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Продажа новостроек в Iskele Belediyesi

Trikomo
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Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Trikomo, Северный Кипр
от
$158,317
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Северный Кипр
от
$276,739
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Отукен
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Отукен
Спатарико, Северный Кипр
от
$256,602
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-676   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 90 м2 + сад 25 м2 2+1 - 95 м2 + терраса 75 м2   РАСПИСАНИЕ: начало строительства: июнь 2023 г. …
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Жилой квартал Aries Villa Stage 2
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$549,677
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре 🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км. 🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове. О П…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Venice
Жилой квартал Venice
Спатарико, Северный Кипр
от
$107,656
Год сдачи 2029
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Caesar BLUE
Жилой комплекс Caesar BLUE
Богази, Северный Кипр
от
$165,593
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Площадь 50–100 м²
4 объекта недвижимости 4
Под голубым небом рядом с живописными горами... Caesar Blue — это современный жилой комплекс, который находится рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного моря. Апартаменты с полным оснащением в окружении благоухающих садов и Аква Клубом — это настоящее украшение Северного Кипра. К Ва…
Застройщик
Afik Group
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Жилой комплекс Platinum
Жилой комплекс Platinum
Богази, Северный Кипр
от
$128,660
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Platinum был разработан для обеспечения идеального баланса стиля и комфорта в каждой квартире, предлагая жилые пространства подходящие для любого вкуса, с опциями студии, 1+1, 2+1 и 3+1, а также типами квартир с садом на первом этаже и крышей-дуплексом. Три переплетенных двора придают про…
Агентство
Риэлтор без границ
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$448,365
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-729 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Бахчелер  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 75 м2 3+1 - 105 m2 3+1 Пентхаус - 105 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к прожи…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Жилой комплекс Эксклюзивный Bahçeler, İskele
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$238,660
Год сдачи 2026
🌟 Эксклюзивный жилой комплекс в Bahçeler, İskele 🌟   Ваш новый дом — сочетание роскоши, комфорта и уникального дизайна!   🏡 О проекте:   - Площадь застройки: 25 053 м².   - Закрытая площадь: 24 300 м².   - Зеленая зона: 2 330 м² — уютные сады и зоны отдыха.   🔹 Конфигурация:   …
Агентство
GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$674,333
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Басс…
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$144,250
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Площадь 55–93 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-679 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2  1+1 - 64 m2  2+1 - 93 m2 1+1 - 61 м2 + 23 м2 терраса   СРОКИ: Дата завершения строительства: Го…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Trikomo, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Trikomo, Северный Кипр
от
$92,212
Год сдачи 2018
Площадь 43–48 м²
3 объекта недвижимости 3
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016. Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апар…
Застройщик
Edelweiss Saryap Insaat LTD
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Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Жилой комплекс ELYSIUM ISATIS
Спатарико, Северный Кипр
от
$124,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
ELYSIUM - это малоэтажный жилой комплекс класса люкс. Проект представляет собой закрытый микрорайон элитной недвижимости общей площадью 33 000 квадратных метров. На территории имеется охрана, курортная инфраструктура, тропический сад, стильный ландшафтный дизайн, декоративное освещение и лау…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Trikomo, Северный Кипр
от
$219,512
Варианты отделки С отделкой
Расположение: Превосходное расположение на берегу моря (2 минуты ходьбы) Рядом с рынком, рыбным рестораном и парком Зонирование позволяет разместить только 2 этажа в непосредственной близости Дизайн: Знаковая и динамичная архитектура, заметная издалека Бросает вызов традиционной эс…
Агентство
Right way Group
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Многоквартирный жилой дом Очаровательная 3-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 3-комнатная квартира на Кипре
Trikomo, Северный Кипр
от
$370,538
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-660 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 95 м2 - 103 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Контролируемый в…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс INFINITY
Жилой комплекс INFINITY
Спатарико, Северный Кипр
от
$163,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
INFINITY - это современный жилой комплекс, разработанный и спроектированный компанией Isatis Construction который предлагает широкий выбор квартир с видом на море. Он расположен в 450 метрах от захватывающего дух пляжа Лонг-Бич, который является прекрасным местом для спокойной жизни или прос…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Жилой комплекс Eliza Luxury Concept
Жилой комплекс Eliza Luxury Concept
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$190,550
Год сдачи 2025
Количество этажей 41
Начните свою мечту на Северном Кипре! Комфорт и эксклюзивность, о которых вы мечтали, ждут вас в одном из самых привлекательных мест на Северном Кипре! Живите в гармонии с природой, наслаждаясь захватывающими видами на море и горы. Особенности проекта Общее количество квартир: 41 Дата …
Застройщик
ELIZACOM COMMERCE LTD.
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Застройщик
ELIZACOM COMMERCE LTD.
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Жилой квартал The Velaris
Жилой квартал The Velaris
Гастриа, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс BLUE LAGUNA
Жилой комплекс BLUE LAGUNA
Богази, Северный Кипр
от
$170,742
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
ЖК “BLUE LAGUNA” - это современный жилой комплекс-эксклюзив, расположенный в живописном уголке Северного Кипра в 150 м от моря! Находится в нескольких шагах от полностью оснащенного, превосходного песчаного пляжа с захватывающим видом на море и горы. Апартаменты  с полным оснащением в …
Агентство
Риэлтор без границ
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Многоквартирный жилой дом Дешевые 3-комнатные апартаменты на Кипре/Отуке
Многоквартирный жилой дом Дешевые 3-комнатные апартаменты на Кипре/Отуке
Спатарико, Северный Кипр
от
$307,130
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 115–205 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 108 м2 - 115 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 205 m2    СРОКИ: Дата завершения строительств…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Жилой комплекс Caesar PALM JUMEIRAH
Богази, Северный Кипр
от
$148,072
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 20
Площадь 45–92 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah – поражающий воображение жилой комплекс со множеством роскошных удобств для жизни и отдыха. Этот потрясающий проект выделяется своим уникальным бассейном в форме пальмы, который производит неизгладимое впечатление, а также панорамными бассейнами на 17 этаж…
Застройщик
Afik Group
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Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс OCEAN LIFE
Жилой комплекс OCEAN LIFE
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$110,128
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
OCEAN LIFE RESIDENCE  УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ▪ Количество блоков: 21 ▪ Количество квартир: 1560 ▪ Количество магазинов: 30 ▪ Расстояние до моря: 600 м. ▪ Площадь земли: 50 000 м2   ПЛАНЫ ОПЛАТЫ 35% первый взнос   35% до получения ключей 30% после…
Агентство
Риэлтор без границ
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Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Elysium 2
Жилой квартал Elysium 2
Спатарико, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Terra Life
Жилой квартал Terra Life
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$120,321
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$143,119
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$54,303
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 95 м²
1 объект недвижимости 1
Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Dolce Vita
Жилой квартал Dolce Vita
Спатарико, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$193,780
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Trikomo, Северный Кипр
от
$120,556
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD Локация: Искеле, район Ени Искеле Расстояние до моря: 650 м О проекте E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности. Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Kantara Beach
Жилой квартал Kantara Beach
Давлос, Северный Кипр
от
$315,368
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Trikomo, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Бахчелер
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$565,450
Год сдачи 2023
Площадь 310 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-720 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле/Бахчелер - Расстояние до моря 650 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 310 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Комната …
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом Гарантия аренды 7% на 2 года
Многоквартирный жилой дом Гарантия аренды 7% на 2 года
Айос Илиас, Северный Кипр
от
$143,053
Год сдачи 2027
Площадь 48 м²
2 объекта недвижимости 2
Courtyard Platinum Кампания 1 — Гарантия аренды Процесс кампании Действует до 31 января 2025 года или пока есть запасы. Кампания действительна для указанных квартир по состоянию на 15 ноября 2024 года. Область действия Кампания действительна для квартир, указанных в типах к…
Агентство
Right way Group
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Жилой квартал Caesar Blue
Жилой квартал Caesar Blue
Гастриа, Северный Кипр
от
$165,982
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич. Проект сочетает в себе современную архитекту…
Агентство
GP Real Estate
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Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$109,934
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$126,021
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$190,362
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 69–163 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-615 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -600M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 - 61m2 1+1 - 69 - 87m2 2 m2 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательн…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Trikomo, Северный Кипр
от
$233,573
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни. Эта изысканная квартира 1+1 рас…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Trikomo, Северный Кипр
от
$220,378
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$122,854
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал CC Tower Iskele
Жилой квартал CC Tower Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$101,811
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал La Palazzo
Жилой квартал La Palazzo
Патрики, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Богази, Северный Кипр
от
$136,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 53–75 м²
2 объекта недвижимости 2
Разработка Four Vision была основана в 2017 году четырьмя семейными предприятиями, которые работают в строительном секторе в Турецкой Республике Северного Кипра более 30 лет. Цель состоит в том, чтобы начать путь к созданию более престижных жилищных проектов на острове Кипр путем слияния 4 к…
Застройщик
Recaioğlu Group
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Жилой квартал Riverside Blue
Жилой квартал Riverside Blue
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Green Diamond Tower City
Жилой квартал Green Diamond Tower City
Патрики, Северный Кипр
от
$107,656
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Туристический комплекс
Туристический комплекс
Trikomo, Северный Кипр
от
$299,166
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, террасный дизайн. Виды: панорамный вид на море на 180 градусов, вид на юг в сторону Фамагусты, вид на север в сторону залива Карпас. Особенности: 701 квартира (студии, пентхаусы 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+…
Агентство
Right way Group
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Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,519
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал AquaMarine (Bogaz Mansion)
Жилой квартал AquaMarine (Bogaz Mansion)
Монарга, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Патрики, Северный Кипр
от
$314,525
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 100–136 м²
2 объекта недвижимости 2
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторы…
Застройщик
Afik Group
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Жилой квартал Querencia
Жилой квартал Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Caesar Blue Line Villa
Жилой квартал Caesar Blue Line Villa
Патрики, Северный Кипр
от
$316,634
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$139,319
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$291,304
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Богази, Северный Кипр
от
$440,424
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных вилл в одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект сочетает в себе простор, комфорт и потрясающее расположение. Ключевые преимущества: Просторные виллы с продуманной планировко…
Агентство
Surkon estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$108,672
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 28
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort – крупнейший жилой курортный комплекс Северного Кипра, сочетающий 5-звёздочный отель, премиальную недвижимость и инфраструктуру мирового уровня. Расположенный в престижном районе Long Beach, этот комплекс создан для комфортной жизни, отдыха и инвес…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$182,255
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$178,455
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$238,616
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$211,775
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-678 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая тер…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Elysium
Жилой квартал Elysium
Спатарико, Северный Кипр
от
$205,179
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Жилой комплекс LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Агентство
Cyplux Estate
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Жилой квартал Courtyard Platinum
Жилой квартал Courtyard Platinum
Айос Илиас, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$146,162
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Площадь 46–198 м²
6 объектов недвижимости 6
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хама…
Застройщик
Afik Group
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Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$107,022
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$205,490
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 77–210 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 77 м2 - 91 м2 2+1 Пентхаус - 210 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: …
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Ocean Life
Жилой квартал Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$136,786
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал 8 NESTS VILLAS
Жилой квартал 8 NESTS VILLAS
Спатарико, Северный Кипр
от
$538,279
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Жилой комплекс Caesar BLUE QUATRO VILLAS
Богази, Северный Кипр
от
$389,652
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 127 м²
1 объект недвижимости 1
Северный Кипр - это уникальное место с богатой историей, впечатляющими видами и привлекательными инвестиционными возможностями. Расскажите своим клиентам о всех преимуществах этого региона и помогите им сделать правильный выбор в пользу недвижимости Северного Кипра. Мы готовы предоставить вс…
Застройщик
Afik Group
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Жилой квартал Caesar Palm Jumeirah
Жилой квартал Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$136,145
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,119
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 50–170 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 Пентхаус - 170 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАРБЕКЮ С…
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Trikomo, Северный Кипр
от
$125,989
Год сдачи 2023
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 62 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Трансфер до пляжа Вход на п…
Агентство
Properties and partners
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