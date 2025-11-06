  1. Realting.com
Жилой комплекс Лофты-пентхаус с двумя спальнями в комплексе Lanai Homes/

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$254,018
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 33178
ID новостройки на Realting
In CRM: 3471
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Лофт-пентхаусы с двумя спальнями 70 м2 + 35 м2 терраса на крыше.

На первом уровне
расположены гостиная с выходом на балкон, кухонная зона, одна спальня и ванная комната.
На втором уровне
лофт-этаже находится вторая спальня с видом на море и второй санузел.

Выход на просторную террасу на крыше осуществляется из общего подъезда.

Апартаменты сдаются с полной отделкой высокого класса, полным набором кухонного гарнитура и сантехникой, а также встроенным шкафом в спальне.

Комплекс расположен в районе Эсентепе на склоне холме в 300 метрах от моря, в шаговой доступности находятся пляж и супермаркет, ресторан, и всего в 20 минутах езды от Кирении.

Завершение строительства: сдан

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!


Инфраструктура:

  • Большой открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • СПА - салон
  • Хаммам и Сауна
  • Спортзал
  • Кафе-бар
  • Ландшафтный дизайн


Основные характеристики:

  • Уютная гостиная
  • Спальни со встроенными шкафами
  • Покрытие пола в гостиной керамической плиткой
  • Американские раздвижные двери
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Солнечные батареи для нагрева воды
  • Электронная система контроля напора воды в кранах
  • Контроль расхода воды через систему smart-card
  • Накопительный бак для воды на 2 тонны
  • Автомобильная парковка


При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Закрыть
Realting.com
Перейти
