Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.

Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа.
Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями.
До центра города и морского побережья "Лонг Бич" всего несколько минут езды. Комплекс располагается на благоустроенной озелененной территории с плавательными бассейнами и парками для детей.
Большой выбор различных апартаментов (с одной, двумя и тремя спальнями) в этом комплексе!
Основные характеристики:
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!