  Северный Кипр
  Catalkoy Esentepe Belediyesi
  Жилой комплекс Sea Magic Garden

Жилой комплекс Sea Magic Garden

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
$313,004
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Sea Magic Garden — уютный жилой комплекс в Эсентепе, Северный Кипр

Sea Magic Garden — это современный жилой комплекс, расположенный в одном из самых живописных и востребованных районов Северного Кипра — Эсентепе. Здесь гармонично сочетаются природа, море, горы и спокойный средиземноморский ритм жизни.

Проект идеально подойдёт как для комфортного проживания, так и для инвестиций с арендным доходом.

 

📍 О проекте

  • Локация: Эсентепе

  • Общая площадь участка: 16 753 м²

  • Всего блоков: 7

  • Всего апартаментов: 110

Комплекс предлагает продуманную инфраструктуру и разнообразные планировки, создавая уютную и функциональную среду для жизни.

 

🏠 Типы апартаментов

  • 1+1 — первый этаж

  • 1+1 Loft — первый этаж

  • 2+1 Loft — первый этаж

 

🏊 Инфраструктура комплекса

  • Открытый бассейн

  • Детская площадка

  • Остановка общественного транспорта рядом с комплексом

  • Ухоженная территория для отдыха

 

🌿 Активный отдых и досуг

Благодаря удачному расположению, жители комплекса могут наслаждаться разнообразными видами активного отдыха:

  • Гольф

  • Пешие прогулки и хайкинг

  • Водные виды спорта

  • Зиплайн

  • Рыбалка

  • Велопрогулки

 

💼 Профессиональные сервисы и управление недвижимостью

Для владельцев недвижимости в Sea Magic Garden доступен полный спектр услуг, обеспечивающий комфорт и беззаботное владение:

🚗 Аренда автомобилей
Удобное бронирование, выгодные цены и качественный сервис

🏠 Property Management
Управление арендаторами и техническим состоянием недвижимости

🧺 Laundry Service
Быстрая и надёжная стирка с удобной сдачей и получением белья

✈️ Airport Transfers
Комфортные трансферы из/в аэропорт, пунктуально и безопасно

🛠 Repair Works
Квалифицированные специалисты для оперативного ремонта

🧼 Housekeeping Service
Профессиональная уборка апартаментов

📈 Rental Management
Полное управление арендой:

  • реклама объекта

  • заселение и выселение гостей

  • клининг до и после проживания

  • стирка и обслуживание белья

  • хранение ключей и контроль доступа

  • продвижение и поиск гостей на платформах, включая Booking.com

 

Вы получаете максимальный комфорт и стабильный доход, не тратя время на организационные вопросы.

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

