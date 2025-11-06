Жилой комплекс Capensis Homes

Capensis Homes — современный жилой комплекс в Yeni Boğaziçi 🏡
Capensis Homes — это новый жилой проект, расположенный в перспективном районе Yeni Boğaziçi, одном из самых привлекательных и быстроразвивающихся регионов Северного Кипра. Район выгодно расположен между Фамагустой и Искеле, всего в 10 минутах езды от инфраструктуры обоих городов, а также рядом с одними из самых красивых пляжей острова 🌊
Проект идеально подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей с высоким арендным потенциалом 📈
Локация и окружение 📍
Yeni Boğaziçi сочетает спокойствие прибрежного района и удобство городской инфраструктуры:
Пляж — 5 минут на машине 🏖️
Колледж, школа, больница
Фестивальная зона и детские площадки
Пляжные клубы и общественный пляж
Рестораны, рынки, аптеки
Близость к отелям и туристическим зонам делает проект особенно привлекательным для аренды.
Типы недвижимости в комплексе 🏠
В проекте представлены разные форматы жилья, подходящие под различные цели и бюджеты:
1+1 Ground Floor — 24 апартамента
2+1 Loft Penthouse — 24 апартамента
3+1 Ground Floor — 2 апартамента
3+1 Loft Penthouse — 2 апартамента
Инфраструктура комплекса 🌿
Для жителей предусмотрена полноценная курортная инфраструктура:
Открытый бассейн и детский бассейн 🏊♂️
Бар у бассейна и зона для загара ☀️
Крытый бассейн
Спортзал
SPA-зона: сауна и хамам
Генератор
Профессиональная управляющая компания
Условия оплаты 💳
Доступны 3 гибких плана оплаты:
1️⃣ 35% первоначальный взнос + рассрочка на 24 месяца
2️⃣ 50% первоначальный взнос + рассрочка на 36 месяцев
🎁 Пакет бытовой техники — в подарок
3️⃣ 100% оплата
🎁 Полный пакет мебели — в подарок
Почему Capensis Homes ✨
Перспективный район с ростом цен
Близость к морю и туристической инфраструктуре
Современный комплекс с полной инфраструктурой
Отличный вариант для жизни, отдыха и инвестиций
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать оптимальный вариант именно для вас.