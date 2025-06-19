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Новостройки в Girne Belediyesi

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Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Темплос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$141,363
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID: CP-713 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН САД ФИТНЕС …
Агентство
Properties and partners
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Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Карми, Северный Кипр
от
$395,272
Год сдачи 2026
ID ПРОЕКТА:  CP-794   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -2200 м Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ…
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$122,132
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 m2  1+1 - 60 м - 72 м2  1+1 Дуплекс - 96 м2  3+1 - 295 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: октябр…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал THE HIVE
Жилой квартал THE HIVE
Казафани, Северный Кипр
от
$728,259
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Colesium Court
Жилой квартал Colesium Court
Термея, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$316,969
Варианты отделки С отделкой
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа. Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
Агентство
Justreal
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Многоквартирный жилой дом Amazing 2 Room Apartment in Cyprus Kyrenia 600 M to the Beach
Многоквартирный жилой дом Amazing 2 Room Apartment in Cyprus Kyrenia 600 M to the Beach
Карми, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-821 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -600M Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 45 м² - 104,000…
Агентство
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Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Жилой квартал Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$720,005
Год сдачи 2023
ID: CP-649 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 310 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЗОНА БАРБЕКЮ БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ П…
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Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Коттеджный поселок CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$201,821
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 45–347 м²
10 объектов недвижимости 10
Комплекс «CASA DEL MARE» ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)  расположен: в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,  казино, шоппинг центров, клубов,  исторических до…
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Риэлтор без границ
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Жилой квартал Park Avenue
Жилой квартал Park Avenue
Термея, Северный Кипр
от
$303,906
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$124,364
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ID: CP-650 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 - 55 m2 2+1 - 75 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май .2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобре…
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Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$893,154
Год сдачи 2024
ID: CP-708 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 210 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПО…
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Жилой квартал La Plage
Жилой квартал La Plage
Казафани, Северный Кипр
от
$811,724
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал CC Towers
Жилой квартал CC Towers
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
2 объекта недвижимости 2
CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.​ Расположение: Центр Гирне Удобный доступ к городск…
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GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Тримити, Северный Кипр
от
$303,378
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID: CP-681 - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Loft - 186 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан/кафе Тренажерный зал Сауна Открытый бассей…
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Вилла 4-комнатная вилла в комплексе с бассейном на К
Вилла 4-комнатная вилла в комплексе с бассейном на К
Тримити, Северный Кипр
от
$521,349
Год сдачи 2025
ID: CP-672 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1000 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 218 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская игровая площадка частный с…
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Многоквартирный жилой дом Очаровательная 2-комнатная квартира на Кипре/К
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 2-комнатная квартира на Кипре/К
Карми, Северный Кипр
от
$257,232
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-788 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1200 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 3+1 - 130 …
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Многоквартирный жилой дом Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia
Многоквартирный жилой дом Nice 2 Room Apartment in Cyprus/ Kyrenia
Карми, Северный Кипр
от
$132,195
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-802 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи проекта. LOCATİON: Кипр/Кирения Расстояние до моря -400М Расстояние до Лефкоша-25км Аэропорт Эркан – 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Pe…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$167,128
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  2+1 - 99 m2  1+1 Пентхаус - 133 м2  2+1 Пентхаус - 168 м2  3+1 Пентхаус - 230 м2 Бунгало 3+1 - 286 м2  …
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Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Тримити, Северный Кипр
от
$753,590
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Karmi Homes Villas
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Карми, Северный Кипр
от
$582,607
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре
Многоквартирный жилой дом Удивительный 3-комнатный пентхаус на Кипре
Карми, Северный Кипр
от
$255,406
ID ПРОЕКТА: CP-795 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 Пентхаус - 90 …
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Карми, Северный Кипр
от
$151,600
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-803 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -600 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус …
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Вилла Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$777,494
Год сдачи 2023
ID: CP-718 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -350 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 232 м2 - 265 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Домофон Д…
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Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Коттеджный поселок Alpino Island – виллы с панорамным видом на море и горы
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$269,874
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы Локация: Лапта 400 метров до моря Панорамные виды на море и горы Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км 10 км до Кирении О проекте Alpino Island – это уни…
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GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$342,190
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
ID: CP-680   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 92 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Кухонная техника B…
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Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Жилой квартал KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Тримити, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Термея, Северный Кипр
от
$1,00 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Жилой комплекс “Kyrenia Residence”.
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$61,226
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Многофункциональный комплекс в Кирении     В регионе Dogankoy в центре города Кирения возводится новый масштабный комплекс “Kyrenia Residence”.     Комплекс возводится в очень удобном месте. Здесь есть магазины, рестораны, огромный супермаркет Lemar. Самая востребованная частная школа …
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Эра - Недвижимости плюс
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Жилой квартал High Tower 2
Жилой квартал High Tower 2
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$170,983
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Коттеджный поселок BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающий  комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы” Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура. Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ. Инфраструктура комп…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Albatros View
Жилой комплекс Albatros View
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$531,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🏡 Пентхаус 2+1 Loft в премиальном проекте ALBATROS VIEW, Гирне Представляем уникальный двухуровневый пентхаус в эксклюзивном жилом комплексе ALBATROS VIEW, расположенном в престижном районе Гирне. Это идеальное сочетание современной архитектуры, приватности и уюта. О проекте: ✔ Обме…
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GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$152,929
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 49 m2 1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2 3+1 Бунгало - 285 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Февраль 2025 г.…
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$269,874
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ID: CP-712 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Пентхаус Дуплекс - 105 м2 - 118 м2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ…
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Жилой квартал Ozaköy
Жилой квартал Ozaköy
Казафани, Северный Кипр
от
$619,337
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал BELLA HILLS
Жилой квартал BELLA HILLS
Беллапаис, Северный Кипр
от
$1,14 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Жилой квартал BELLAPAIS VILLAS
Казафани, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Карми, Северный Кипр
от
$127,074
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА: CP-798   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 м² - 105 000 GBP…
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Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$1,02 млн
Год сдачи 2024
ID: CP-726 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -180M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 203 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад У…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирении в 450 м от пляжа
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирении в 450 м от пляжа
Карми, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-819 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -600M Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 60 м² - 114,000…
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Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$202,583
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GP real estate
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Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Жилой квартал Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$164,650
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$256,245
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка   …
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Карми, Северный Кипр
от
$139,865
Количество этажей 5
ID ПРОЕКТА:  CP-797   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - …
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Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре
Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре
Карми, Северный Кипр
от
$151,600
ID ПРОЕКТА:  CP-799 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до города Лефкоша - 25 км. Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 85 м² - 125 000 GBP СРОКИ: , Да…
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Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Жилой квартал Doganköy Begonvil Town House
Термея, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$448,429
Год сдачи 2023
ID: CP-724 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 250 m2  4+1 - 240 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассе…
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Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$160,909
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
ID: CP-689 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе Фитн…
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Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Жилой квартал Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$177,252
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GP real estate
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Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$651,717
Год сдачи 2023
ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэропорт Никосии - 25 км - Аэропорт Эрджан - 43 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+2 - 350 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ОСОБЕННОСТИ: ТЕРРАСНАЯ ЗОНА…
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Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Жилой комплекс CLIFF (Кристалл)
Темплос, Северный Кипр
от
$148,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Расположен в поселке Эсентепе,  Кирения. Общая площадь проекта: 85.000м2 Это современный жилой комплекс,  предлагающий апартаменты и смежные виллы. Расположенный всего в 100 метрах от хорошо  оборудованного пляжа, в окружении  захватывающих видов на Средиземное море и  горы. Идеа…
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Жилой квартал Carrington 55
Жилой квартал Carrington 55
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$253,244
Год сдачи 2024
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$154,841
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
ID: CP-669 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -850M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 м2 - 140 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: мини-бар и джакузи по…
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Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$141,416
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2  2+1 - 67 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе …
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$332,845
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
ID: CP-711 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Garden Duplex - 143 м2  2+1 Пентхаус - 137 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2024 г. ФАК…
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Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Тримити, Северный Кипр
от
$694,224
Год сдачи 2025
ID: CP-704 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 180 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн Сад Условия оплаты: Приобр…
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Вилла Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире
Вилла Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире
Карми, Северный Кипр
от
$471,592
Год сдачи 2024
ID ПРОЕКТА:  CP-789 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -5000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 199…
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Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Жилой квартал Новый проект в Доганкёй
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2025
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GP real estate
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Жилой квартал Elite Residence
Жилой квартал Elite Residence
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 15
​Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950. …
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Жилой квартал Ardem Paradise 2
Жилой квартал Ardem Paradise 2
Казафани, Северный Кипр
от
$487,617
Год сдачи 2025
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GP real estate
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Жилой квартал Bella Villa
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Год сдачи 2023
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Многоквартирный жилой дом Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре/Кире
Карми, Северный Кипр
от
$194,595
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
ID ПРОЕКТА: CP-793 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения Расстояние до моря -1000 м Расстояние до города Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТО…
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Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$963,836
Год сдачи 2024
ID: CP-710 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН ПРИВАТНЫЙ…
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