  4. Жилой комплекс Capensis Homes

Жилой комплекс Capensis Homes

Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр
от
$179,380
НДС
BTC
2.1336863
ETH
111.8356212
USDT
177 349.9695980
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
35
ID: 33210
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Capensis Homes — современный жилой комплекс в Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes — это новый жилой проект, расположенный в перспективном районе Yeni Boğaziçi, одном из самых привлекательных и быстроразвивающихся регионов Северного Кипра. Район выгодно расположен между Фамагустой и Искеле, всего в 10 минутах езды от инфраструктуры обоих городов, а также рядом с одними из самых красивых пляжей острова 🌊

Проект идеально подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей с высоким арендным потенциалом 📈

 

Локация и окружение 📍

Yeni Boğaziçi сочетает спокойствие прибрежного района и удобство городской инфраструктуры:

  • Пляж — 5 минут на машине 🏖️

  • Колледж, школа, больница

  • Фестивальная зона и детские площадки

  • Пляжные клубы и общественный пляж

  • Рестораны, рынки, аптеки

Близость к отелям и туристическим зонам делает проект особенно привлекательным для аренды.

 

Типы недвижимости в комплексе 🏠

В проекте представлены разные форматы жилья, подходящие под различные цели и бюджеты:

  • 1+1 Ground Floor — 24 апартамента

  • 2+1 Loft Penthouse — 24 апартамента

  • 3+1 Ground Floor — 2 апартамента

  • 3+1 Loft Penthouse — 2 апартамента

 

Инфраструктура комплекса 🌿

Для жителей предусмотрена полноценная курортная инфраструктура:

  • Открытый бассейн и детский бассейн 🏊‍♂️

  • Бар у бассейна и зона для загара ☀️

  • Крытый бассейн

  • Спортзал

  • SPA-зона: сауна и хамам

  • Генератор

  • Профессиональная управляющая компания

 

Условия оплаты 💳

Доступны 3 гибких плана оплаты:
1️⃣ 35% первоначальный взнос + рассрочка на 24 месяца
2️⃣ 50% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев
🎁 Пакет бытовой техники — в подарок
3️⃣ 100% оплата
🎁 Полный пакет мебели — в подарок

 

Почему Capensis Homes

  • Перспективный район с ростом цен

  • Близость к морю и туристической инфраструктуре

  • Современный комплекс с полной инфраструктурой

  • Отличный вариант для жизни, отдыха и инвестиций

 

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант именно для вас.

Местонахождение на карте

Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

