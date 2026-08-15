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Студии на Северном Кипре

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Кирения
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Iskele Belediyesi
232
Trikomo
206
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286 объектов найдено
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Уютная студия в Royal Sun Residence 🌊☀️ Предлагается к продаже студия в комплексе Royal S…
$75,662
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Уютная студия с видом на бассейн в Caesar Resort IV 🌴✨ Предлагается к продаже светлая и у…
$67,556
НДС
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Студия 1 комната в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8
Шикарная квартира на берегу Средиземного моря Локация – Северный Кипр – Искеле – Лонг Бич…
$72,635
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Студия 1 комната в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Апартаменты на Северном Кипре: Ваш доходный актив у моря! Срочная продажа.Переуступка. …
$70,000
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Меблированная студия в Courtyard | Long Beach 🌊 Предлагается стильная студия в жилом комп…
$137,276
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Уютная студия с балконом в Caesar Resort III 🌴☀️ Продаётся светлая и полностью меблирован…
$72,598
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/11
Новая студия в комплексе Caesar Resort 6 на Северном Кипре Продается новая студия площадь…
$60,260
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Habitat — гармония природы и современного комфорта 🌿 Продаётся студия Garden в новом прем…
$154,146
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/17
Студия с видом на море в Riverside Life, Long Beach 🌅 Предлагается студия с красивым видо…
$101,708
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 14
Студия на ground floor в Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️ Продаётся светлая студия в…
$73,583
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 11/13
Светлая студия на 11 этаже — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴 Продаётся уютная и светлая студия в…
$82,414
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Студия с отдельной спальной зоной — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖 Продаётся уютная студ…
$77,811
НДС
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Студия 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Студия 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
ЖИЗНЬ III ЧЕТЫРЕ СИЗОНА Северный Кипр Iskele Bogaz Эксклюзивный пляжный курорт с прямым дост…
$221,430
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ISB Global Immobilien
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Мебл…
$70,101
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/12
Квартира-студия в комплексе Panorama, Long Beach Шаговая доступность к инфраструктуре и м…
$162,878
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/13
Студия в жилом комплексе Abelia Residence, Искеле, Северный Кипр — первая линия у моря Пр…
$77,668
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village. Интерьер квартиры …
$158,965
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Меблированная студия 48,8 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard. В ст…
$176,478
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается студия в комплексе «Посейдон»! Квартира идеально подходит как для собственного …
$66,955
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Ст…
$76,841
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Уютная студия на ground floor в Caesar Resort I 🌴☀️ Продаётся светлая и уютная студия в к…
$98,334
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/14
Видовая студия на 5 этаже — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅 Продаётся светлая и уютна…
$81,791
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Студия 1 комната в Северный Кипр
Студия 1 комната
Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
‼️ СТУДИЯ ПО СУПЕР ЦЕНЕ‼️ в комплексе  ROYAL LIFE RESIDENCE на побережье Лонг Бич, 540 квар…
$52,077
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Уютная студия в 5 минутах от Long Beach 🌴🌊 В продаже квартира в полностью готовом комплек…
$72,105
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 6
Светлая студия с балконом — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖 Продаётся светлая студия в к…
$65,397
НДС
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Меблированная студия в Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊 Предлагается уютная студия…
$85,549
НДС
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Студия в Лефконико, Северный Кипр
Студия
Лефконико, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/12
Новый проект на Северном Кипре в уютном и спокойном городе Гечиткале. Этот район отличается …
$75,640
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Land of Dreams Gallery
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/12
Студия в Caesar Resort & SPA, район Long Beach Стильная современная квартира с премиальны…
$64,442
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Студия 1 комната в Монарга, Северный Кипр
Студия 1 комната
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12/12
Студия в резиденции Абелия на 12 этаже, вид на мореПолностью меблированные, уплаченные налог…
$104,385
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Студия в Гастриа, Северный Кипр
Студия
Гастриа, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/11
Студия, от которой не уходят без депозита — Caesar Blue, Bogaz Вы когда-нибудь заходили в…
$85,370
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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