Апарт-отель Hera - Luxury Resort & Casino

УНИКАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЖК С ГАРАНТИЕЙ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

Добро пожаловать в элитный жилой комплекс с концепцией отеля в туристическом регионе Бафра, Фамагуста! Проект расположен в оживленном туристическом районе в окружении 5-звездочных отелей с Казино в стиле Лас-Вегаса.

Застройщик дает гарантию полного возврата инвестиций в течении 7 лет с момента выдачи ключей! В течение семилетнего периода гарантии аренды инвесторы имеют право на бесплатное пользование удобствами, услугами, ресторанами и барами HERA в течение 15 дней в году в предпочтительные для них даты.

В ЖК предоставлены квартиры-студии 35 кв.м. жилой площади с полной меблировкой. Важно подчеркнуть, что компания тщательно выберет самую роскошную и высококачественную мебель для вашего дома. Полный дизайн пакет входит в стоимость. На территории комплекса есть круглосуточное видеонаблюдение. Квартира оснащена системой горячего водоснабжения 7/24 и центрального отопления.

Профессиональные сотрудники всегда готовы помочь вам с любыми вопросами и запросами. Услуги парковщика и трансфер из аэропорта обеспечат ваш комфорт и удобство во время пребывания. Насладитесь изысканными блюдами в нашем ресторане, а также воспользуйтесь услугами личного помощника для удовлетворения всех ваших потребностей. Также в вашем распоряжении услуги прачечной, трансфер на багги, частные курсы, премиум-сервис, уход за ребенком, химчистка, услуги по аренде, специальное меню и частный тренер.

Расслабьтесь под солнцем в бассейне, наслаждаясь освежающими напитками в баре или кафе. Отдохните и расслабьтесь в СПА-центре, где вас ждут разнообразные процедуры и массажи для вашего благополучия. Поддерживайте форму в фитнес-зале или окунитесь в веселье в ночном клубе. Любители гольфа могут насладиться игрой на прекрасных гольф-полях.

Первоначальный внос 40%, остаток беспроцентная рассрочка до ноября 2027

Получение ключей в июле 2027

-7 минут до 5* отелей

-40 минут до Центра Фамагусты

-40 минут до Аэропорта Ercan

Этот эксклюзивный проект на Северном Кипре предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести недвижимость в рамках гостиничной концепции с зарегистрированными на их имя правоустанавливающими документами.

Приглашаем вас стать частью этого эксклюзивного проекта на берегу Средиземного моря. Свяжитесь с нами и получите бесплатную консультацию, а так же подборку лучших инвестиционных проектов на Северном Кипре!