  Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach

Воколида, Северный Кипр
от
$193,991
13
ID: 27507
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Воколида

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с двумя спальнями 87 м2 - комплексе в 100 метрах от собственного песчаного пляжа в 5* СПА комплексе Thalassa Beach.

Комплекс находится в главной туристической зоне Северного Кипра. Регион Бафры стремительно развивается как основной туристический регион. СПА - комплекс расположен непосредственно на берегу моря.

Комплекс включает бассейны, рестораны, СПА и турецкую баню, огромную лагуну, песчаный морской пляж и пляжный бар, подземную парковку и многое другое. Во всех зданиях имеются лифты.

Большой выбор различных апартаментов в этом комплексе!
 

Основные характеристики: 

  • Большая приватная терраса на крыше
  • Полностью меблированная кухня
  • Большая гостиная
  • Встроенные шкафы в спальнях
  • Высококачественная плитка на полу
  • Облицовка кафельной плиткой в ванных комнатах и на кухне
  • Окна и двери с двойным стеклопакетом
  • Все апартаменты имеют вид на море

 

Инфраструктура:

  • Аква курорт с огромным коммунальным бассейном
  • Частный пляж с водными видами спорта
  • Детская Игровая площадка
  • Лагуна с водными видами спорта
  • Спа
  • Тренажерный Зал
  • Турецкая баня
  • Массажный салон
  • Сауна
  • Ресторан / Бар на пляже
  • Менеджмент Компания
  • Коммерческие структуры

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Воколида, Северный Кипр

Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Воколида, Северный Кипр
от
$193,991
