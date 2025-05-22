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Апарт-отель Hera - Luxury Resort & Casino

Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$233,681
BTC
2.7795871
ETH
145.6900423
USDT
231 036.6258175
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Теодорос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УНИКАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЖК С ГАРАНТИЕЙ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

Добро пожаловать в элитный жилой комплекс с концепцией отеля в туристическом регионе Бафра, Фамагуста! Проект расположен в оживленном туристическом районе в окружении 5-звездочных отелей с Казино в стиле Лас-Вегаса.

Застройщик дает гарантию полного возврата инвестиций в течении 7 лет с момента выдачи ключей! В течение семилетнего периода гарантии аренды инвесторы имеют право на бесплатное пользование удобствами, услугами, ресторанами и барами HERA в течение 15 дней в году в предпочтительные для них даты.

В ЖК предоставлены квартиры-студии 35 кв.м. жилой площади с полной меблировкой. Важно подчеркнуть, что компания тщательно выберет самую роскошную и высококачественную мебель для вашего дома. Полный дизайн пакет входит в стоимость. На территории комплекса есть круглосуточное видеонаблюдение. Квартира оснащена системой горячего водоснабжения 7/24 и центрального отопления.

Профессиональные сотрудники всегда готовы помочь вам с любыми вопросами и запросами. Услуги парковщика и трансфер из аэропорта обеспечат ваш комфорт и удобство во время пребывания. Насладитесь изысканными блюдами в нашем ресторане, а также воспользуйтесь услугами личного помощника для удовлетворения всех ваших потребностей. Также в вашем распоряжении услуги прачечной, трансфер на багги, частные курсы, премиум-сервис, уход за ребенком, химчистка, услуги по аренде, специальное меню и частный тренер.

Расслабьтесь под солнцем в бассейне, наслаждаясь освежающими напитками в баре или кафе. Отдохните и расслабьтесь в СПА-центре, где вас ждут разнообразные процедуры и массажи для вашего благополучия. Поддерживайте форму в фитнес-зале или окунитесь в веселье в ночном клубе. Любители гольфа могут насладиться игрой на прекрасных гольф-полях.

Первоначальный внос 40%, остаток беспроцентная рассрочка до ноября 2027 

Получение ключей в июле 2027

-7 минут до 5* отелей

-40 минут до Центра Фамагусты

-40 минут до Аэропорта Ercan

Этот эксклюзивный проект на Северном Кипре предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести недвижимость в рамках гостиничной концепции с зарегистрированными на их имя правоустанавливающими документами.

Приглашаем вас стать частью этого эксклюзивного проекта на берегу Средиземного моря. Свяжитесь с нами и получите бесплатную консультацию, а так же подборку лучших инвестиционных проектов на Северном Кипре!

Местонахождение на карте

Агиос Теодорос, Северный Кипр

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Апарт-отель Hera - Luxury Resort & Casino
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$233,681
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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