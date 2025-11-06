Жилой комплекс Hive Villas

Готовые виллы с видом на море в одном из лучших районов Кирении
О регионе Ozanköy (Озанкёй), Северный Кипр 📍
Ozanköy, расположенный всего в 5 км к востоку от Кирении, считается одной из самых живописных и атмосферных деревень Северного Кипра. Этот район гармонично сочетает природу, историю и традиционный кипрский образ жизни.
🌄 Из Озанкёя открывается один из лучших видов на монастырь Беллапаис, а сама деревня утопает в садах оливковых, рожковых и лимонных деревьев. Посёлок расположен у подножия Киренийского горного хребта, что обеспечивает свежий воздух и впечатляющие панорамы.
🌿 Старые постройки отражают традиционный кипрский уклад жизни. Владельцев недвижимости сюда привлекают тишина, зелёные пейзажи и размеренный ритм, при этом вся инфраструктура Кирении — всего в нескольких минутах езды.
О проекте Hive Villas ✨
Hive Villas — это завершённый бутик-проект из 8 эксклюзивных вилл, идеально подходящий как для комфортного проживания, так и для инвестиционных целей.
Статус проекта
✅ Проект завершён — готов к заселению
Основные характеристики 📊
• Всего вилл: 8
• Все виллы с видом на море 🌊
• До English School of Kyrenia — 500 м
• Отель — 1 км
• Пляж (Blue Flag) — 1 км
• Кафе, рестораны, магазины — 500 м
Типы вилл 🏠
A Type — Exclusive Duplex Villa (4 виллы)
• Закрытая площадь: 305 м²
• Площадь участка: 500–575 м²
• Цена: £575,000 – £650,000
B Type — Exclusive Duplex Villa (4 виллы)
• Закрытая площадь: 305 м²
• Площадь участка: 500–575 м²
• Цена: £575,000 – £625,000
Инфраструктура и оснащение 🏊♂️
• Частный бассейн 4×8 м
• BBQ-зона и садовая кухня 🍽
• Ландшафтный дизайн
• Прачечная (отдельное помещение)
Планировка и особенности 🛏
✔ каждая спальня — Master Bedroom с ванной (En-Suite)
✔ террасы у всех спален
✔ 1 спальня на первом этаже
✔ 3 спальни на втором этаже
✔ дополнительные террасы и хозяйственные помещения
Инвестиционные преимущества 💎
✔ ожидаемый рост стоимости на 25–30%
✔ высокий арендный доход
✔ профессиональный Property Management (долгосрочная аренда)
✔ разрешение на перепродажу в любое время
✔ ориентировочный доход от аренды:
£5,000 в месяц × 12 месяцев
План оплаты 💷
Резервация
• 2 недели — £5,000
• 3 недели — £10,000
Варианты оплаты
• 100% оплата — передача ключей 🔑
• 50% первоначальный взнос + 50%
рассрочка до 6 месяцев
Hive Villas — это 🌅
✔ готовые виллы
✔ престижный район Кирении
✔ панорамный вид на море
✔ высокий инвестиционный потенциал
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и организовать просмотр.