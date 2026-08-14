Лефка, Северный Кипр

Приватные виллы у моря в одном из самых спокойных регионов Северного Кипра --- О регионе: Karşıyaka (Каршияка) 📍 Каршияка — один из самых уединённых и живописных районов западнее Кирении. До Гирне — всего 20–30 минут на автомобиле, при этом район сохраняет абсолютное спокойствие и р…