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Продажа новостроек в Lefke Belediyesi

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Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Газивера, Северный Кипр
от
$107,656
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Газивера, Северный Кипр
от
$97,321
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Перистеронари, Северный Кипр
от
$633,573
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Газивера, Северный Кипр
от
$132,986
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Газивера, Северный Кипр
от
$105,122
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 35–104 м²
4 объекта недвижимости 4
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 35 m2 1+1 - 44 м2 - 77 м2 1+1 Пентхаус - 44 м2 - 55 м2 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строител…
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Площадь 39–97 м²
3 объекта недвижимости 3
ID ПРОЕКТА: CP-817 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -1000M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 39 м² - 67,00…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Газивера, Северный Кипр
от
$88,531
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен в 100 м от пляжа
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен в 100 м от пляжа
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Площадь 7–50 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА: CP-786 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -100M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 50 м² - 85,250…
Агентство
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Многоквартирный жилой дом Прямо на берегу моря- Красивая 2-комнатная квартира на Кипре / Gaziveren
Многоквартирный жилой дом Прямо на берегу моря- Красивая 2-комнатная квартира на Кипре / Gaziveren
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 45–109 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА: CP-822 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -10M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 45 м² - 66,350 G…
Агентство
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
от
$97,575
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Площадь 34–117 м²
5 объектов недвижимости 5
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 34-59m2 1+1 - 69m2 2+1 - 105-124 m2 3+1 - 161m2 2+1 - LOFT 185 3+1 - ЛОФТ 229м2 4+1 - ДУБЛЕКС 251м2 4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2 СРОКИ: Дата завершения ст…
Агентство
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Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Газивера, Северный Кипр
от
$94,403
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен 500 м до пляжа
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен 500 м до пляжа
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 50–70 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА: CP-816 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -500M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 50 м² - 60,000…
Агентство
Properties and partners
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Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Газивера, Северный Кипр
от
$81,105
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 34–229 м²
7 объектов недвижимости 7
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди…
Застройщик
Alpcans Construction
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Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен в 10 м от пляжа
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Газиверен в 10 м от пляжа
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Площадь 34–56 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА: CP-815 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен Расстояние до моря -10M Расстояние до Лефкоша - 70 км Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 34 м² - 76,000 …
Агентство
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