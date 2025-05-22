Жилой комплекс Bahamas Homes

Этот концептуальный проект, расположенный на востоке Кирении, приносит вам Багамские острова. С его современным и уникальным дизайном, разнообразием типов и всеми удобствами, которые он может предложить, Багамские дома, безусловно, привлекают внимание.

Расположенный в самой зеленой и красивой части Кипра, проект Bahamas Homes предлагает частный пляжный образ жизни.

Bahamas Homes предлагает в общей сложности 701 единицу в 3 этапа.

Проект мирового класса является первоклассным с точки зрения качества и удобств, доступных для

жителей. Экзотический сайт имеет беспрепятственный вид на север, обращенный к синему Средиземному морю, и панорамный вид на юг с пятипалыми горами. Со всеми удобствами на месте этот единственный в своем роде проект - просто вкус рая.

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