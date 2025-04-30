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Квартиры с видом на море на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
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478 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Уютный апартаметы с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в комплексе Elite life от Din…
$147,529
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11
Квартиры студии в великолепном комплексе Sapphire resort с инфраструктурой пятизвездочного о…
$122,060
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Расположен проект в 500 метрах от самого большого пляжа на Северном Кипре «Лонг Бич» - район…
$180,501
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Квартира 3 комнаты в Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Великолепная локация ЙениБоаз!  До моря 10 минут Аэропорт 35 минут , колледж 5 минут …
$208,108
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Квартира 3 комнаты в Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
$146,988
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Квартира 3 комнаты в Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 90 кв.м Санузел : совмещенн…
$235,476
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Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект на Северном Кипре в районе Богаз-Искеле предлагает уникальную возм…
$162,111
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Квартира в Karavas, Северный Кипр
Квартира
Karavas, Северный Кипр
Площадь 42 м²
$54,119
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
$624,239
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Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$90,198
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Квартира 4 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$376,786
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
$190,389
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Комплекс APHRODITE WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34…
$117,910
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Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$186,739
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Испытайте настоящее побережное великолепие в Ultramarine Nuance прямо на пляже Введение …
$317,704
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Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
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Студия в Trikomo, Северный Кипр
Студия
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
$149,054
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Квартира 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$244,264
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Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Студия Пентхаус с видом на Средиземное море Предоставляется рассрочка до 3 лет Комплек…
$162,400
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Квартира 2 комнаты в Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Продается строящаяся квартира с планировкой 1+1 (одна спальня и гостиная) по цене 129 000 фу…
$152,799
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$137,748
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира 1 спальня в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ  СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
$245,278
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Введение Habitat - это инновационный жилой комплекс на Северном Кипре, сочетающий роскошь…
$310,019
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
О квартире Комплекс Manhattan Residence - это первоклассный курорт в Газиверене, Северный…
$166,654
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Типы недвижимости на Северном Кипре

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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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