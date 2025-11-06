Жилой комплекс Capensis Homes

Capensis Homes — современный жилой комплекс в Yeni Boğaziçi 🏡

Capensis Homes — это новый жилой проект, расположенный в перспективном районе Yeni Boğaziçi, одном из самых привлекательных и быстроразвивающихся регионов Северного Кипра. Район выгодно расположен между Фамагустой и Искеле, всего в 10 минутах езды от инфраструктуры обоих городов, а также рядом с одними из самых красивых пляжей острова 🌊

Проект идеально подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей с высоким арендным потенциалом 📈

Локация и окружение 📍

Yeni Boğaziçi сочетает спокойствие прибрежного района и удобство городской инфраструктуры:

Пляж — 5 минут на машине 🏖️

Колледж, школа, больница

Фестивальная зона и детские площадки

Пляжные клубы и общественный пляж

Рестораны, рынки, аптеки

Близость к отелям и туристическим зонам делает проект особенно привлекательным для аренды.

Типы недвижимости в комплексе 🏠

В проекте представлены разные форматы жилья, подходящие под различные цели и бюджеты:

1+1 Ground Floor — 24 апартамента

2+1 Loft Penthouse — 24 апартамента

3+1 Ground Floor — 2 апартамента

3+1 Loft Penthouse — 2 апартамента

Инфраструктура комплекса 🌿

Для жителей предусмотрена полноценная курортная инфраструктура:

Открытый бассейн и детский бассейн 🏊‍♂️

Бар у бассейна и зона для загара ☀️

Крытый бассейн

Спортзал

SPA-зона: сауна и хамам

Генератор

Профессиональная управляющая компания

Условия оплаты 💳

Доступны 3 гибких плана оплаты:

1️⃣ 35% первоначальный взнос + рассрочка на 24 месяца

2️⃣ 50% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев

🎁 Пакет бытовой техники — в подарок

3️⃣ 100% оплата

🎁 Полный пакет мебели — в подарок

Почему Capensis Homes ✨

Перспективный район с ростом цен

Близость к морю и туристической инфраструктуре

Современный комплекс с полной инфраструктурой

Отличный вариант для жизни, отдыха и инвестиций

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант именно для вас.