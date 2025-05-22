Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach

Квартира с двумя спальнями 87 м2 - комплексе в 100 метрах от собственного песчаного пляжа в 5* СПА комплексе Thalassa Beach.

Комплекс находится в главной туристической зоне Северного Кипра. Регион Бафры стремительно развивается как основной туристический регион. СПА - комплекс расположен непосредственно на берегу моря.

Комплекс включает бассейны, рестораны, СПА и турецкую баню, огромную лагуну, песчаный морской пляж и пляжный бар, подземную парковку и многое другое. Во всех зданиях имеются лифты.

Большой выбор различных апартаментов в этом комплексе!



Основные характеристики:

Большая приватная терраса на крыше

Полностью меблированная кухня

Большая гостиная

Встроенные шкафы в спальнях

Высококачественная плитка на полу

Облицовка кафельной плиткой в ванных комнатах и на кухне

Окна и двери с двойным стеклопакетом

Все апартаменты имеют вид на море

Инфраструктура:

Аква курорт с огромным коммунальным бассейном

Частный пляж с водными видами спорта

Детская Игровая площадка

Лагуна с водными видами спорта

Спа

Тренажерный Зал

Турецкая баня

Массажный салон

Сауна

Ресторан / Бар на пляже

Менеджмент Компания

Коммерческие структуры

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!