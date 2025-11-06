Жилой комплекс Sea Magic Garden

🌊 Sea Magic Garden — уютный жилой комплекс в Эсентепе, Северный Кипр

Sea Magic Garden — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Северного Кипра — Эсентепе. Здесь гармонично сочетаются природа, море, горы и спокойный средиземноморский ритм жизни.

Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для инвестиций с арендным доходом.

📍 О проекте

Локация: Эсентепе

Общая площадь участка: 16 753 м²

Всего блоков: 7

Всего апартаментов: 110

Комплекс предлагает продуманную инфраструктуру и разнообразные планировки, создавая уютную и функциональную среду для жизни.

🏠 Типы апартаментов

1+1 — первый этаж

1+1 Loft — первый этаж

2+1 Loft — первый этаж

🏊 Инфраструктура комплекса

Открытый бассейн

Детская площадка

Остановка общественного транспорта рядом с комплексом

Ухоженная территория для отдыха

🌿 Активный отдых и досуг

Благодаря удачному расположению, жители комплекса могут наслаждаться разнообразными видами активного отдыха:

Гольф

Пешие прогулки и хайкинг

Водные виды спорта

Зиплайн

Рыбалка

Велопрогулки

💼 Профессиональные сервисы и управление недвижимостью

Для владельцев недвижимости в Sea Magic Garden доступен полный спектр услуг, обеспечивающий комфорт и беззаботное владение:

🚗 Аренда автомобилей

Удобное бронирование, выгодные цены и качественный сервис

🏠 Property Management

Управление арендаторами и техническим состоянием недвижимости

🧺 Laundry Service

Быстрая и надёжная стирка с удобной сдачей и получением белья

✈️ Airport Transfers

Комфортные трансферы из/в аэропорт, пунктуально и безопасно

🛠 Repair Works

Квалифицированные специалисты для оперативного ремонта

🧼 Housekeeping Service

Профессиональная уборка апартаментов

📈 Rental Management

Полное управление арендой:

реклама объекта

заселение и выселение гостей

клининг до и после проживания

стирка и обслуживание белья

хранение ключей и контроль доступа

продвижение и поиск гостей на платформах, включая Booking.com

Вы получаете максимальный комфорт и стабильный доход, не тратя время на организационные вопросы.