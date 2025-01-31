Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
ID: CP-624
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря - 625 м
- До Ближневосточного колледжа - 500 м
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 m2
1+2 - 70 - 94m2
2+1 - 70 - 94 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Январь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТ…
Sky Sakarya
Превосходное расположение:
В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового центра Citymall и многочисленных предприятий.
Расположен в очень популярном и востребованном районе.
Рядом с Golden Residence и Terrace Park.
Многофункциональная застройка:
Включает 11 больших мага…
ID: CP-625
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря - 700 м
-Аэропорт Ларнаки - 60 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 395m2 Dublex Villa
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 12.2024
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Детская площадка
Зеленая зона
…
» Famagusta City Living - почувствуйте роскошь в самом сердце города Фамагуста. Гибкие планы рассрочки доступны, без дополнительных комиссий и скрытых расходов, и пребывание вашей мечты на солнечном острове обеспечено.»
ID ПРОЕКТА:
CP-827
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и ост…
ID: CP-698
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1300 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 320 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
П…
ID: CP-695
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1200M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 65 m2
2+1 - 95 m2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 210 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: и…
ID: CP-696
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1000 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 210 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: сентябрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоя…
ID: CP-675
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 270 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоянка
…
ID: CP-642
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 - 135m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Крытый плаватель…
Sky Sakarya — это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Фамагусты, Северный Кипр.Проект занимает площадь 5000 м² и состоит из двух блоков высотой 13 и 14 этажей. В комплексе предусмотрены 11 коммерческих помещений и 139 жилых единиц, включая студии, апартаменты с 1, 2 и 3 …
ID: CP-627
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -1200 м.
-Аэропорт Ларнаки - 60 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 90m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 12.2024
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Бар-бассейн
Кафе-бар
Зеленая зона
…
ID: CP-638
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -2000M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 105m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Сад
Условия оплаты:…
ID: CP-685
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 320 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
…
ID: CP-705
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 125 m2
Пентхаус 3+1 - 125 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковк…