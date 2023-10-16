Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии на Северном Кипре

Фамагуста
17
Искеле (Трикомо)
9
Кирения
6
Студия В архив
Очистить
76 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/12
родажа доходной студии От собственника‼️ 46 кв. + терраса 8 кв. 9️⃣ этаж с видом на мор…
€40,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/11
Продам готовую студию для жизни и под сдачу. Квартира площадью 35км.м. на 5 этаже в новом с…
€40,000
Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Студия в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс состоит из 156 квартир-студий: квартиры-студии на первом этаже имеют общую площадь …
€106,834
Студия 1 комната в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
€99,125
Студия 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Готовая студия 37 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метрах от мо…
€68,749
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€141,654
Студия 1 спальня с балконом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
€157,372
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
€140,720
Студия 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Мы здесь с совершенно новым проектом в Лапте Каршияка. Этот проект, который находится всего …
€151,092
Студия 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€164,909
Студия 1 ванная в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
€74,240
Студия 1 ванная в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
€81,200
Студия 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
€164,378
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€108,777
Студия 1 спальня в Нета, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Нета, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12
The project, consisting of a total of 21 blocks and 1500 residences, will be completed in 3 …
€124,868
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
€90,000
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 37 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и оч…
€72,000
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Студия 47м² + балкон 8 м² в СПА-комплексе в 1300 метрах от пляжа!! Апартаменты студия пло…
€64,000
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
€146,479
Студия 1 комната в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Проект SUN VALLEY COUNTRYSIDE WEST Расположенный в самом сердце Эсентепе, обладает преим…
€148,441
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
В продаже студия " GARDEN" 43 кв.м. в строящемся жилом комплексе "ПХУКЕТ Гирне ".   Терра…
€104,500
Студия 1 ванная в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 10
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря  Район: Газиверан  Площа…
€85,000

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти