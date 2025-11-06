Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.

Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа.

Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями.

До центра города и морского побережья "Лонг Бич" всего несколько минут езды. Комплекс располагается на благоустроенной озелененной территории с плавательными бассейнами и парками для детей.



Большой выбор различных апартаментов (с одной, двумя и тремя спальнями) в этом комплексе!



Основные характеристики:

Кухня со встроенными шкафами

Полностью оборудованная ванная комната

Электрический водонагреватель

Двойные стеклопакеты

Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах

Здания спроектированы таким образом, что из окон каждой квартиры открывается панорамный вид на море и горы

Комплекс спроектирован и строится по стандарту 5* отеля:



Инфраструктура:

2 больших открытых бассейна

Детский открытый бассейн

Большой закрытый бассейн с подогревом

СПА-комплекс (1,300 м2)

Подземные автомобильные парковки

Ресторан A-La-Carte

Ирландский паб

Пул-бар

Фитнес центр

Ресепшн

Управляющая компания

Теннисный корт

Детский сад

Детская игровая площадка

Мини-аквапарк

Аренда авто

Бесплатный автобус на пляж Лонг Бич

Подземные автомобильные парковки

Охраняемая территория комплекса

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!