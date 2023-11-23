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Продажа новостроек в Lefke District

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Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€573,885
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
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