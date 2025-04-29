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Продажа новостроек в Китрее

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Жилой комплекс Four seasons
Жилой комплекс Four seasons
Китрея, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Агентство
Luxury Life
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