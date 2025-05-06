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ID: CP-676
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 90 м2 + сад 25 м2
2+1 - 95 м2 + терраса 75 м2
РАСПИСАНИЕ:
начало строительства: июнь 2023 г.
…
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре
🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км.
🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове.
О П…
Под голубым небом рядом с живописными горами...
Caesar Blue — это современный жилой комплекс, который находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра. К Ва…
Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом.
Три переплетенных двора придают про…
ID: CP-729
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Бахчелер
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Пентхаус - 75 м2
3+1 - 105 m2
3+1 Пентхаус - 105 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к прожи…
ID: CP-658
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -250M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Басс…
ID: CP-679
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 55 m2
1+1 - 64 m2
2+1 - 93 m2
1+1 - 61 м2 + 23 м2 терраса
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Го…
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016.
Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апар…
ELYSIUM - это малоэтажный жилой комплекс класса люкс. Проект представляет собой закрытый микрорайон элитной недвижимости общей площадью 33 000 квадратных метров. На территории имеется охрана, курортная инфраструктура, тропический сад, стильный ландшафтный дизайн, декоративное освещение и лау…
Расположение:
Превосходное расположение на берегу моря (2 минуты ходьбы)
Рядом с рынком, рыбным рестораном и парком
Зонирование позволяет разместить только 2 этажа в непосредственной близости
Дизайн:
Знаковая и динамичная архитектура, заметная издалека
Бросает вызов традиционной эс…
ID: CP-660
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 95 м2 - 103 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Контролируемый в…
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный компанией Isatis Construction который предлагает широкий выбор квартир с видом на море. Он расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг-Бич, который является прекрасным местом для спокойной жизни или прос…
Начните свою мечту на Северном Кипре!
Комфорт и эксклюзивность, о которых вы мечтали, ждут вас в одном из самых привлекательных мест на Северном Кипре! Живите в гармонии с природой, наслаждаясь захватывающими видами на море и горы.
Особенности проекта
Общее количество квартир: 41
Дата …
1
Рекомендовать
Застройщик
ELIZACOM COMMERCE LTD.
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ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив,
расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря!
Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты с полным оснащением в …
ID: CP-684
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 108 м2 - 115 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 205 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительств…
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаж…
OCEAN LIFE RESIDENCE
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
▪ Количество блоков: 21
▪ Количество квартир: 1560
▪ Количество магазинов: 30
▪ Расстояние до моря: 600 м.
▪ Площадь земли: 50 000 м2
ПЛАНЫ ОПЛАТЫ
35% первый взнос
35% до получения ключей
30% после…
Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все…
Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD
Локация: Искеле, район Ени Искеле
Расстояние до моря: 650 м
О проекте
E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности.
Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и…
ID: CP-720
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле/Бахчелер
- Расстояние до моря 650 м
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 310 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Комната …
Courtyard Platinum
Кампания 1 — Гарантия аренды
Процесс кампании
Действует до 31 января 2025 года или пока есть запасы.
Кампания действительна для указанных квартир по состоянию на 15 ноября 2024 года.
Область действия
Кампания действительна для квартир, указанных в типах к…
RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич.
Проект сочетает в себе современную архитекту…
Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками…
ID: CP-615
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -600M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 49 - 61m2
1+1 - 69 - 87m2
2 m2
3 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательн…
Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach
Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни.
Эта изысканная квартира 1+1 рас…
Разработка Four Vision была основана в 2017 году четырьмя семейными предприятиями, которые работают в строительном секторе в Турецкой Республике Северного Кипра более 30 лет. Цель состоит в том, чтобы начать путь к созданию более престижных жилищных проектов на острове Кипр путем слияния 4 к…
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич.
Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, террасный дизайн.
Виды: панорамный вид на море на 180 градусов, вид на юг в сторону Фамагусты, вид на север в сторону залива Карпас.
Особенности:
701 квартира (студии, пентхаусы 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+…
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой
культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторы…
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе!
Представляем уникальный проект из трёх частных вилл в одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект сочетает в себе простор, комфорт и потрясающее расположение.
Ключевые преимущества:
Просторные виллы с продуманной планировко…
Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort – крупнейший жилой курортный комплекс Северного Кипра, сочетающий 5-звёздочный отель, премиальную недвижимость и инфраструктуру мирового уровня.
Расположенный в престижном районе Long Beach, этот комплекс создан для комфортной жизни, отдыха и инвес…
GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…
ID: CP-678
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытая тер…
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра!
Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хама…
ID: CP-719
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 77 м2 - 91 м2
2+1 Пентхаус - 210 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
…
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить вс…
ID: CP-723
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -170M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 Пентхаус - 170 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
БАРБЕКЮ
С…
ID: CP-701
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 62 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Трансфер до пляжа
Вход на п…