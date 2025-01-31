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Продажа новостроек в Gazimagusa Belediyesi

Фамагуста
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$170,538
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 55–70 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-624 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 625 м - До Ближневосточного колледжа - 500 м - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Январь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТ…
Агентство
Properties and partners
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Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Резиденция 3 кампании до 31.01.2025 г.: почувствуйте возвышенную жизнь с прикосновением неба
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$130,500
Варианты отделки С отделкой
Площадь 51–88 м²
2 объекта недвижимости 2
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центра Citymall и многочисленных предприятий. Расположен в очень популярном и востребованном районе. Рядом с Golden Residence и Terrace Park. Многофункциональная застройка: Включает 11 больших мага…
Агентство
Right way Group
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Жилой квартал Stilos Villa 2
Жилой квартал Stilos Villa 2
Стилли, Северный Кипр
от
$316,634
Агентство
GP real estate
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Вилла 4-комнатная просторная вилла на Кипре/Ени Бога
Вилла 4-комнатная просторная вилла на Кипре/Ени Бога
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$590,780
Год сдачи 2024
Площадь 395 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-625 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря - 700 м -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 395m2 Dublex Villa СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская площадка Зеленая зона …
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Angel Towers residence
Жилой квартал Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$139,952
Агентство
GP real estate
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Апарт - отель Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Апарт - отель Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
» Famagusta City Living - почувствуйте роскошь в самом сердце города Фамагуста. Гибкие планы рассрочки доступны, без дополнительных комиссий и скрытых расходов, и пребывание вашей мечты на солнечном острове обеспечено.» ID ПРОЕКТА: CP-827 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и ост…
Агентство
Properties and partners
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Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 5-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$642,800
Год сдачи 2023
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-698 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1300 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 320 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн П…
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$154,344
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 65–210 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-695 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 65 m2 2+1 - 95 m2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 210 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства:  и…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$118,421
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Uzun 29
Жилой квартал Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$215,311
Агентство
GP real estate
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Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$437,104
Год сдачи 2024
Площадь 210 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-696 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1000 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 210 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: сентябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоя…
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Вилла 4-комнатная новая вилла на Кипре/Ени Богазичи
Вилла 4-комнатная новая вилла на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$782,024
Год сдачи 2025
Площадь 270 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-675 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 270 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  …
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Жилой квартал Vanora Apartment
Жилой квартал Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$123,487
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$327,275
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 135 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-642 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 135m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Крытый плаватель…
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Жилой квартал City Life 2
Жилой квартал City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2024
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2комнатная новая квартира на Кипре/Ени Богазич
Многоквартирный жилой дом 2комнатная новая квартира на Кипре/Ени Богазич
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$209,583
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 79–188 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-677 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 66 m2 2+1 - 79 м2 - 93 м2 3+1 - 160 м2 - 188 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 188 м2 - 240 м2   Р…
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Жилой комплекс Sky Sakarya
Жилой комплекс Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$131,813
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 …
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GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная новая квартира на Кипре/ Ени Богаз
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная новая квартира на Кипре/ Ени Богаз
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$181,041
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-627 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200 м. -Аэропорт Ларнаки - 60 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 90m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 12.2024 ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Бар-бассейн Кафе-бар Зеленая зона …
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/ Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/ Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$216,619
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-638 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 105m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Сад Условия оплаты:…
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Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/ Yeni Bogazici
Вилла 4-комнатная вилла на Кипре/ Yeni Bogazici
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$684,701
Год сдачи 2023
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-685   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 320 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн …
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$192,711
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 125 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 55 км  - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 125 m2 Пентхаус 3+1 - 125 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковк…
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