Жилой комплекс Caesar Blue

Caesar Blue — это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, эксклюзивно спроектированный и построенный компанией Afik Group.

Caesar Blue находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра.

К Вашим услугам множество вариантов отдыха — от расслабляющего пилатеса в тени деревьев до захватывающего вейкбординга на море.

КОМПЛЕКС CAESAR BLUE С РОСКОШНЫМИ АПАРТАМЕНТАМИ НА БЕРЕГУ МОРЯ И АКВА КЛУБ с уникальным АКВАПАРКОМ — это часть проектов Afik Group на Северном Кипре (Caesar Resort, Caesar Beach, Caesar Bay и Caesar Cliff), где жители могут пользоваться широким спектром инфраструктуры Caesar для отдыха и занятий водными видами спорта.

Комплекс находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа, с захватывающим видом на море и горы.