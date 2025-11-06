Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/

Лофт-пентхаусы с двумя спальнями 70 м2 + 35 м2 терраса на крыше.

На первом уровне

расположены гостиная с выходом на балкон, кухонная зона, одна спальня и ванная комната.

На втором уровне

лофт-этаже находится вторая спальня с видом на море и второй санузел.

Выход на просторную террасу на крыше осуществляется из общего подъезда.

Апартаменты сдаются с полной отделкой высокого класса, полным набором кухонного гарнитура и сантехникой, а также встроенным шкафом в спальне.

Комплекс расположен в районе Эсентепе на склоне холме в 300 метрах от моря, в шаговой доступности находятся пляж и супермаркет, ресторан, и всего в 20 минутах езды от Кирении.

Завершение строительства: сдан

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!



Инфраструктура:

Большой открытый бассейн

Крытый бассейн

СПА - салон

Хаммам и Сауна

Спортзал

Кафе-бар

Ландшафтный дизайн



Основные характеристики:

Уютная гостиная

Спальни со встроенными шкафами

Покрытие пола в гостиной керамической плиткой

Американские раздвижные двери

Полностью оборудованная ванная комната

Панорамные окна с двойными стеклопакетами

Солнечные батареи для нагрева воды

Электронная система контроля напора воды в кранах

Контроль расхода воды через систему smart-card

Накопительный бак для воды на 2 тонны

Автомобильная парковка



При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!