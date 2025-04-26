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ID: CP-707
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 35 m2
1+1 - 44 м2 - 77 м2
1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2
2+1 - 92 m2
СРОКИ:
Дата завершения строител…
ID ПРОЕКТА:
CP-817
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
Расстояние до моря -1000M
Расстояние до Лефкоша - 70 км
Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 39 м² - 67,00…
ID ПРОЕКТА:
CP-786
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
Расстояние до моря -100M
Расстояние до Лефкоша - 70 км
Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 50 м² - 85,250…
ID ПРОЕКТА:
CP-822
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
Расстояние до моря -10M
Расстояние до Лефкоша - 70 км
Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 45 м² - 66,350 G…
ID ПРОЕКТА:
CP-816
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
Расстояние до моря -500M
Расстояние до Лефкоша - 70 км
Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 50 м² - 60,000…
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)
В проект включено множество дополнительных услуг. Среди…
ID ПРОЕКТА:
CP-815
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен
Расстояние до моря -10M
Расстояние до Лефкоша - 70 км
Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 34 м² - 76,000 …