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Турецкая Республика Северного Кипра
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Студии
Квартиры-студии на Северном Кипре
Фамагуста
17
Искеле (Трикомо)
9
Кирения
6
Студия
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76 объектов найдено
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
54 м²
1/12
родажа доходной студии От собственника‼️ 46 кв. + терраса 8 кв. 9️⃣ этаж с видом на мор…
€40,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
35 м²
5/11
Продам готовую студию для жизни и под сдачу. Квартира площадью 35км.м. на 5 этаже в новом с…
€40,000
Рекомендовать
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
55 м²
5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Рекомендовать
Студия
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс состоит из 156 квартир-студий: квартиры-студии на первом этаже имеют общую площадь …
€106,834
Рекомендовать
Студия 1 комната
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
48 м²
Студия 48 м² в элитном комплексе в 5 минутах от пляжа. Проект расположится на побережье Лонг…
€99,125
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
37 м²
Готовая студия 37 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 метрах от мо…
€68,749
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
51 м²
1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€141,654
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
50 м²
10
Студия общей площадью 50 кв.м, балкон 9 кв.м, а так же студии с нишей. Срок сдачи комплекса …
€157,372
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
20
Студия, общая площадь 45 кв.м, балкон 7 кв.м. Срок сдачи 2025-2027 гг .Цена зависит от срока…
€140,720
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
2/2
Мы здесь с совершенно новым проектом в Лапте Каршияка. Этот проект, который находится всего …
€151,092
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€164,909
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
41 м²
1
Район Искеле. Рядом с Загидасом. Комплекс Park Residence. Не большая терраса, все налоги опл…
€74,240
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
41 м²
3
Продаётся на Риверсайде - студия. 3 этаж вид на Сезар. 40.5 Квадратных Метров. Цена…
€81,200
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
1
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние …
€164,378
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
11
Студия, 46 кв.м, балкон 8 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная кухня, пол-кафель…
€108,777
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Нета, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
12
The project, consisting of a total of 21 blocks and 1500 residences, will be completed in 3 …
€124,868
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
46 м²
Мы предлагаем Вам студию 46 м2 с собственным садом 12 м2 в роскошном новом комплексе. Этот к…
€90,000
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Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
37 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в Гюзельюрте. Поселок Гюзельюрт небольшой и оч…
€72,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, возможен торг
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
47 м²
Студия 47м² + балкон 8 м² в СПА-комплексе в 1300 метрах от пляжа!! Апартаменты студия пло…
€64,000
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
€146,479
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Студия 1 комната
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
Проект SUN VALLEY COUNTRYSIDE WEST Расположенный в самом сердце Эсентепе, обладает преим…
€148,441
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Студия 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
1/2
В продаже студия " GARDEN" 43 кв.м. в строящемся жилом комплексе "ПХУКЕТ Гирне ". Терра…
€104,500
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Студия 1 ванная
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1
33 м²
10
Студия, в новом люксовом проекте, на берегу Средиземного моря Район: Газиверан Площа…
€85,000
1
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