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Продажа новостроек в Dipkarpaz

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Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Dipkarpaz, Северный Кипр
от
$124,491
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 93–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,  который станет вашим персональным оазисом.  Состоит из двух этажных домов с видом на море.  Представлены: апартаменты с одной спальней…
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