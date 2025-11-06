  1. Realting.com
Жилой комплекс Hive Villas

Казафани, Северный Кипр
11
ID: 33276
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Казафани

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

О комплексе

Готовые виллы с видом на море в одном из лучших районов Кирении

О регионе Ozanköy (Озанкёй), Северный Кипр 📍

Ozanköy, расположенный всего в 5 км к востоку от Кирении, считается одной из самых живописных и атмосферных деревень Северного Кипра. Этот район гармонично сочетает природу, историю и традиционный кипрский образ жизни.

🌄 Из Озанкёя открывается один из лучших видов на монастырь Беллапаис, а сама деревня утопает в садах оливковых, рожковых и лимонных деревьев. Посёлок расположен у подножия Киренийского горного хребта, что обеспечивает свежий воздух и впечатляющие панорамы.

🌿 Старые постройки отражают традиционный кипрский уклад жизни. Владельцев недвижимости сюда привлекают тишина, зелёные пейзажи и размеренный ритм, при этом вся инфраструктура Кирении — всего в нескольких минутах езды.

 

О проекте Hive Villas

Hive Villas — это завершённый бутик-проект из 8 эксклюзивных вилл, идеально подходящий как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей.

Статус проекта

Проект завершён — готов к заселению

Основные характеристики 📊

• Всего вилл: 8
• Все виллы с видом на море 🌊
• До English School of Kyrenia — 500 м
• Отель — 1 км
• Пляж (Blue Flag) — 1 км
• Кафе, рестораны, магазины — 500 м

Типы вилл 🏠

A Type — Exclusive Duplex Villa (4 виллы)

• Закрытая площадь: 305 м²
• Площадь участка: 500–575 м²
• Цена: £575,000 – £650,000

B Type — Exclusive Duplex Villa (4 виллы)

• Закрытая площадь: 305 м²
• Площадь участка: 500–575 м²
• Цена: £575,000 – £625,000

Инфраструктура и оснащение 🏊‍♂️

• Частный бассейн 4×8 м
• BBQ-зона и садовая кухня 🍽
• Ландшафтный дизайн
• Прачечная (отдельное помещение)

Планировка и особенности 🛏

✔ каждая спальня — Master Bedroom с ванной (En-Suite)
террасы у всех спален
✔ 1 спальня на первом этаже
✔ 3 спальни на втором этаже
✔ дополнительные террасы и хозяйственные помещения

Инвестиционные преимущества 💎

✔ ожидаемый рост стоимости на 25–30%
высокий арендный доход
✔ профессиональный Property Management (долгосрочная аренда)
✔ разрешение на перепродажу в любое время
✔ ориентировочный доход от аренды:
£5,000 в месяц × 12 месяцев

План оплаты 💷

Резервация

• 2 недели — £5,000
• 3 недели — £10,000

Варианты оплаты

100% оплата — передача ключей 🔑
50% первоначальный взнос + 50%
рассрочка до 6 месяцев

Hive Villas — это 🌅

✔ готовые виллы
✔ престижный район Кирении
✔ панорамный вид на море
✔ высокий инвестиционный потенциал

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и организовать просмотр.

Местонахождение на карте

Казафани, Северный Кипр

