olive Court 2 — современный комплекс в Йени Боазичи 🌿🏡 Olive Court 2 расположен в районе Yeni Boğaziçi — всего в 10 минутах ходьбы от моря. Проект включает 58 резиденций, сочетая современную архитектуру, продуманную планировку и зелёное окружение. Каждая деталь продумана для комфортной ж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
103.0
133,561
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
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Жилой комплекс Sky Diora
Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Проект Sky Diora — это особый жилой район, расположенный в Ени Эренкёй. С 80 единицами, 10 блоками, офисом управления для аренды и обслуживания, этот проект направлен на то, чтобы смешать безмятежную атмосферу моря с комфортом современной жизни, чтобы превратить ваши мечты в реальность. Кром…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
Жилой комплекс Caesar Blue
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Жилой комплекс Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$120,726
Площадь 48–112 м²
15 объектов недвижимости 15
Caesar Blue — это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, эксклюзивно спроектированный и построенный компанией Afik Group. Caesar Blue находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоуха…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0 – 75.0
91,739 – 170,661
Квартира 2 комнаты
106.0 – 112.0
161,892 – 221,927
Студия
48.0 – 52.0
97,810
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Yalusa Homes
Жилой комплекс Yalusa Homes
Жилой комплекс Yalusa Homes
Жилой комплекс Yalusa Homes
Жилой комплекс Yalusa Homes
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Жилой комплекс Yalusa Homes
Йиалусса, Северный Кипр
от
$230,560
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Yalusa Homes — гармония природы и уединения 🌿🌊 Yalusa Homes — это экологичный жилой проект в регионе Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — одном из самых нетронутых и живописных уголков Северного Кипра. Здесь, вдали от городской суеты, вас ждёт тишина, чистейшее море и по-настоящему размеренный обра…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Abelia Residence
Жилой комплекс Abelia Residence
Жилой комплекс Abelia Residence
Жилой комплекс Abelia Residence
Жилой комплекс Abelia Residence
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Жилой комплекс Abelia Residence
Богази, Северный Кипр
от
$69,865
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 36–123 м²
4 объекта недвижимости 4
Abelia Residence — современная жизнь у моря в Boğaz 🌊🏖 Abelia Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном регионе Boğaz на восточном побережье Северного Кипра. Комплекс находится всего в 250 метрах от моря, что позволяет жителям наслаждаться атмо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0
70,153
Квартира 2 комнаты
123.0
222,601
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Показать все Жилой комплекс HERA
Жилой комплекс HERA
Воколида, Северный Кипр
от
$236,676
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
HERA — 5★ роскошь у лучших пляжей Северного Кипра 👑 Расположенный в районе Бафра (Искеле), проект HERA находится в одном из самых перспективных и престижных туристических центров Северного Кипра 🌴 Когда-то тихая прибрежная деревня, Бафра за последние 10–15 лет превратилась в динамично ра…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
Варианты отделки С отделкой
Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019! Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино. Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х ки…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Показать все Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Многоквартирный жилой дом ISATIS INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$224,274
НДС
Количество этажей 10
В нескольких шагах от золотых песчаных пляжей INFINITY предлагает идеальную гармонию между мирным уединением и яркой жизнью. Вдали от шума города, но с легким доступом к своему бизнесу и местам отдыха - это то, где ваш дом мечты становится реальностью.Аэропорт Ларнаки 79 кмНикосия 65 кмАйя-Н…
Застройщик
ISATIS Construction Ltd
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Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
Жилой комплекс La Palazzo
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Жилой комплекс La Palazzo
Гастриа, Северный Кипр
от
$218,350
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
La Palazzo - это новое лицо для региона Богаз, сочетающее самые высокие стандарты с классическим изысканным видом. Ла Палаццо является самым чистым воплощением роскоши. Будь то просторная 2-комнатная квартира или 4-комнатная отдельно стоящая вилла, мы можем улучшить ваш жизненный опыт.Ла Пал…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Показать все Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Жилой комплекс Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,053
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 57–130 м²
2 объекта недвижимости 2
Edelweiss Holiday Residence — курортный комплекс с полной инфраструктурой в Искеле 🌴🌊 Edelweiss Holiday Residence — современный жилой комплекс, сочетающий архитектурную эстетику, качество строительства и курортный образ жизни в одном пространстве. Проект полностью готов и предлагает ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
178,081
Студия
57.0
82,295
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$72,797
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. Лонг Бич это удачные инвестиции и возм…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Показать все Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$137,222
Год сдачи 2026
CC Towers Iskele — современный жилой комплекс на Северном Кипре, всего в 1,5 км от песчаного пляжа. Этот проект привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для собственного комфорта или аренды. Специальные условия, такие как выгодные цены и беспроцентная рассрочка платежа до 8…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Показать все Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Воколида, Северный Кипр
от
$87,763
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Thalassa Beach Resort — жилой комплекс на первой линии моря в районе Bafra 🌊🏖 Thalassa Beach Resort — премиальный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу моря в туристической зоне Bafra, Северный Кипр. Комплекс занимает уникальную позицию на первой линии с собственным песчаным пл…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Показать все Жилой комплекс The Blue Residence
Жилой комплекс The Blue Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$194,503
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach. Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минут…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Показать все Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Trikomo, Северный Кипр
от
$122,482
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современное и минималистичное чувство комфорта. Смешивая классическую средиземноморскую архитектуру и азиатский минимализм, LİLİUM PARK предлагает своим гостям спокойную и удобную жизнь комплекса. Отходя от многоэтажных конструкций, в двухэтажных домах Lilium Park вас ждет дружелюбная и …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Показать все Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$234,913
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Площадь 113–190 м²
4 объекта недвижимости 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — премиальный курортный комплекс у Long Beach 🌊 Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — часть одного из самых масштабных и престижных проектов Северного Кипра, расположенного в районе Искеле, всего в нескольких минутах ходьбы от Long Beach. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
113.0 – 118.0
236,092 – 256,329
Квартира 3 комнаты
190.0
403,381
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Показать все Жилой комплекс Riverside Life
Жилой комплекс Riverside Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$92,108
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 17
Площадь 38–135 м²
16 объектов недвижимости 16
Riverside Life — жизнь рядом с морем и природой 🌴🌊 Riverside Life — современный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Long Beach, Искеле, всего в нескольких минутах пешком от знаменитого песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс находится в удобной локации напротив Caesar…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.0 – 62.0
102,532 – 163,241
Квартира 2 комнаты
73.0 – 135.0
176,732 – 288,707
Студия
38.0
93,088 – 105,230
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
Жилой комплекс Park Residence
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Жилой комплекс Park Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$90,611
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 60–200 м²
9 объектов недвижимости 9
Новое дыхание побережья Long Beach 🌊 Park Residence — современный жилой комплекс всего в 200 метрах от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Проект создан для тех, кто хочет жить у моря, наслаждаться видом и чувствовать атмосферу настоящего курорта каждый день. 🏖 До пляжа — всего 2 м…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 200.0
97,096 – 462,360
Квартира 2 комнаты
86.0 – 90.0
155,146 – 240,140
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Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
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Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2
Спатарико, Северный Кипр
от
$169,904
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Всего в нескольких шагах от золотых песков, баланс спокойный с активным, вдали от городской суеты и, тем не менее, с легким доступом к своим деловым и развлекательным центрам, делает Северный Кипр домом вашей мечты.Аэропорт Ларнаки 79 кмНикосия 65 кмАйя-Напа 45 кмАэропорт Эркан 55 кмФамагуст…
Застройщик
ISATIS Construction Ltd
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Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Показать все Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич. Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра. Развитая инфраструктура …
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Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
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Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$157,328
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
La Joya Beach Residences — это премиальный жилой проект, расположенный в районе Long Beach, Искеле, одном из самых востребованных прибрежных направлений Северного Кипра. Название La Joya в переводе с испанского означает «драгоценность», и проект полностью оправдывает это значение. Низкоэт…
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SMAK Partners
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Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
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Вилла Boğaz Vista
Богази, Северный Кипр
от
$538,945
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Boğaz Vista — частные виллы у моря 🏖️ Новый проект в Боазе, всего 700 м до моря. Тихий район, приватность и современный комфорт — отличный вариант для жизни и отдыха. В комплексе всего 9 вилл: Blue View Villas (2+1) Elegant Villas (3+1) --- Blue View Villas — ключевые о…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$95,714
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная студия (0+1) 44 м2 с балконом с прямым видом на море. Закрытый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 200 метрах от моря в районе Боаз, в 10 км от города Фамагуста, рядом с ко…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
Жилой комплекс Courtyard Platinum
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Жилой комплекс Courtyard Platinum
Богази, Северный Кипр
от
$170,378
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
🏡 Courtyard Platinum — новый уровень комфорта и роскоши в самом сердце стремительно развивающегося региона Искеле, Северный Кипр. Проект продолжает успех популярного Courtyard Long Beach Holiday Resort, задавая новые стандарты для жизни и инвестиций. 🌿 Уникальная концепция “Courtyard” Н…
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SMAK Partners
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Жилой комплекс Velaris
Жилой комплекс Velaris
Жилой комплекс Velaris
Жилой комплекс Velaris
Жилой комплекс Velaris
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Жилой комплекс Velaris
Богази, Северный Кипр
от
$196,318
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Velaris — гармония стиля, уюта и курортной жизни 🌿✨ Velaris — это современный малоэтажный проект, расположенный всего в 700 метрах от моря, созданный для комфортной жизни и отдыха в атмосфере спокойствия и уюта 🌊 Идеальное место для тех, кто ценит баланс между природой, развитой инфрастр…
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Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
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Жилой комплекс Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$56,750
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 40–128 м²
54 объекта недвижимости 54
Caesar Resort — город-курорт у самого моря 🌊🏖✨ Caesar Resort расположен в Искеле, рядом с легендарным пляжем Лонг Бич — одним из самых красивых песчаных пляжей Кипра. Проект занимает впечатляющую территорию 393 570 м² — это настоящий курортный город с собственной инфраструктурой, ресто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0 – 80.0
71,502 – 116,697
Квартира 2 комнаты
75.0 – 122.0
88,366 – 168,637
Квартира 3 комнаты
128.0
225,300
Студия
40.0 – 60.0
57,337 – 141,655
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Богази, Северный Кипр
от
$169,742
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 71 м2 в 5* СПА комплексе Caesar Blue. Новый комплекс апартаментов расположенный в живописной части региона Боаз, с чистым песочным пляжем. Апартаменты идеально подходят для отдыха, сдачи в аренду и для постоянного проживания. Инфраструкту…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
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Жилой комплекс MCKENZIE 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$404,940
Жилой комплекс Mckenzie 2 представляет собой роскошный и высококачественный проект, который находится в популярном курортном районе Лонг Бич, севернее Фамагусты, на Северном Кипре. Этот проект обещает непередаваемый образ жизни среди красоты природы и близости Средиземного моря. Преимущества…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
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Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладо…
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Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
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Жилой комплекс Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$194,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
🌊 Querencia — великолепный проект, который создаст неповторимую атмосферу на Лонг-Бич, всего в 400 метрах от моря. Прямо напротив уникального пляжа откроется комплекс с вдохновляющими видами, продуманными жилыми пространствами и насыщенной инфраструктурой. 🏢 4 блока, один из которых буде…
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Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Жилой комплекс Courtyard
Trikomo, Северный Кипр
от
$137,276
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 50–125 м²
5 объектов недвижимости 5
Courtyard — уютный курортный комплекс в сердце Long Beach 🌴🌊 Готовый жилой комплекс Courtyard расположен в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра — Long Beach, всего в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа 🏖✨ Это гармоничное сочетание комфорта, зелёных пространств и полно…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.0
175,383
Квартира 2 комнаты
125.0
294,778
Студия
50.0
139,632 – 144,354
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
Жилой комплекс Royal Life Residence
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Жилой комплекс Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$73,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 41–58 м²
10 объектов недвижимости 10
Royal Life Residence — современный жилой комплекс в 100 метрах от Long Beach 🌊 Royal Life Residence — готовый жилой комплекс, расположенный в самом сердце популярного района Long Beach (Искеле), всего в 100 метрах от песчаного пляжа Средиземного моря. Комплекс предлагает комфортную кур…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 58.0
97,810 – 113,324
Студия
41.0 – 42.0
74,200 – 83,644
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
Жилой комплекс Kaya Residences
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Жилой комплекс Kaya Residences
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$113,078
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Kaya Residences — солнце, море и роскошная жизнь в сердце Бафры ☀️🌊✨ Позвольте солнцу и лазурному морю стать частью вашей повседневной жизни в Бафре — одном из самых престижных курортных регионов Северного Кипра. Kaya Residences расположен всего в 5 минутах езды от одного из самых крас…
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Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
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Жилой комплекс Grand Sapphire BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$212,967
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Grand Sapphire BLU — новый уровень 7★ жизни у моря в Long Beach 🌊✨ Grand Sapphire BLU — ультрасовременный жилой комплекс премиум-класса на побережье Long Beach (Искеле), задающий новый стандарт 7-звёздочного образа жизни. Проект сочетает масштаб, инновационную архитектуру и уникальную …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Жилой комплекс Sky Deluxia Life
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Жилой комплекс Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$184,551
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 18
Площадь 47 м²
1 объект недвижимости 1
Sky Deluxia Life — жизнь в ритме курорта на Long Beach 🌴 Sky Deluxia Life — масштабный современный проект в самом сердце Искеле, в районе Long Beach. Комплекс гармонично интегрирован в живописный прибрежный ландшафт и предлагает формат «4 сезона отдыха» — не просто квартиру, а стиль жизни…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
103,881
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
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Жилой комплекс Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$85,549
НДС
Варианты отделки С отделкой
Площадь 42–143 м²
7 объектов недвижимости 7
Royal Sun Elite Residence — масштабный жилой комплекс на побережье Long Beach (Искеле), где гармонично сочетаются курортная атмосфера и комфорт городской инфраструктуры. Комплекс занимает территорию 90 акров и включает 1122 объекта недвижимости с различными типами жилья — от студий и апар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0 – 98.0
103,881 – 132,212
Вилла
143.0
294,778
Студия
42.0
87,017
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,066
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 36–189 м²
219 объектов недвижимости 219
Самый эксклюзивный проект Северного Кипра Ocean Life предлагает уникальную жизнь и инвестиционные возможности в дополнение к своей природе, климату, историческим красотам, туризму и инфраструктуре образования. Будучи центром внимания инвесторов и всего мира с его восхитительными ценами на жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 45.0
128,164 – 211,134
Квартира 2 комнаты
86.0 – 103.0
209,110 – 275,216
Квартира 3 комнаты
125.0
263,074 – 280,613
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
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Жилой комплекс D-Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$167,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра. Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте. ✨ Концепция All-in-One D-Point предлагает уникальное пространство, где…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с одной спальней в комплексе Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$213,304
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты с одной спальней (1+1) 64 м2 в престижном жилом комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort в 600 метрах от пляжа "Лонг бич". Дизайн пакет (мебель и техника) входит в стоимость. Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженность…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Показать все Жилой комплекс Venice
Жилой комплекс Venice
Спатарико, Северный Кипр
от
$132,156
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Venice — курортная жизнь с итальянским акцентом 🇮🇹✨ Venice — это уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце Long Beach, Искеле, где средиземноморская легкость встречается с романтикой Венеции 💙 Здесь вода — не просто фон, а часть образа жизни: каналы с гондолами, острова с джа…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Показать все Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions
Богази, Северный Кипр
от
$211,591
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Aquamarine Boğaz Mansions — панорамная жизнь у Средиземного моря 🌊 Aquamarine Boğaz Mansions — это эксклюзивный комплекс из 43 малоэтажных резиденций с захватывающими панорамными видами на Средиземное море и горы. Проект расположен всего в 600 метрах от живописной набережной восточного…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Жилой комплекс Caesar Beach
Богази, Северный Кипр
от
$378,413
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Caesar Beach — жилой комплекс на первой линии моря с полной курортной инфраструктурой 🌊🏖 Caesar Beach — современный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу Средиземного моря, с собственным оборудованным песчаным пляжем. Проект полностью готов и предлагает формат жизни у моря с ку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
100.0
377,748
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Показать все Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,446
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Локация: Искеле Расстояние до моря: 750 м Земельный участок: 22000 m2 Количество апартаментов: 130 Количество смежных вилл: 12 Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 …
Агентство
North Symbol
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Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
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Жилой комплекс ARCADIA
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,775
Варианты отделки С отделкой
Место, где мечты становятся реальностьюArcadia, расположенный в Искеле Богаз, представляет собой оживленный жилой комплекс с 300 современными единицами, включая студии, апартаменты с одной спальней, двухкомнатный дублекс и двухкомнатный дублекс. Каждый блок предназначен для комфорта и роскош…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Богази, Северный Кипр
от
$145,493
Варианты отделки С отделкой
Меблированная студия 46 м2 в комплексе Four Seasons Life на берегу моря. Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости. Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естеств…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Жилой комплекс Royal Sun Residence
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Жилой комплекс Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$75,868
Варианты отделки С отделкой
Площадь 42–103 м²
14 объектов недвижимости 14
Royal Sun Residence — готовый комплекс у самого моря 🌊☀️ Royal Sun Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Северного Кипра — Long Beach, Искеле. До знаменитого песчаного пляжа всего 5 минут пешком 🏖 Это проект, который уже …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 103.0
93,088 – 136,259
Квартира 2 комнаты
70.0 – 100.0
144,354 – 209,110
Студия
42.0
72,851
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Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$64,229
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями. До центра города и м…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Многоквартирный жилой дом Velocity
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,368
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Velocity — современный жилой комплекс в Искеле, всего 350 м от моря 🌊 Представляем вашему вниманию Velocity — новый 5-этажный жилой дом в одном из самых востребованных районов Искеле, рядом с знаменитым пляжем Лонг Бич. Комплекс сочетает отличную локацию, современное строительство и вы…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
Жилой комплекс Lagoon Verde
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Жилой комплекс Lagoon Verde
Спатарико, Северный Кипр
от
$136,135
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
Жилой комплекс Panorama Long Beach
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Жилой комплекс Panorama Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,560
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Площадь 74–85 м²
4 объекта недвижимости 4
Panorama Long Beach — новая архитектурная икона побережья 🌅🏖 Panorama Long Beach — это готовый премиальный жилой комплекс, расположенный всего в 180 метрах от моря (2 минуты пешком). Проект находится на границе зоны малоэтажной застройки, благодаря чему большинство квартир получают мак…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
263,749
Квартира 2 комнаты
80.0 – 85.0
364,257 – 418,221
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$238,660
Год сдачи 2026
🌟 Эксклюзивный жилой комплекс в Bahçeler, İskele 🌟   Ваш новый дом — сочетание роскоши, комфорта и уникального дизайна!   🏡 О проекте:   - Площадь застройки: 25 053 м².   - Закрытая площадь: 24 300 м².   - Зеленая зона: 2 330 м² — уютные сады и зоны отдыха.   🔹 Конфигурация:   …
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Патрики, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Спатарико, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$158,317
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$130,056
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Агентство
GP Real Estate
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Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
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Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$233,681
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
УНИКАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЖК С ГАРАНТИЕЙ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ Добро пожаловать в элитный жилой комплекс с концепцией отеля в туристическом регионе Бафра, Фамагуста! Проект расположен в оживленном туристическом районе в окружении 5-звездочных отелей с Казино в стиле Лас-Вегаса. За…
Агентство
North Symbol
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Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Trikomo, Северный Кипр
от
$158,317
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
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Жилой комплекс Дуплекс с тремя спальнями в комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$269,762
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Двухэтажные апартаменты с тремя спальнями 179 м2 с панорамным видом на море и горы, расположенные всего в 250 метрах от побережья в районе Боаз. На первом этаже находится просторная гостиная с панорамн…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$107,022
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$238,616
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Trikomo, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Гастриа, Северный Кипр
от
$142,321
Варианты отделки С отделкой
Уютные апартаменты 1+1 площадью 63 м² с застеклённой террасой 12 м². Квартира полностью готова к проживанию, полный дизайн-пакет с мебелью и техникой. Просторная гостиная с выходом на террасу, современная кухня открытого типа с полным комплектом посуды и бытовой техникой. Светлая спальня …
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
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Жилой комплекс Infinity
Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
INFINITY - это клубный апарт-отель с обширной инфраструктурой, предлагающий широкий выбор апартаментов с видом на море. Комплекс расположен в 450 метрах от моря в регионе Long Beach, который является отличным местом для спокойной жизни и отдыха.  ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА INFINITY: Бол…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой квартал Green Diamond Tower City
Жилой квартал Green Diamond Tower City
Патрики, Северный Кипр
от
$107,656
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Trikomo, Северный Кипр
от
$220,378
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Показать все Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Богази, Северный Кипр
от
$404,643
Варианты отделки С отделкой
Отдельное свидетельство о праве собственности (титул) готово. Нет никаких ограничений на покупку и оформление в 100% собственность для иностранцев, в отличие от всех соседних комплексов на этом побережье. Это редкая возможность приобрести полностью готовый дом у моря с чистыми документ…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Показать все Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич. Проект сочетает в себе современную архитекту…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
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Жилой комплекс CAESAR BLUE всего в 300 метрах от песчаного пляжа
Iskele District, Северный Кипр
от
$177,981
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
CAESAR BLUE — Жизнь в Первом Ряду Средиземного Моря Добро пожаловать в Caesar Blue – уникальный курортный комплекс всего в 300 метрах от песчаного пляжа, расположенный в престижном районе Боаз. Этот элитный проект сочетает изысканную архитектуру, пятизвёздную инфраструктуру и непревзойдён…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$143,119
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
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Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
Варианты отделки С отделкой
Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич. Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра. Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и ко…
Агентство
Smart Home
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Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$549,677
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$101,811
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
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Жилой комплекс INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$163,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный компанией Isatis Construction который предлагает широкий выбор квартир с видом на море. Он расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг-Бич, который является прекрасным местом для спокойной жизни или прос…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Туристический комплекс
Туристический комплекс
Туристический комплекс
Туристический комплекс
Туристический комплекс
Показать все Туристический комплекс
Туристический комплекс
Trikomo, Северный Кипр
от
$299,166
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, террасный дизайн. Виды: панорамный вид на море на 180 градусов, вид на юг в сторону Фамагусты, вид на север в сторону залива Карпас. Особенности: 701 квартира (студии, пентхаусы 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+…
Агентство
Right way Group
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Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$165,982
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре 🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км. 🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове. О П…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,470
Варианты отделки С отделкой
Площадь 62 м²
1 объект недвижимости 1
В Лонг-Бич возможна лучшая жизнь Мы не смогли устоять перед великолепным видом на море и вернулись с нашим проектом Mckenzie Gold в любимый район Лонг-Бич. Мы стали свидетелями нашей великолепной встречи в саду на террасе с видом на море. С помощью этого проекта мы предлагаем людям мир.Колич…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
102,532
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Показать все Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Спатарико, Северный Кипр
от
$124,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
ELYSIUM - это малоэтажный жилой комплекс класса люкс. Проект представляет собой закрытый микрорайон элитной недвижимости общей площадью 33 000 квадратных метров. На территории имеется охрана, курортная инфраструктура, тропический сад, стильный ландшафтный дизайн, декоративное освещение и лау…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Спатарико, Северный Кипр
от
$107,656
Год сдачи 2029
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$291,304
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Гастриа, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$203,353
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Северного Кипра – Лонг-Бич, Grand Saphire Hotel, Luna Park, баров, ресторанов и детской площадки.Солнечная башня содержит:Студия, 1+1, 2+1 квартирыпарковка, лифт, система видеодомофонов, бассейнОсобенности:Качественный …
Агентство
SMAK Partners
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