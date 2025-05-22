Жилой комплекс Sky Diora

Проект Sky Diora — это особый жилой район, расположенный в Ени Эренкёй. С 80 единицами, 10 блоками, офисом управления для аренды и обслуживания, этот проект направлен на то, чтобы смешать безмятежную атмосферу моря с комфортом современной жизни, чтобы превратить ваши мечты в реальность. Кроме того, он расположен рядом с очаровательной пристанью для яхт Yeni Erenköy.

Спокойный образ жизни Йени Эренкёй встречает Sky Diora. Современная жизнь ждет с 63 квадратных метров 1 + 1 и 69 квадратных метров 2 + 1 вариант квартиры на чердаке.

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