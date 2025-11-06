  1. Realting.com
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.

Trikomo, Северный Кипр
от
$64,229
BTC
0.7639894
ETH
40.0439500
USDT
63 502.0688223
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 32926
ID новостройки на Realting
In CRM: 3066
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа.

Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями.

До центра города и морского побережья "Лонг Бич" всего несколько минут езды. Комплекс располагается на благоустроенной озелененной территории с плавательными бассейнами и парками для детей.

Большой выбор различных апартаментов (с одной, двумя и тремя спальнями) в этом комплексе!
 

Основные характеристики: 

  • Кухня со встроенными шкафами
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Электрический водонагреватель
  • Двойные стеклопакеты
  • Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах
  • Здания спроектированы таким образом, что из окон каждой квартиры открывается панорамный вид на море и горы
  • Комплекс спроектирован и строится по стандарту 5* отеля:
     

Инфраструктура:

  • 2 больших открытых бассейна
  • Детский открытый бассейн
  • Большой закрытый бассейн с подогревом
  • СПА-комплекс (1,300 м2)
  • Подземные автомобильные парковки
  • Ресторан A-La-Carte
  • Ирландский паб
  • Пул-бар
  • Фитнес центр
  • Ресепшн
  • Управляющая компания
  • Теннисный корт
  • Детский сад
  • Детская игровая площадка
  • Мини-аквапарк
  • Аренда авто
  • Бесплатный автобус на пляж Лонг Бич
  • Подземные автомобильные парковки
  • Охраняемая территория комплекса

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Вы просматриваете
