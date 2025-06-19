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ID: CP-713
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 55 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
САД
ФИТНЕС
…
ID ПРОЕКТА:
CP-794
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -2200 м
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ…
ID: CP-702
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -250M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 49 m2
1+1 - 60 м - 72 м2
1+1 Дуплекс - 96 м2
3+1 - 295 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябр…
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа.
Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательны…
ID ПРОЕКТА:
CP-821
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -600M
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 45 м² - 104,000…
ID: CP-649
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан -40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 310 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЗОНА БАРБЕКЮ
БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ П…
Комплекс «CASA DEL MARE»
ГОТОВНОСТЬ ИЮНЬ 2026 г.(+6 мес.)
расположен:
в 5 минутах езды от профессионального 18-луночного международного гольф КЛУБА
в 25 минутах езды от Кирении, ведущих университетов, школ, ресторанов,
казино, шоппинг центров, клубов,
исторических до…
ID: CP-650
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -650 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан -40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+1 - 55 m2
2+1 - 75 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май .2025
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобре…
ID: CP-708
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 210 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПО…
CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.
Расположение:
Центр Гирне
Удобный доступ к городск…
ID: CP-681
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Loft - 186 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан/кафе
Тренажерный зал
Сауна
Открытый бассей…
ID: CP-672
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1000 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 218 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Детская игровая площадка
частный с…
ID ПРОЕКТА:
CP-788
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1200 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
3+1 - 130 …
ID ПРОЕКТА:
CP-802
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи проекта.
LOCATİON: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -400М
Расстояние до Лефкоша-25км
Аэропорт Эркан – 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Pe…
ID ПРОЕКТА:
CP-795
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 Пентхаус - 90 …
ID ПРОЕКТА:
CP-803
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус …
ID: CP-718
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -350 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 232 м2 - 265 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Домофон
Д…
Alpino Island – эксклюзивные виллы с панорамным видом на море и горы
Локация: Лапта
400 метров до моря
Панорамные виды на море и горы
Прямой выход на прогулочную набережную протяженностью 5 км
10 км до Кирении
О проекте
Alpino Island – это уни…
ID: CP-680
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1500 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 92 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Кухонная техника B…
Многофункциональный комплекс в Кирении
В регионе Dogankoy в центре города Кирения возводится новый масштабный комплекс “Kyrenia Residence”.
Комплекс возводится в очень удобном месте. Здесь есть магазины, рестораны, огромный супермаркет Lemar. Самая востребованная частная школа …
Потрясающий комплекс с видом на Средиземное море - “Багамы”
Комплекс находится вблизи г.Кирения и знаменитого пляжа Алагади. Рядом расположены также рестораны, магазины и вся необходимая инфраструктура.
Поблизости расположен 18-луночный международный ГОЛЬФ-КЛУБ.
Инфраструктура комп…
🏡 Пентхаус 2+1 Loft в премиальном проекте ALBATROS VIEW, Гирне
Представляем уникальный двухуровневый пентхаус в эксклюзивном жилом комплексе ALBATROS VIEW, расположенном в престижном районе Гирне. Это идеальное сочетание современной архитектуры, приватности и уюта.
О проекте:
✔ Обме…
ID: CP-714
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 49 m2
1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2
3+1 Бунгало - 285 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Февраль 2025 г.…
ID: CP-712
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+1 Пентхаус Дуплекс - 105 м2 - 118 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ…
ID ПРОЕКТА:
CP-798
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 м² - 105 000 GBP…
ID: CP-726
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -180M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 203 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июль 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоянка
Сад
У…
ID ПРОЕКТА:
CP-819
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -600M
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 60 м² - 114,000…
ID: CP-725
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 60 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
…
ID ПРОЕКТА:
CP-797
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - …
ID ПРОЕКТА:
CP-799
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 125 000 GBP
СРОКИ:
, Да…
ID: CP-724
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -800M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 250 m2
4+1 - 240 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассе…
ID: CP-689
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1500M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 60 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
Фитн…
ID: CP-648
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -450 м
- Международный аэропорт Никосии - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 43 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+2 - 350 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ОСОБЕННОСТИ:
ТЕРРАСНАЯ ЗОНА…
Расположен в поселке Эсентепе, Кирения.
Общая площадь проекта: 85.000м2
Это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы.
Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на
Средиземное море и горы. Идеа…
ID: CP-669
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -850M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 м2 - 140 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
мини-бар и джакузи
по…
ID: CP-697
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 - 67 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
…
ID: CP-711
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Garden Duplex - 143 м2
2+1 Пентхаус - 137 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2024 г.
ФАК…
ID: CP-704
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 180 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
Сад
Условия оплаты:
Приобр…
ID ПРОЕКТА:
CP-789
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -5000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 199…
Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Elite Residence», расположенный в живописном районе Караогланоглу города Кирения, Северный Кипр. Этот современный комплекс предлагает разнообразие апартаментов с количеством спален от одной до трех, площадью от 60 м² и стоимостью от £139,950.
…
ID ПРОЕКТА:
CP-793
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -1000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТО…
ID: CP-710
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
ПРИВАТНЫЙ…