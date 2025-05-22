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Жилой комплекс Sky Diora

Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
BTC
1.8586413
ETH
97.4193354
USDT
154 488.4892406
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Описание Описание
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ID: 26647
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Деревня
    Йиалусса

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Проект Sky Diora — это особый жилой район, расположенный в Ени Эренкёй. С 80 единицами, 10 блоками, офисом управления для аренды и обслуживания, этот проект направлен на то, чтобы смешать безмятежную атмосферу моря с комфортом современной жизни, чтобы превратить ваши мечты в реальность. Кроме того, он расположен рядом с очаровательной пристанью для яхт Yeni Erenköy.

Спокойный образ жизни Йени Эренкёй встречает Sky Diora. Современная жизнь ждет с 63 квадратных метров 1 + 1 и 69 квадратных метров 2 + 1 вариант квартиры на чердаке.

ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Кафе/бар
  • игровая площадка
  • Бассейн бар
  • Открытый бассейн
  • Ходьба и велосипедные дорожки
  • Управление

Местонахождение на карте

Йиалусса, Северный Кипр

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Жилой комплекс Sky Diora
Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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