Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach

Квартира с двумя спальнями 87 м2 - комплексе в 100 метрах от собственного песчаного пляжа в 5* СПА комплексе Thalassa Beach.
Комплекс находится в главной туристической зоне Северного Кипра. Регион Бафры стремительно развивается как основной туристический регион. СПА - комплекс расположен непосредственно на берегу моря.
Комплекс включает бассейны, рестораны, СПА и турецкую баню, огромную лагуну, песчаный морской пляж и пляжный бар, подземную парковку и многое другое. Во всех зданиях имеются лифты.
Большой выбор различных апартаментов в этом комплексе!
Основные характеристики:
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!