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Жилой комплекс Bahamas Homes

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$204,679
BTC
2.4346183
ETH
127.6087561
USDT
202 363.1537058
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26623
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Этот концептуальный проект, расположенный на востоке Кирении, приносит вам Багамские острова. С его современным и уникальным дизайном, разнообразием типов и всеми удобствами, которые он может предложить, Багамские дома, безусловно, привлекают внимание.

Расположенный в самой зеленой и красивой части Кипра, проект Bahamas Homes предлагает частный пляжный образ жизни.

Bahamas Homes предлагает в общей сложности 701 единицу в 3 этапа.

Проект мирового класса является первоклассным с точки зрения качества и удобств, доступных для
жителей. Экзотический сайт имеет беспрепятственный вид на север, обращенный к синему Средиземному морю, и панорамный вид на юг с пятипалыми горами. Со всеми удобствами на месте этот единственный в своем роде проект - просто вкус рая.

На сайте:

  • Азиатский ресторан Fusion Cuisine
  • Рынок / Магазин товаров
  • Детская игровая зона
  • аптека
  • Обменный офис
  • Спа и оздоровительный центр
  • Крытый бассейн с подогревом
  • массаж
  • Сауна
  • Хамам
  • Холодный душ
  • джакузи
  • Центр красоты
  • Фитнес центр
  • Детская игровая площадка Indoor & Outdoor

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$204,679
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