Жилой комплекс Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — уютный жилой комплекс в Эсентепе, Северный Кипр
Sea Magic Garden — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Северного Кипра — Эсентепе. Здесь гармонично сочетаются природа, море, горы и спокойный средиземноморский ритм жизни.
Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для инвестиций с арендным доходом.
📍 О проекте
Локация: Эсентепе
Общая площадь участка: 16 753 м²
Всего блоков: 7
Всего апартаментов: 110
Комплекс предлагает продуманную инфраструктуру и разнообразные планировки, создавая уютную и функциональную среду для жизни.
🏠 Типы апартаментов
1+1 — первый этаж
1+1 Loft — первый этаж
2+1 Loft — первый этаж
🏊 Инфраструктура комплекса
Открытый бассейн
Детская площадка
Остановка общественного транспорта рядом с комплексом
Ухоженная территория для отдыха
🌿 Активный отдых и досуг
Благодаря удачному расположению, жители комплекса могут наслаждаться разнообразными видами активного отдыха:
Гольф
Пешие прогулки и хайкинг
Водные виды спорта
Зиплайн
Рыбалка
Велопрогулки
💼 Профессиональные сервисы и управление недвижимостью
Для владельцев недвижимости в Sea Magic Garden доступен полный спектр услуг, обеспечивающий комфорт и беззаботное владение:
🚗 Аренда автомобилей
Удобное бронирование, выгодные цены и качественный сервис
🏠 Property Management
Управление арендаторами и техническим состоянием недвижимости
🧺 Laundry Service
Быстрая и надёжная стирка с удобной сдачей и получением белья
✈️ Airport Transfers
Комфортные трансферы из/в аэропорт, пунктуально и безопасно
🛠 Repair Works
Квалифицированные специалисты для оперативного ремонта
🧼 Housekeeping Service
Профессиональная уборка апартаментов
📈 Rental Management
Полное управление арендой:
реклама объекта
заселение и выселение гостей
клининг до и после проживания
стирка и обслуживание белья
хранение ключей и контроль доступа
продвижение и поиск гостей на платформах, включая Booking.com
Вы получаете максимальный комфорт и стабильный доход, не тратя время на организационные вопросы.