Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/

Лофт-пентхаусы с двумя спальнями 70 м2 + 35 м2 терраса на крыше.
На первом уровне
расположены гостиная с выходом на балкон, кухонная зона, одна спальня и ванная комната.
На втором уровне
лофт-этаже находится вторая спальня с видом на море и второй санузел.
Выход на просторную террасу на крыше осуществляется из общего подъезда.
Апартаменты сдаются с полной отделкой высокого класса, полным набором кухонного гарнитура и сантехникой, а также встроенным шкафом в спальне.
Комплекс расположен в районе Эсентепе на склоне холме в 300 метрах от моря, в шаговой доступности находятся пляж и супермаркет, ресторан, и всего в 20 минутах езды от Кирении.
Завершение строительства: сдан
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!
Инфраструктура:
Основные характеристики:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!