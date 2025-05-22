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Жилой комплекс Caesar Blue

Гастриа, Северный Кипр
от
$186,976
BTC
2.2240404
ETH
116.5714658
USDT
184 860.1159727
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26615
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Гастриа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Caesar Blue — это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра, эксклюзивно спроектированный и построенный компанией Afik Group.

Caesar Blue находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра.

К Вашим услугам множество вариантов отдыха — от расслабляющего пилатеса в тени деревьев до захватывающего вейкбординга на море.

КОМПЛЕКС CAESAR BLUE С РОСКОШНЫМИ АПАРТАМЕНТАМИ НА БЕРЕГУ МОРЯ И АКВА КЛУБ с уникальным АКВАПАРКОМ — это часть проектов Afik Group на Северном Кипре (Caesar Resort, Caesar Beach, Caesar Bay и Caesar Cliff), где жители могут пользоваться широким спектром инфраструктуры Caesar для отдыха и занятий водными видами спорта.

Комплекс находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа, с захватывающим видом на море и горы.

Местонахождение на карте

Гастриа, Северный Кипр

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Жилой комплекс Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$186,976
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