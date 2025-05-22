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Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu

Trikomo, Северный Кипр
от
$128,144
BTC
1.5242482
ETH
79.8923651
USDT
126 694.0565231
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
35
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ID: 26654
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Живите в чистой синеве!

Увенчайте свою жизнь радостной и расслабленной атмосферой Искеле, где золотые пески и идеальные оттенки синего встречаются с великолепными видами побережья Северного Кипра. Окунитесь в средиземноморскую культуру, погрейтесь на солнце и просто наслаждайтесь жизнью. Grand Sapphire Blu, созданный для максимального комфорта, роскоши и качественной жизни, — идеальный выбор для любого образа жизни. Готовы ли вы жить жизнью в чистой синеве?

Пляжный бассейн

Пляжный бассейн в Grand Sapphire Blu — прекрасный пример современного и инновационного дизайна. Вы станете свидетелем прекраснейшего воплощения 7-звездочной жизни, полной привилегий, на искусственном пляже, который предложит альтернативный вариант удовольствия и релаксации в жаркие летние месяцы. Одним словом, Grand Sapphire Blu предлагает идеальную жизнь, в которой в каждой детали присутствуют оттенки синего.

7-звездочный образ жизни

Grand Sapphire Blu создан для непревзойденной 7-звездочной жизни во всех ее аспектах. Магазины, парикмахерские, парк для домашних животных, супермаркеты и все другие необходимые магазины и магазины для хобби будут у вас под рукой. Легкость жизни и практичный быт без ущерба для качества и комфорта — вот что на самом деле означает 7-звездочный образ жизни. В целом, вы будете наслаждаться самой привилегированной жизнью на Северном Кипре в Grand Sapphire Blu.

7-звездочные удобства и инфраструктура в Grand Sapphire Blu

Grand Sapphire Blu специально разработан, чтобы представить все, что необходимо для 7-звездочной жизни: 5-звездочный отель и казино, супермаркет, детский клуб, Punta Cana, самый большой бассейн на острове площадью 4000 м2, общая площадь бассейнов более 10000 м2, пляжный бассейн (с искусственным пляжем), пейзажный бассейн на 27-м этаже, мультиспортивные площадки, паддл-теннис, кинотеатр под открытым небом, аквапарк, Fit Plus, органический спа-центр, парк для домашних животных, пешеходные дорожки, крытые и открытые парковочные зоны, зал для балов и конференций.

Современный ландшафт в гармонии с природой

Grand Sapphire Blu предлагает общественные пространства и расслабляющие зеленые зоны, которые были тщательно спроектированы, чтобы обеспечить вам идеальное сочетание общественной жизни и личного комфорта. Отдыхаете ли вы у бассейна или гуляете в зелени, в Grand Sapphire Blu вы окунетесь в общественную жизнь в гармонии с природой.

ПОЧЕМУ СЕВЕРНЫЙ КИПР?

№1: Искеле, Северный Кипр

Лучшее место для покупки недвижимости на берегу моря по версии Forbes

Доход от аренды фиксирован в GBP, EUR, USD.

Полный политический нейтралитет.

Самый продолжительный туристический сезон. 320 солнечных дней в году. Недвижимость будет сдаваться в аренду 12 месяцев в году.

Всемирно признанное образование

Отсутствие преступности и коррупции.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Северный Кипр
от
$128,144
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